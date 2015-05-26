Популярные сообщения

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Алексей Малов 26.05.2015 05:37 AlekceyM
О новом кардинге!)
Итак, вспомнил я наконец пароль и решил сразу поделиться свежей инфой с банками) Начнем с Альфа-банка: прости меня!) Кредитка твоя пошла впрок, сам офигел), только впрок платежи не пошли, мои последние месяцы были в минус, сорри! Исправлюсь!) Залез я значит в кардинг и обомлел) столько способов нагло и быстро получить бабло давно не видел) а по сути, просто зашел на форум http://ccc.mn/, ох!, как я обомлел!)) Бабло льется не просто рекой, оказывается, а настоящим гольфстрим-течением!) все рубят по-максимуму и сотнями тысяч!) стоит добавить, что по запросу "кардинг форумы" в гугле он выходит вторым. И тут я попробовал купить себе айфон за 40% от стоимости, на что мне ответили - ваш комментарий обрабатывается, ожидайте. Какие аналогии сразу - сайт о том, как зарабатывать на казино! Ты, чувак, главное бабло залей, мы заработаем, ну а с тобой как придется. Посмеялся, порадовался, слегка всплакнул людской доверчивости, порадовался тем, кто на лохах до сих пор зарабатывает, и закрыл. Читать далее
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Алексей Малов 26.09.2011 13:34 AlekceyM
Книга Город Свободы
Вот решил написать книжку о идеальном городе для бизнесменов. Не обещаю чрезмерного погружения в финансовые детали или манифеста новой экономической политики, просто постараюсь написать то, что хотелось бы лицезреть. Читать далее
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Алексей Малов 14.09.2011 10:49 AlekceyM
Не стирайте Евро!
Произошел тут у меня случай "отмыва бабла" . А если точнее, то забыл в джинсах купюру в 50 евро и успешно закинул в стиральную машинку. Заметил, конечно, уже во время повторного надевания сего предмета одежды и был приятно удивлен. Думаю, пойду сейчас в банк и поменяю их на родные рублики. Но не тут то было. В двух коммерческих банках меня культурно послали и посоветовали обратиться в СберБанк, что и сделал. Читать далее
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Алексей Малов 07.09.2011 11:19 AlekceyM
Игры для взрослых - игры в реальность.
Всем привет! Редко от меня услышишь похвалу или одобрение, чаще все-таки критика. Но бывают моменты, когда положительные эмоции настолько захватывают, что на все минусы закрываешь глаза. Так как большинство своего времени я провожу за компьютером в сети интернет, то и расслабление для мозгов пытаюсь найти тут же. И чаще всего этим релаксом служат всевозможные онлайн игры. Различные социальные приложения (а-ля Ферма & etc.) давно уже не впечатляют, хочется чего-то более масштабного с достаточной свободой действий и множественными ответвлениями сюжета. Грубо говоря, хочется найти игру, которая максимально приближена к нашей реальной жизни. Читать далее
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Алексей Малов 01.09.2011 13:07 AlekceyM
МастерБанк - худшего отношения еще не встречал.
Всем привет. Увы, давно не писал, слишком много работы навалилось. Но теперь, вновь войдя в стабильный ритм, продолжим наше с вами общение. И темой сегодня будет являться МастерБанк и его процессинговый центр. Все-таки везет мне попадать во всякие казусные ситуации при общении с банками. То несовершенство смс-оповещений АльфаБанка, то якобы сбои в программах кредитования Русского Стандарта, а теперь вот и МастерБанк отличился. А было все так... Читать далее
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Алексей Малов 10.03.2011 17:18 AlekceyM
Куда пропадают деньги со счетов карт Альфа-банка?
Сегодня столкнулся с презабавнейшей ситуацией. Подхожу к банкомату снять со своей карты Альфа-банка 4000 рублей. Банкомат при этом принадлежит банку УралСиб. По старой привычке проверил оборудование на наличие всякого рода скиммеров и т.п. (кстати именно на этом банкомате на Садовой-Черногрязской когда-то замечал скиммак, но со временем СБ банка додумались его снять, хотя сообщал им не раз). Засунул карту, снял вышеназванную сумму, пришла смс о остатке на счете определенной суммы, пошел домой. Зашел, разделся, включил ноут и решил пару партий в покер сыграть на всемирно известном сервере. Закинул туда 50 долларов и включил игру. Читать далее
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Алексей Малов 16.02.2011 22:03 AlekceyM
Общение с Вести.ру
Сегодня пообщались с Вести.ру на тему кардинга и скимминга, в частности. В пятницу в 22.00 телеканал Россия 2 воспроизведет сие общение по "зомбиящику" =) От себя добавлю, обращение к кардерам и службам безопасности банков: - первым - совет никогда не работать по ру. - ну а вторым - разрабатывать еще более совершенные системы безопасности для владельцев карт. И, конечно же, привет управлению К
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Алексей Малов 08.12.2010 19:25 AlekceyM
Неужели и политики занимаются кардингом?
Друзья, я в шоке! Сегодня мониторя все хак- и кардинг форумы наткнулся на очень интересный пост (вот ссылка, не реклама http://forum.xakep.ru/m_2185263/tm.htm. Некий Роман Доброхотов (если верить приведенным в постах ссылкам, то политик и общественный деятель, выпускник МГИМО, оппозиционер (как принято нынче называть всех, кто против ВВП), решил себе купить брендовую рубашку и оплатить ворованной кредиткой. Дожили...! Читать далее
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Алексей Малов 05.12.2010 17:25 AlekceyM
Кардер LIVE
Всем привет. Сегодня пообщались с Антоном (издателем) и он одобрил мою задумку о написании новелл из жизни различных кардеров, которые объединим в книгу "Кардер LIVE". В связи с этим, если есть у кого интересные истории на примете, рассказанные знакомыми, то делитесь =) Читать далее
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Алексей Малов 28.11.2010 03:42 AlekceyM
Кардеры обсуждают политический строй...
В моей группе ВКонтакте началась живая дискуссия среди кардеров))) http://vkontakte.ru/club8625461 (ни в коем случае не реклама) Начали обсуждать кардеры политический строй РФ. Читать далее
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Алексей Малов 14.11.2010 21:18 AlekceyM
Зенит Чемпион!
Сорри, что долго не писал, ездил за границу, присматривал себе новые варианты для жилья, отличные от Москвы. В принципе, пожалуй, даже определился с выбором. Он упал на две страны: Болгария и Египет. Но не об этом речь сегодня. Сегодня Зенит досрочно (за две игры до конца чемпионата) оформил себе золотые медали и стал чемпионом России по футболу 2010, с чем я их, как истинный петербуржец, и поздравляю! Читать далее
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Алексей Малов 17.10.2010 05:37 AlekceyM
Новый вид развода?
Вконтакте бывает всякое, особенно ночью. Вот и сегодня сижу себе, книгу пишу, никого не трогаю. Читать далее
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Алексей Малов 15.10.2010 03:18 AlekceyM
Про покер
Многие кардеры отмывают деньги через покер, а я вот реально решил поиграть Интересно, кто и что думает о покере? А также ваше отношение к запрету покера в России?
14 Комментировать
Алексей Малов 05.10.2010 23:39 AlekceyM
Кардинг - ТВ :)
Что-то задумал я создать цикл интересных передач о кардинге. Даже камеру свою отрыл, трехматричную, еще с времен стажировок на ТВ. Будем брать интервью у кардеров, делать видео-материалы о мошенничестве с картами и т.д., в общем показывать пользователю как его могут на... обмануть)) Видео буду выкладывать в этом блоге и на различных тубах. Кто чего мыслит по этому поводу?)) P.S. Ой как сейчас начнут кардеры возмущаться на своих форумах, а нефиг работать по РУ!
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Алексей Малов 02.10.2010 00:07 AlekceyM
В США поймали русских кардеров.
НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Дмитрий Горностаев. Федеральная прокуратура США предъявила обвинение 37 подозреваемым, среди которых по меньшей мере 25 россиян, в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан, сообщили в пятницу РИА Новости в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Читать далее
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Алексей Малов 20.09.2010 13:13 AlekceyM
Мнение экспертов США: все скиммеры родом из России.
http://www.msnbc.msn.com/id/26184891/vp/37775288#37775288 Отличный видео-ролик. Американцы рассуждают о кардерах, особенно русских. О том, что во всем виноваты именно они и т.п. Читать далее
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Алексей Малов 14.09.2010 22:47 AlekceyM
О кардинге в России.
Сегодня пришло информационное сообщение Альфа Банка, которое вновь натолкнуло на мысль о недопустимости кардинга в России. Читать далее
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Алексей Малов 16.08.2010 22:45 AlekceyM
Я не могу...
Я не могу… Я не могу больше жить в стране, где нелегально заработать проще, чем легально. Я не могу больше жить в стране, где воруют и нелегально зарабатывают в сотни раз больше, чем зарабатывают легально. Я не могу больше жить в стране, где правительству наплевать на свой народ. Я не могу больше жить в стране, где законы только для бедных. Я не могу больше жить в стране, где игровые автоматы открывают в 500 метрах от Администрации Президента. Читать далее
116 Комментировать
Алексей Малов 13.08.2010 13:25 AlekceyM
Пить нельзя Трезветь! (запятую каждый ставит сам, где нравится)
Друзья, блогеры и форумчане. Думали, мы с Дмитрием Фирсовым, думали (правда не очень долго ), и наконец придумали: встретиться завтра всем, кто может, и пообщаться. Место встречи: Ресторан "Япоша", м. Китай-Город ул. Покровка, 26. Летняя терраса. Если будем дождь (а такое нынче возможно), то внутри ресторана. Время встречи: 18.00. Будем рады видеть ВСЕХ
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Алексей Малов 10.08.2010 14:06 AlekceyM
Акция "Русского Стандарта" 0-0-24 или как я пытался взять кредит :)
Друзья, случилось. Случилось то, что происходит почти с каждым жителем сети интернет... у меня сломался ноутбук. Толи виной всему постоянная жара, толи нещадящая эксплуатация, но мой верный и преданный друг восстановлению не подлежит. Читать далее
34 Комментировать
Алексей Малов 05.08.2010 21:32 AlekceyM
Спасибо!
Итак: Читать далее
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Алексей Малов 23.06.2010 06:57 AlekceyM
Русский пирог. Девочки хотят...
Итак, дописав наконец-то ИК-2, сменил тематику и сел писать Русский пирог. И поперло. Видимо, действительно полезно, как советовал Антон(мой издатель), периодически менять тематику. А посему встречайте, "Русский Пирог. Девочки хотят..." (многоточие поставлено специально, ибо в книге главные герои на протяжении всей истории будут терзать себя вопросом: чего же хотят эти девочки?). Читать далее
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Алексей Малов 20.06.2010 17:10 AlekceyM
Закон "наоборот".
Во время пребывания в Украине заметил несколько последних нововведений, чем и спешу поделиться. Читать далее
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Алексей Малов 12.06.2010 15:09 AlekceyM
Счастливый уик-энд
Наконец-то выбрался из Москвы. Выходные проведу в славных городах Кременчуг и Полтава Украинской ССР. Чистый воздух, река Днепр, рыбалка и множество свежих фруктов... Всякие Турции и Египты стоят в сторонке. Ну, и как полагается, карикатура в тематику страны:
3 Комментировать
Алексей Малов 07.06.2010 22:00 AlekceyM
Понедельник день тяжелый...
Наконец-то дописал рукопись книги "Исповель кардера-2". Теперь настанут нервные будни войны с лит. редактором за каждый абзац. И все бы ничего, но заметив мой опустошенный вздох и радость выполненной работы, любимая барышня спросила: Читать далее
7 Комментировать
Алексей Малов 05.06.2010 18:07 AlekceyM
Чтиво. Если кому скучно на выходных.
Решил опубликовать некоторые главы из своей новой книги. Критично прошу не относится, ибо редактуры не делал. Так сказать, черновик. Также не сильно уповайте на связи с реальностью, потому как вторая часть намного более далека от реальности, нежели первая. В любом случае, всем отзывам буду рад. Читать далее
6 Комментировать
Алексей Малов 04.06.2010 10:51 AlekceyM
Насколько важна кредитная история в России?
Задался вопросом, начинать кредитную историю или нет? По сути, в кредитах не нуждаюсь, но в будущем возможно появится необходимость в ипотеке и т.п. На сколько важна кредитная история для этого в нашей стране? Читать далее
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Алексей Малов 02.06.2010 08:32 AlekceyM
Банки экономят... Кардеры зарабатывают... Клиенты страдают...!
Итак, поехали. Ту информацию, которую я буду публиковать - вы не читайте, а то «посодют» Шучу. На самом деле все, что сейчас будет изложено, можно добыть в интернете в свободном доступе и каким-то открытием для сотрудников банков не является. Начнем с того, что разъясним понятие «дамп». Дамп – код, записанный на магнитной полосе («говноленте») вашей карты. Сей код имеет три составляющие – три трека, которые называются соответственно: Track1, Track2 и Track3. Именно дампы и снимают с ваших карт скиммером(устанавливается на банкомат) или кардридером (при оплате в магазинах или ресторанах), после чего продают на кардинг форумах или обналичивают сами. Читать далее
34 Комментировать
Алексей Малов 01.06.2010 19:09 AlekceyM
Всем привет :) Let's introduce.
Приветствую! Весьма рад оказаться вовлеченным в проект блогосферы на таком замечательном портале. Ну и, как принято во всех цивилизованных странах, в первом посте постараюсь презентовать себя. Алексей Малов - писатель, журналист и креэйтор. Двадцать пять лет. Автор книг "Исповедь кардера" и "Исповедь кардера -2. Русская таежная опушка". Также, на данный момент, в процессе написания находятся еще три книги. Читать далее
16 Комментировать

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