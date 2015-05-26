Популярные сообщения

Итак, вспомнил я наконец пароль и решил сразу поделиться свежей инфой с банками)
Начнем с Альфа-банка: прости меня!) Кредитка твоя пошла впрок, сам офигел), только впрок платежи не пошли, мои последние месяцы были в минус, сорри! Исправлюсь!)
Залез я значит в кардинг и обомлел) столько способов нагло и быстро получить бабло давно не видел) а по сути, просто зашел на форум http://ccc.mn/, ох!, как я обомлел!)) Бабло льется не просто рекой, оказывается, а настоящим гольфстрим-течением!) все рубят по-максимуму и сотнями тысяч!) стоит добавить, что по запросу "кардинг форумы" в гугле он выходит вторым. И тут я попробовал купить себе айфон за 40% от стоимости, на что мне ответили - ваш комментарий обрабатывается, ожидайте.
Какие аналогии сразу - сайт о том, как зарабатывать на казино! Ты, чувак, главное бабло залей, мы заработаем, ну а с тобой как придется. Посмеялся, порадовался, слегка всплакнул людской доверчивости, порадовался тем, кто на лохах до сих пор зарабатывает, и закрыл.
Читать далее