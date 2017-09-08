Популярные сообщения

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Потап Денисов 08.09.2017 19:59 magner
Ссылка на официальные документы по карте ""Кукуруза""
http://kykyryza.ru/about/documents/
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Потап Денисов 19.07.2017 13:57 magner
Привязываю Кукурузу к платёжному сервису ,получаю блокировку ,Почему?
Распространённое явление ,получили новую карту Кукуруза ,начинаете её привязывать к всевозможным сервисам ,пейпал ,такси,яндекс деньги и так далее . И вдруг получаете блокировку карты своей карты Кукуруза . Ответ на самом деле прост ,у карт выпущенных РНКО в том числе Кукуруза ,стоит автоматическая антифрод ( антимошенническая) система . При привязках карты с промежутком менее 3 часов может произойти автоматический блок карты. Поэтому обойти эту проблему несложно ,при привязках карты делайте хотя бы 3 часовые паузы и тогда блок карты маловероятен.
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Потап Денисов 05.07.2017 15:25 magner
Принцип начисления бонусов "двойной выгоды" карты "кукуруза" ,если исчерпан месячный лимит.
Я уже как то публиковал пост в моём блоге ,про то,что при подключении двойной выгоды ,повышенные бонусы начисляются по дате фактического списания средств . А вот другая ситуация ,двойная выгода подключена ,но выбран её месячный лимит . И возникает вопрос,повышенные бонусы начисляют по дате авторизации или по дате фактического списания средств? И был проведён эксперимент . Покупка была совершена 30 июня в 9.30 по МСК времени ( специально утром ,что бы не было "перехлёста" с Новосибирским временем) . Итог таков,после фактического списания повышенные бонусы не были начислены . А на покупки сделанные 1июля в 0.05 по МСК времени двойные бонусы были успешно начислены. Так,что вывод однозначен, при исчерпании лимитов двойные бонусы начисляются по дате авторизации. Ну и конечно скриншоты для наглядности .
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Потап Денисов 05.07.2017 14:46 magner
Начисление бонусов при подключении двойной выгоды по карте "КУКУРУЗА" .
Немногие знают .что при новом подключение услуги "двойная выгода" на карту "кукуруза" начисление дополнительных бонусов идёт по дате фактического списания средств . То есть двойную выгоду можно подключить ""задним числом "" . Сначала сделать покупки , а потом подключить двойную выгоду и получить двойные бонусы за операции по которым ещё не произошло фактическое списание средств. Это может быть важно если например Вам нужно сделать срочную покупку . Что бы было наглядно вот пример моей покупки на ""чёрную пятницу "" в США появились реальные ,хорошие скидки ,пришлось срочно закупаться . Делал покупки 18 и 19 ноября. А 20 ноября решил подключить "двойную выгоду+" (до этого акция не была подключена) . Итог можете видеть на скриншоте . Акция подключена была 20 числа , а все покупки даже за 18 и 19 число прошли с "двойной выгодой" . Ну и ,что бы ни у кого не было сомнений ,фото чека и скриншот личного кабинета.
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Потап Денисов 12.06.2017 13:43 magner
Промокод для установки приложения БУРГЕРКИНГ , 3694517 при регистрации даёт 1 бонус .
Промокод для установки приложения БУРГЕРКИНГ , 3694517 при регистрации даёт 1 бонус . За 5 бонусов можно получить халявный бургер . Официальная ссылка для скачивания http://burgerking.loyaltyplant.com/6888188
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Потап Денисов 26.05.2017 15:16 magner
Акция 3000 бонусов в подарок за оформление карты «Кукуруза» Евросети
Акция от Евросети и карты «Кукуруза» 3000 бонусов за получение бонусной карты «Кукуруза» Евросети . 1.Оформите бонусную карту «Кукуруза» в Евросети. 2.Установите Мобильное приложение на Ваш смартфон и введите в него промокод FR357ALWX не позднее 7 дней после оформления карты. 3.Оплатите картой покупку в магазине, интернете или сделайте платеж в Мобильном приложении или Интернет-банке в течение 30 дней после оформления карты. Всё,готово, Вы получите 3000 бонусов на счет карты ! P.S. Период проведения акции с 16 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года. Вознаграждение в размере 3000 баллов на бонусный счет участников акции зачисляется ежемесячно до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором совершили оплату картой. Чтобы получить баллы нужно, чтобы соблюдались следующие условия: - У Вас до 28 декабря 2016 года не должно быть ни одной карты «Кукуруза». - «Кукуруза» должна быть оформлена в период проведения акции, начиная с 28 декабря 2016 года. Читать далее
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