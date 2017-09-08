Популярные сообщения

Потап Денисов magner Привязываю Кукурузу к платёжному сервису ,получаю блокировку ,Почему? Распространённое явление ,получили новую карту Кукуруза ,начинаете её привязывать к всевозможным сервисам ,пейпал ,такси,яндекс деньги и так далее . И вдруг получаете блокировку карты своей карты Кукуруза . Ответ на самом деле прост ,у карт выпущенных РНКО в том числе Кукуруза ,стоит автоматическая антифрод ( антимошенническая) система . При привязках карты с промежутком менее 3 часов может произойти автоматический блок карты. Поэтому обойти эту проблему несложно ,при привязках карты делайте хотя бы 3 часовые паузы и тогда блок карты маловероятен. 0

Потап Денисов magner Принцип начисления бонусов "двойной выгоды" карты "кукуруза" ,если исчерпан месячный лимит. Я уже как то публиковал пост в моём блоге ,про то,что при подключении двойной выгоды ,повышенные бонусы начисляются по дате фактического списания средств . А вот другая ситуация ,двойная выгода подключена ,но выбран её месячный лимит . И возникает вопрос,повышенные бонусы начисляют по дате авторизации или по дате фактического списания средств? И был проведён эксперимент . Покупка была совершена 30 июня в 9.30 по МСК времени ( специально утром ,что бы не было "перехлёста" с Новосибирским временем) . Итог таков,после фактического списания повышенные бонусы не были начислены . А на покупки сделанные 1июля в 0.05 по МСК времени двойные бонусы были успешно начислены. Так,что вывод однозначен, при исчерпании лимитов двойные бонусы начисляются по дате авторизации. Ну и конечно скриншоты для наглядности . 0

Потап Денисов magner Начисление бонусов при подключении двойной выгоды по карте "КУКУРУЗА" . Немногие знают .что при новом подключение услуги "двойная выгода" на карту "кукуруза" начисление дополнительных бонусов идёт по дате фактического списания средств . То есть двойную выгоду можно подключить ""задним числом "" . Сначала сделать покупки , а потом подключить двойную выгоду и получить двойные бонусы за операции по которым ещё не произошло фактическое списание средств. Это может быть важно если например Вам нужно сделать срочную покупку . Что бы было наглядно вот пример моей покупки на ""чёрную пятницу "" в США появились реальные ,хорошие скидки ,пришлось срочно закупаться . Делал покупки 18 и 19 ноября. А 20 ноября решил подключить "двойную выгоду+" (до этого акция не была подключена) . Итог можете видеть на скриншоте . Акция подключена была 20 числа , а все покупки даже за 18 и 19 число прошли с "двойной выгодой" . Ну и ,что бы ни у кого не было сомнений ,фото чека и скриншот личного кабинета. 0