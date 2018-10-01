Без наличия оригинала векселя..увы…путь к деньгам закрыт.

Банки достаточно часто практикуют куплю - продажи векселей. Однако обычные граждане вступая в вексельные правоотношения не всегда отдают себе отчет о значении этой ценной бумаги.
X Право на бумагу и право из бумаги.
В юридической теории и практике принято выделять право на бумагу и право из бумаги. Право на бумагу – это вещное право. Мы заключает договор купли продажи и становимся собственниками, например, векселя – объекта гражданских прав. Но ценность представляет не сама «бумажка», а те права, которые из нее вытекают. Вексель, например, предоставляет право на получение вексельной суммы. Это право из бумаги.
X Осуществление права без векселя невозможно.
Вексель подчиняется правилу: "право из векселя следует за правом на вексель". Например, каждый из клиентов АТБ заключал договор купли – продажи векселя и становился его собственником. Т.е. право на вексель базируется на:1)договоре купли – продажи векселя; 2) Акте приема- передачи векселя.
Для возникновения права ИЗ ВЕКСЕЛЯ, т.е. для того, чтобы получить указанную в векселе сумму, необходимо, чтобы вексель был снабжен индоссаментом, т.е. отметкой о том, что выплата должна быть произведена не в пользу первого векселедержателя (АТБ), а в пользу конкретного физического лица. Эту запись можно увидеть на оборотной стороне векселя.
Однако для того, чтобы получить сумму, указанную в векселе, эту ценную бумагу нужно предъявить векселедателю, т.е. обязанному лицу по векселю.
С другой стороны, без наличия оригинала векселя невозможно говорить о применении последствий недействительности ничтожной сделки, как одного из способов защиты гражданских прав, который может быть применен в данной ситуации, о чем речь пойдет в других статьях автора.
X Риски, связанные с отсутствием векселя у векселедержателя.
Теория и судебная практика исходят из того, что следует различать:
1) Соблюдения требований к форме и реквизитам векселя, ибо без этого он является недействительным.
2) Доказательства наличия у кредитора прав из векселя, т.е. наличие на векселе непрерывного ряда индоссаментов).
3) Доказательства передачи векселя векселедателю в целях получения платежа.
(Более подробно в предыдущей статье
Верховный суд РФ в своем Определении от 19 июля 2018 г. N 306-ЭС16-19550 разъясняя положения гражданского и вексельного законодательства акцентировал свое внимание на том, что только наличие оригинала векселя дает право на получение вексельной суммы.
В рассматриваемом случае векселедержатель не имел оригиналов векселей и в ходе рассмотрения дела придерживался версии о том, что векселя были переданы по акту приема - передачи для получения платежа. Однако они были уничтожены должником и у векселедержателя не осталось даже надлежащим образом заверенной копии этих векселей.
Верховный Суд указал, что факт передачи векселя для получения платежа действительно допустимо подтверждать соответствующим двусторонним актом. Однако наличие такого акта само по себе не освобождает кредитора от необходимости доказывания обстоятельств, касающихся отсутствия у переданного векселя дефекта формы и наличия непрерывного ряда передаточных надписей, чего невозможно доказать без оригинала векселя.
Мораль вышеизложенного такова: будьте бдительны! Вступая в вексельные правоотношения помните, что только оригинал векселя дает вам право на получение денежной суммы. Судебная практика исходит из того, что передавая вексель по акту для получения платежа нужно позаботится о том, чтобы у вас на руках был не только акт приема – передачи векселя, но и осталась бы копия переданного векселя, воспроизводящая оригинал с индоссаментами и другими отметками, содержащимися на нем, заверенная подписью и печатью векселедателя( см. также Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 июня 2014 г. N 13404/13)
Комментарии 2
Платеж против векселя - священное правило...
Отлично сказано, коллега!