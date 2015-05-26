Популярные сообщения

Алексей Малов AlekceyM О новом кардинге!) Итак, вспомнил я наконец пароль и решил сразу поделиться свежей инфой с банками) Начнем с Альфа-банка: прости меня!) Кредитка твоя пошла впрок, сам офигел), только впрок платежи не пошли, мои последние месяцы были в минус, сорри! Исправлюсь!) Залез я значит в кардинг и обомлел) столько способов нагло и быстро получить бабло давно не видел) а по сути, просто зашел на форум http://ccc.mn/, ох!, как я обомлел!)) Бабло льется не просто рекой, оказывается, а настоящим гольфстрим-течением!) все рубят по-максимуму и сотнями тысяч!) стоит добавить, что по запросу "кардинг форумы" в гугле он выходит вторым. И тут я попробовал купить себе айфон за 40% от стоимости, на что мне ответили - ваш комментарий обрабатывается, ожидайте. Какие аналогии сразу - сайт о том, как зарабатывать на казино! Ты, чувак, главное бабло залей, мы заработаем, ну а с тобой как придется. Посмеялся, порадовался, слегка всплакнул людской доверчивости, порадовался тем, кто на лохах до сих пор зарабатывает, и закрыл. Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Не стирайте Евро! Произошел тут у меня случай "отмыва бабла" . А если точнее, то забыл в джинсах купюру в 50 евро и успешно закинул в стиральную машинку. Заметил, конечно, уже во время повторного надевания сего предмета одежды и был приятно удивлен. Думаю, пойду сейчас в банк и поменяю их на родные рублики. Но не тут то было. В двух коммерческих банках меня культурно послали и посоветовали обратиться в СберБанк, что и сделал. Читать далее 1

Алексей Малов AlekceyM Игры для взрослых - игры в реальность. Всем привет! Редко от меня услышишь похвалу или одобрение, чаще все-таки критика. Но бывают моменты, когда положительные эмоции настолько захватывают, что на все минусы закрываешь глаза. Так как большинство своего времени я провожу за компьютером в сети интернет, то и расслабление для мозгов пытаюсь найти тут же. И чаще всего этим релаксом служат всевозможные онлайн игры. Различные социальные приложения (а-ля Ферма & etc.) давно уже не впечатляют, хочется чего-то более масштабного с достаточной свободой действий и множественными ответвлениями сюжета. Грубо говоря, хочется найти игру, которая максимально приближена к нашей реальной жизни. Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Куда пропадают деньги со счетов карт Альфа-банка? Сегодня столкнулся с презабавнейшей ситуацией. Подхожу к банкомату снять со своей карты Альфа-банка 4000 рублей. Банкомат при этом принадлежит банку УралСиб. По старой привычке проверил оборудование на наличие всякого рода скиммеров и т.п. (кстати именно на этом банкомате на Садовой-Черногрязской когда-то замечал скиммак, но со временем СБ банка додумались его снять, хотя сообщал им не раз). Засунул карту, снял вышеназванную сумму, пришла смс о остатке на счете определенной суммы, пошел домой. Зашел, разделся, включил ноут и решил пару партий в покер сыграть на всемирно известном сервере. Закинул туда 50 долларов и включил игру. Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Общение с Вести.ру Сегодня пообщались с Вести.ру на тему кардинга и скимминга, в частности. В пятницу в 22.00 телеканал Россия 2 воспроизведет сие общение по "зомбиящику" =) От себя добавлю, обращение к кардерам и службам безопасности банков: - первым - совет никогда не работать по ру. - ну а вторым - разрабатывать еще более совершенные системы безопасности для владельцев карт. И, конечно же, привет управлению К 0

Алексей Малов AlekceyM Неужели и политики занимаются кардингом? Друзья, я в шоке! Сегодня мониторя все хак- и кардинг форумы наткнулся на очень интересный пост (вот ссылка, не реклама http://forum.xakep.ru/m_2185263/tm.htm. Некий Роман Доброхотов (если верить приведенным в постах ссылкам, то политик и общественный деятель, выпускник МГИМО, оппозиционер (как принято нынче называть всех, кто против ВВП), решил себе купить брендовую рубашку и оплатить ворованной кредиткой. Дожили...! Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Кардер LIVE Всем привет. Сегодня пообщались с Антоном (издателем) и он одобрил мою задумку о написании новелл из жизни различных кардеров, которые объединим в книгу "Кардер LIVE". В связи с этим, если есть у кого интересные истории на примете, рассказанные знакомыми, то делитесь =) Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Зенит Чемпион! Сорри, что долго не писал, ездил за границу, присматривал себе новые варианты для жилья, отличные от Москвы. В принципе, пожалуй, даже определился с выбором. Он упал на две страны: Болгария и Египет. Но не об этом речь сегодня. Сегодня Зенит досрочно (за две игры до конца чемпионата) оформил себе золотые медали и стал чемпионом России по футболу 2010, с чем я их, как истинный петербуржец, и поздравляю! Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Про покер Многие кардеры отмывают деньги через покер, а я вот реально решил поиграть Интересно, кто и что думает о покере? А также ваше отношение к запрету покера в России? 0

Алексей Малов AlekceyM Кардинг - ТВ :) Что-то задумал я создать цикл интересных передач о кардинге. Даже камеру свою отрыл, трехматричную, еще с времен стажировок на ТВ. Будем брать интервью у кардеров, делать видео-материалы о мошенничестве с картами и т.д., в общем показывать пользователю как его могут на... обмануть)) Видео буду выкладывать в этом блоге и на различных тубах. Кто чего мыслит по этому поводу?)) P.S. Ой как сейчас начнут кардеры возмущаться на своих форумах, а нефиг работать по РУ! 0

Алексей Малов AlekceyM Я не могу... Я не могу… Я не могу больше жить в стране, где нелегально заработать проще, чем легально. Я не могу больше жить в стране, где воруют и нелегально зарабатывают в сотни раз больше, чем зарабатывают легально. Я не могу больше жить в стране, где правительству наплевать на свой народ. Я не могу больше жить в стране, где законы только для бедных. Я не могу больше жить в стране, где игровые автоматы открывают в 500 метрах от Администрации Президента. Читать далее 0

Алексей Малов AlekceyM Счастливый уик-энд Наконец-то выбрался из Москвы. Выходные проведу в славных городах Кременчуг и Полтава Украинской ССР. Чистый воздух, река Днепр, рыбалка и множество свежих фруктов... Всякие Турции и Египты стоят в сторонке. Ну, и как полагается, карикатура в тематику страны: 0