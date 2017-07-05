Я уже как то публиковал пост в моём блоге ,про то,что при подключении двойной выгоды ,повышенные бонусы начисляются по дате фактического списания средств .
А вот другая ситуация ,двойная выгода подключена ,но выбран её месячный лимит . И возникает вопрос,повышенные бонусы начисляют по дате авторизации или по дате фактического списания средств?
И был проведён эксперимент .
Покупка была совершена 30 июня в 9.30 по МСК времени ( специально утром ,что бы не было "перехлёста" с Новосибирским временем) .
Итог таков,после фактического списания повышенные бонусы не были начислены . А на покупки сделанные 1июля в 0.05 по МСК времени двойные бонусы были успешно начислены.
Так,что вывод однозначен, при исчерпании лимитов двойные бонусы начисляются по дате авторизации.
Ну и конечно скриншоты для наглядности .
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