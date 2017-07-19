Привязываю Кукурузу к платёжному сервису ,получаю блокировку ,Почему?

Распространённое явление ,получили новую карту Кукуруза ,начинаете её привязывать к всевозможным сервисам ,пейпал ,такси,яндекс деньги и так далее .

И вдруг получаете блокировку карты своей карты Кукуруза .

Ответ на самом деле прост ,у карт выпущенных РНКО в том числе Кукуруза ,стоит автоматическая антифрод ( антимошенническая) система . При привязках карты с промежутком менее 3 часов может произойти автоматический блок карты.

Поэтому обойти эту проблему несложно ,при привязках карты делайте хотя бы 3 часовые паузы и тогда блок карты маловероятен.