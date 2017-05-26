Акция от Евросети и карты «Кукуруза»
3000 бонусов за получение бонусной карты «Кукуруза» Евросети .
1.Оформите бонусную карту «Кукуруза» в Евросети.
2.Установите Мобильное приложение на Ваш смартфон и введите в него промокод FR357ALWX не позднее 7 дней после оформления карты.
3.Оплатите картой покупку в магазине, интернете или сделайте платеж в Мобильном приложении или Интернет-банке в течение 30 дней после оформления карты.
Всё,готово, Вы получите 3000 бонусов на счет карты !
P.S.
Период проведения акции с 16 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Вознаграждение в размере 3000 баллов на бонусный счет участников акции зачисляется ежемесячно до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором совершили оплату картой.
Чтобы получить баллы нужно, чтобы соблюдались следующие условия:
- У Вас до 28 декабря 2016 года не должно быть ни одной карты «Кукуруза».
- «Кукуруза» должна быть оформлена в период проведения акции, начиная с 28 декабря 2016 года.
- Промокод должен быть введён в Мобильное приложение карты «Кукуруза» в течение 7 календарных дней с момента оформления карты.
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