Куда пропадают деньги со счетов карт Альфа-банка?

Сегодня столкнулся с презабавнейшей ситуацией.
Подхожу к банкомату снять со своей карты Альфа-банка 4000 рублей. Банкомат при этом принадлежит банку УралСиб. По старой привычке проверил оборудование на наличие всякого рода скиммеров и т.п. (кстати именно на этом банкомате на Садовой-Черногрязской когда-то замечал скиммак, но со временем СБ банка додумались его снять, хотя сообщал им не раз). Засунул карту, снял вышеназванную сумму, пришла смс о остатке на счете определенной суммы, пошел домой.
Зашел, разделся, включил ноут и решил пару партий в покер сыграть на всемирно известном сервере. Закинул туда 50 долларов и включил игру.
Каково же было мое изумление, когда пришла смс следующего содержания: совершена покупка на 50 долларов, остаток... и тут происходит шок! Сумма остатка на 40.000рублей (!) меньше, чем должна быть. А ведь с момента снятия наличных в банкомате до момента транзакции в покер прошло всего 10 минут. То есть за 10 минут сотрудники Альфа-банка умудрились потерять с моего счета 40.000 рублей, даже не известив меня(то бишь никаких транзакций не в альфа-клике, не по смс, видно не было).
А теперь вопрос на засыпку Куда Альфа-банк дел 40.000 рублей с моей карты?
Позвонил в банк, они сами ничего не понимают. Так что продолжение, данной увлекательной эпопеи, следует...
Update: попросили перезвонить позже. перезвонил. получил ответ, что они понятия не имеют в чем причина, транзакций в это время действительно не было. посоветовали писать претензию, но в это время кончились деньги на мобильном (шутка ли, полтора часа разговаривать с городским телефоном банка, перезвонить они отказались). Посему попрусь сейчас в филиал банка. Интересно, а за то, что они изъяли в свое пользование мои деньги, мне проценты начислять будут?
В общем Альфа-банк жжет, буду писать есче=))))
P.S. неужто у Альфы не было своих 40.000, что решили позаимствовать мои? Или они взяли с меня мзду за то, что являюсь их постоянным клиентом? Мол, если нравится наш банк, то плати 40 штук и живи дальше Автор в шоке=)
Update2: не могу дозвониться до Альфа-банка, время ожидания оператора составляет более 15 минут. К сожалению, мой счет на мобильном на резиновый, а такого времени ожидания я давно не слышал. Похоже, что Альфа-банк кинул сегодня не только меня.
Уважаемые банкиры из компании Альфа, жадным вором быть плохо, неужто не наелись, раз у обычных обывателей деньги воровать стали?
Update3: вот теперь думаю побыстрее бы снять все деньги со счетов Альфы. А то завтра могу не 40.000, а 400.000 не досчитаться. Банковский беспредел процветает, грабят бедных писателей...
Комментарии 16
вспоминается забавный разговор начальника и подчиненного!
Подчиненный: Хочу прибавку к зарплате, ну что вам стоит нарисовать еще один нолик, он же ничего не стоит!? Это же просто 0!
Начальник: ок, хорошо, нарисуем: 0,1
Подчиненный: нееее, я хотел 10, а не 0,1
Алексей, очень странно что данная сумма не отразилась нигде, не в клике, ни смс, ни чек... очень странно.
Дело было так. Одна женщина (клиент) в понедельник утром появляется в нашем офисе и требует объяснения, почему у неё со счёта (с карты) пропали 5000руб. Менеджер, проверив трансакции, ей поясняет - Вы сами деньги сняли с карты, в банкомате таком-то в такое-то время (в воскресенье). В женщине в ответ проявляется борьба 2 сильных чувств: истерики и гнева, т.к. с её слов она к указанному банкомату близко не подходила всю последнюю неделю. Дошло дело до СБ банка, сняли видео с банкомата, на видео солидный мужчина с невозмутимым лицом снимает деньги с карты нашей клиентки, женщина в мужчине мгновенно признаёт своего мужа, который в настоящий момент находится в командировке в соседней области. Пауза... Женщина возвращается домой, её муж возвращается "из командировки" через день, наши ребята из СБ (вместе с клиенткой) быстро надавливают на него (мужа), тот также быстро кается. Было, на самом деле, всё так. Муж, сказав жене, что уезжает в командировку, перебирается на соседнюю улицу к своей любовнице, где живёт несколько дней, но деньги, взятые с собой, внезапно заканчиваются. Тогда он, в момент, когда жена на работе, возвращается в их квартиру, берёт её карту, снимает 5000руб. и быстро возвращает карту на место (домой)... Занавес.
Репутация банка не пострадала, что было с этой семейной парой в дальнейшем, история умалчивает...
P.S. Нужно понимать, что у банка нет потребностей "щипать" клиентов. Все, такого рода недоразумения, связаны, либо с программными сбоями, либо с самими клиентами...
P.S. программный сбой все-таки вина банка и его софта=)
Разумеется, это моё личное мнение.
АлексейМ, как считаете, рекомендации ЦБ могут полностью ограндить от "пластиковых" хулиганов? Либо можно что-нибудь добавить)