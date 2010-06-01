Всем привет :) Let's introduce.

Приветствую! Весьма рад оказаться вовлеченным в проект блогосферы на таком замечательном портале. Ну и, как принято во всех цивилизованных странах, в первом посте постараюсь презентовать себя.
Алексей Малов - писатель, журналист и креэйтор. Двадцать пять лет. Автор книг "Исповедь кардера" и "Исповедь кардера -2. Русская таежная опушка". Также, на данный момент, в процессе написания находятся еще три книги.
В своем блоге постараюсь освещать вопросы безопасности относительно банковских карт и платежей, а также выражать мнение о банках с точки зрения рядового держателя карты, с заработком ниже среднего. Но не обойдется и без личных мыслей, творчества и своеобразного креатива.
Так что, Welcome Comrades, let's begin
P.S. http://www.banki.ru/news/video/?id=1971292 - интервью с Еленой Ищеевой "о книге Исповедь кардера и кардинге в целом."
Комментарии 16
Кардинг по работе приходится знать и бдить. Так что nice to meet you!
Именно с их обзора мы и будем рассуждать.
"Исповедь кардера 3D", "Кардер возвращается" и "Кардер навсегда".
Извините, не сдержался
Давайте, как третью книгу напишу про кардера Изю Питерского, обращусь к вам за интересным названием))
Придумаем что-нибудь в роде: Кардер и философская карта, Изя Питерский и кардер-полукровка, Кардер и узник Крестов
А про Моню?
В начале главы третьей "козёл" - так редакторы иногда называют дважды набранный один и тот же кусок текста.
По поводу логотипа - думаю будет не очень правильно использовать его современную версию в сочетании с книгой о кардинге