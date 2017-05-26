Акция 3000 бонусов в подарок за оформление карты «Кукуруза» Евросети

Акция от Евросети и карты «Кукуруза»

3000 бонусов за получение бонусной карты «Кукуруза» Евросети .

1.Оформите бонусную карту «Кукуруза» в Евросети.

2.Установите Мобильное приложение на Ваш смартфон и введите в него промокод FR357ALWX не позднее 7 дней после оформления карты.

3.Оплатите картой покупку в магазине, интернете или сделайте платеж в Мобильном приложении или Интернет-банке в течение 30 дней после оформления карты.

Всё,готово, Вы получите 3000 бонусов на счет карты !

P.S.

Период проведения акции с 16 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Вознаграждение в размере 3000 баллов на бонусный счет участников акции зачисляется ежемесячно до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором совершили оплату картой.

Чтобы получить баллы нужно, чтобы соблюдались следующие условия:

- У Вас до 28 декабря 2016 года не должно быть ни одной карты «Кукуруза».

- «Кукуруза» должна быть оформлена в период проведения акции, начиная с 28 декабря 2016 года.

- Промокод должен быть введён в Мобильное приложение карты «Кукуруза» в течение 7 календарных дней с момента оформления карты.