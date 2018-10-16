Право на судебную защиту: миф или реальность для клиентов «лопнувших» банков.

Последние годы очень много пишут и говорят о «лопнувших» банках, когда первыми всегда страдают, как правило, физические лица -вкладчики и бывшие вкладчики санируемого банка, которые при посредничестве менеджеров этого же банка стали «счастливыми» обладателями… я бы сказала… «токсичных» финансовых продуктов. Сколько всего написано и сказано о пострадавших клиентах таких санируемых банков как ТРАСТ, ПСБ, АТБ? Обиженные люди следуя рекомендациям тех, кому они жаловались, обращаются в суд в надежде на то, что судьи будут выполнять все требования, установленные законом, Кодексом судейской этики, не допускающих подрыв авторитета судебной власти. Мы не знаем, как по другим делам, но ситуация с держателями кредитных нот вскрывает факты, которые заставляют усомниться и в независимости, и в беспристрастности суда. Но обо всем по порядку…
X Немного об истории «хождения по судам» держателей кредитных нот.
В декабре 2014г началась санация Банка ТРАСТ в первые месяцы которой были списаны на убытки субординированные займы, выступавшие обеспечением кредитных нот – ценных бумаг иностранных эмитентов, которые под видом аналога депозита НБ ТРАСТ как брокер реализовывал своим вкладчикам. Отказные решения Басманного районного суда г. Москвы (список здесь) мотивировались тем, что субординированные займы были списаны на убытки Банка. Кредитные ноты, потеряв свое обеспечение, фактически утратили статус объекта гражданского оборота, а потому Банку и выкупать было нечего.
Воспользовавшись правом на оспаривание вмешательства в право собственности, группа держателей кредитных нот в интересах держателей кредитных нот всех семи выпусков обратились в Басманный суд г. Москвы с исками об оспаривании списания субординированных займов. Получив отказ в принятии исков по мотиву неподведомственности, выполняя рекомендации, изложенные в Определениях Басманного районного суда, было подано 7 исков в Арбитражный суд г. Москвы (далее АСГМ), который также отказал в принятии исков или прекратил производства по делу по мотиву неподведомственности по делам А40-77430/17, А40-77440/17, А40-78931/17, А40-78904/17, А40-73057/17, А40-78938/17, А40-78946/17, понимая при этом недопустимость отказа в праве на судебную защиту в ситуации, когда одна судебная система уже отказала в принятии иска. К сожалению позиция ЕСПЧ и разъяснения Верховного Суда РФ в данной ситуации почему-то судьями АСГМ были проигнорированы.
Выполняя указания Федерального арбитражного суда Московского округа (далее - ФАС МО), содержащиеся в его судебных актах по делам А40-78904/17 и А40-78946/17, где суд делая выводы о подведомственности такой категории споров арбитражному суду, вместе с тем указывал, что «допущенная ошибка в применении норм материального и процессуального права не привела к принятию неправильного судебного акта, поскольку рассмотрение предъявленного в рамках настоящего дела требования в любом случае не приведет к восстановлению потенциально нарушенных прав истца и присоединившихся к иску лиц», группа держателей из 45 человек обратилась в АСГМ с индивидуальным, а не с групповым как ранее, иском об оспаривании списания субординированного займа и взыскании убытков.
Определением АСГМ от 08.02.2018 г. по делу № А40-11233/2018 в принятии искового заявления было отказано. Постановлением ФАС МО вышеуказанное Определение и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (далее – 9ААС) от 21 мая 2018 года были отменены, а дело направлено на рассмотрение в АСГМ для принятия судом искового заявления к производству. Постановлением ФАС МО, которое не было обжаловано ни ПАО НБ ТРАСТ, ни Банком России, ни ГК АСВ, был установлен факт неправильного применения норм процессуального права и недопустимое нарушение прав истцов на судебную защиту.
Следует признать, что в практике дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ ошибки в применении норм права касательно подведомственности или подсудности рассматривались как существенное (фундаментальное) нарушение закона, влияющее на исход дела. Например, в одном из судебных актов указывалось, что такое нарушение искажает саму суть правосудия, так как оно является очевидным свидетельством несоблюдения судьёй положения части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено законом( Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ от 27 июля 2016 г. N ДК16-30)
К этому времени 5 дел по групповым искам держателей кредитных нот (по делам А40-77430/17, А40-77440/17, А40-78931/17, А40-73057/17, А40-78938/17), находившиеся в производстве АСГМ, были прекращены по мотиву неподведомственности.
Истцы, оказавшись в ситуации выбора, выполняя разъяснения ЕСПЧ, который неоднократно разъяснял и указывал на то, что если в распоряжении заявителя имеется несколько потенциально эффективных средств правовой защиты, то ему необходимо использовать лишь одно из них, выбрали индивидуальный иск, который 16.08.2018г. наконец то был принят к производству АСГМ. Но увы..сюрпризы не заставили себя ждать.
Первое заседание, которое было проведено судьей Огородниковой М. С. 28.09.2018г. показало, что судья не настроена вникать и разбираться, все действия совершались ею формально, в чем можно удостовериться, прослушав аудиозапись заседания. и ознакомившись с расшифровкой аудиозаписи
X Записка для судьи в материалах дела.
Знакомясь с материалами дела № А40-11233/2018 внимание привлекла записка на л.д. 271 в т. 31, адресованная судье Огородниковой М. С. от имени лица, отвечающего за распределение дел, следующего характера:
«Марина Сергеевна! Будем обсуждать на совещании эту практику!».
Между тем Кодекс судейской этики устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности по отправлению правосудия и в преамбуле данного документа особо подчеркивается, что судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности.
Ни нормами АПК РФ, ни какими - либо другими законами не предусмотрено проведение совещаний для обсуждения практики по делу, которое передается на рассмотрение конкретному судье. Более того, Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 21 января 2010 г. N 1-П указывал на то, что в российской правовой системе не допускается, чтобы порядок судопроизводства вопреки воле законодателя определялся самим судом. Такая ситуация по мнению Конституционного суда РФ искажает саму суть правосудия.
В связи с этим возникает масса вопросов и к АСГМ, и к судье, в производстве которой находится гражданское дело № А40-11233/2018. О каких совещаниях речь идет в записке? Это единичный случай в практике АСГМ или это общая практика суда? О какой независимости судьи может идти речь в такой ситуации?
X Формальность вместо законности?
28.09.2018г. состоялось предварительное судебное заседание, ход которого можно оценить прослушав аудиозапись заседания и ознакомившись с расшифровкой этой аудиозаписи.
Как известно, в силу ст. 133 АПК РФ подготовка дела к судебному разбирательству является самостоятельной и обязательной стадией арбитражного процесса, ее цель направлена на правильное и своевременное рассмотрение дела. Неисчерпывающий перечень действий по подготовке дела к судебному разбирательству приведен в части 1 статьи 135 АПК РФ: разрешение ходатайств сторон, определение достаточности представленных доказательств, доведение до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле, вынесение на рассмотрение вопросов, разрешаемых при подготовке дела к судебному разбирательству и совершение предусмотренных АПК РФ иных процессуальных действий.
В соответствии с частью 5 статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.
В пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" разъяснено, что согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания.
Из имеющихся вышеуказанных материалов (аудиозаписи, расшифровки аудиозаписи) и информации о совершении процессуальных действий, размещенных арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" по настоящему делу, следует, что судьей были допущены нарушения вышеуказанных процессуальных норм. Ходатайство об оказании содействия в истребовании доказательств, изложенное на 27 листах и содержащее просьбу об истребовании в общей сложности 123 наименований документов оставлено открытым. Мнения лиц, участвующих в деле, о возможности перехода к рассмотрению дела по существу, судья не спрашивала, никто из участвующих по этому поводу не высказывался, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному разбирательству, в Определении от 28.09.2018г. также не приводятся.
Кроме того, суд первой инстанции при вынесении определения от 28.09.2018 фактически признал, что дело не готово к судебному разбирательству, поскольку тем же определением суд предложил истцу обосновать подсудность (т.е. поднят вопрос, который ранее никогда не звучал), а также представить письменные пояснения с учетом ходатайства ответчика.
Зачем тогда, для чего проводилось предварительное заседание? Для «галочки»? Для создания видимости соблюдения норм процессуального права?
Следует отметить, что подобное нарушение процессуальных норм на стадии предварительного судебного заседания расцениваются в качестве дисциплинарного проступка, что подтверждается Решением Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ от 15 января 2018 г. N ДК17-78, подтвердившей выводы квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи.
В протокол и в Определение от 28.09.2018г внесены не соответствующие действительности сведения.
В ходе ознакомления с протоколом судебного заседания было выявлено, что в него были внесены не соответствующие действительности сведения, в частности указано, что представитель истца кратко раскрыл содержание исковых требований, а представитель ответчика кратко раскрыл содержание имеющихся возражений. Аналогичное недостоверное указание содержится и в Определении от 28.09.2018г.
Анализ практики показывает, что внесение в протокол судебных заседаний, несуществующих обстоятельств рассмотрения дел рассматривается судебной практикой в качестве грубого нарушения, допущенного судьей в процессе рассмотрения дела (Решение Верховного Суда РФ от 12 января 2017 г. N АКПИ16-1241
X Мотивировочная часть Определения не соответствует резолютивной
Представителем истцов были представлены замечания относительно полноты и правильности составления протокола от 28.09.2018г.
По результатам рассмотрения 05.10.2018г. было вынесено Определение, мотивировочная часть которого не согласуется с резолютивной частью. Так, в мотивировочной части Определения от 05.10.2018г. указывается: «Оценив содержание принесенных замечаний, суд принимает замечания на протокол судебного заседания в части приобщения ходатайств представителя истцов к материалам дела, а также в части раскрытия позиции сторон».
В резолютивной части Определения указывается: «Принять замечания на протокол судебного заседания, состоявшегося 28 сентября 2018г. по делу № А40-11233/18-7-82 в части приобщения ходатайств представителя истцов к материалам дела. В остальной части замечания отклонить».
Таким образом, существуют противоречия между мотивировочной и резолютивной частью Определения, что не позволяет сделать однозначный вывод о том, в какой части замечания были приняты судом, что является грубейшим нарушением положений ст. 185 АПК РФ, по смыслу которой определение арбитражного суда не должно содержать каких-либо противоречий или несоответствий одной его части другим частям определения.
X Судьи и Кодекс судейской этики.
Кодекс судейской этики устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности по отправлению правосудия. В преамбуле данного документа подчеркивается, что судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и авторитета судебной власти.
В пункте 2 статьи 4 Кодекса судейской этики указано, что в своей профессиональной деятельности судья обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, руководствоваться Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации", нормами процессуального законодательства, другими нормативными правовыми актами.
Можно ли говорить о том, что цель обеспечения судебной защиты прав и свобод человека достигнута в условиях, когда имеются факты нарушений положений судейской этики, подрывающие авторитет судебной власти, что выражается в следующем:
1. Факт отказа в принятии искового заявления по спору, вытекающему из санационной деятельности нового менеджмента банка при осведомленности судьи, выносящей отказное определение о наличии отказного Определения по таким же требованиям, вынесенного судом общей юрисдикции в условиях, когда Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно указывал на недопустимость ситуации, при которой лицо не может реализовать предусмотренное законодательством право на судебную защиту (постановления от 21.10.2008 N 7131/08, от 29.05.2012 N 17607/11).
2. Факт наличие в арбитражном суде г. Москвы практики неких совещаний, о которых доводится до сведения судьи, в производстве которого находится дело, что подрывает авторитет судебной власти и порождает сомнения в независимости судьи.
3. Факт формального подхода судьи к выполнению своих обязанностей на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
4. Факт искажения хода предварительного судебного заседания с целью, как представляется, придания процессуальной законности своих действий, что выразилось во внесении в протокол судебного заседания и в Определение не соответствующих действительности сведений о действиях, которые в ходе предварительного судебного заседания не совершались.
5. Факт вынесения судебного акта, мотивировочная часть которого не согласуется с резолютивной, что является недопустимым с точки зрения ст. 185 АПК РФ.
Мои доверители задают мне один и тот же вопрос, который сводится к следующему: «Такая практика рассмотрения иска присутствует только по нашему иску против ПАО НБ «ТРАСТ» или в подобной ситуации находятся все клиенты банков, которые пытаются реализовать в суде свое право на судебную защиту?». Интересно узнать мнение тех, кто находится в ситуации, подобной нашей….
Комментарии 3
Удивлен что в блогах это еще висит.
Интересная статья!