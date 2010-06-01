Вход
Профиль Блог Лента Активность

Всем привет :) Let's introduce.

01.06.2010 19:09 16 2 122 просмотра
Приветствую! Весьма рад оказаться вовлеченным в проект блогосферы на таком замечательном портале. Ну и, как принято во всех цивилизованных странах, в первом посте постараюсь презентовать себя.
Алексей Малов - писатель, журналист и креэйтор. Двадцать пять лет. Автор книг "Исповедь кардера" и "Исповедь кардера -2. Русская таежная опушка". Также, на данный момент, в процессе написания находятся еще три книги.
В своем блоге постараюсь освещать вопросы безопасности относительно банковских карт и платежей, а также выражать мнение о банках с точки зрения рядового держателя карты, с заработком ниже среднего. Но не обойдется и без личных мыслей, творчества и своеобразного креатива.
Так что, Welcome Comrades, let's begin smile:)

P.S. http://www.banki.ru/news/video/?id=1971292 - интервью с Еленой Ищеевой "о книге Исповедь кардера и кардинге в целом."

Комментарии 16

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Алексей, приветствую!

Кардинг по работе приходится знать и бдить. Так что nice to meet you! smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Рад видеть. С блоговым почином на банках! smile;) Буду ждать интересных статей для обсуждения
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Ждать долго не придется. Сегодня-завтра опубликую свое мнение по поводу "говнолент" и наплевательского отношения банков по поводу безопасности карт. А также предложу на ваше рассмотрение вариант увеличения безопасности карт при платежах в магазинах и сокращения возможностей кардинга, как минимум, на 80%!
@mike  (@mike)
#
Первое и самое важное - это повышение финансовой грамотности населения. Второе - обучение кассиров. Третье - нормальная, а не формальная работа банков по спорным транзакциям. И тогда уже всё остальное придёт само. И понимание необходимости EMV, и переносные терминалы в ресторанах, и шторки для пинпадов, и маскирование номера карты на чеке...
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
это вы описали с точки зрения потребителя. а что если посмотреть на это с точки зрения кардеров?
Именно с их обзора мы и будем рассуждать.
@mike  (@mike)
#
Что ж, взгляд "с другой стороны" очень интересен. Вполне возможно, что удастся увидеть проблему по-новому.
@mike  (@mike)
#
Цитата
Автор книг "Исповедь кардера" и "Исповедь кардера -2. Русская таежная опушка". Также, на данный момент, в процессе написания находятся еще три книги

"Исповедь кардера 3D", "Кардер возвращается" и "Кардер навсегда".

Извините, не сдержался smile:D
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Ничего страшного)
Давайте, как третью книгу напишу про кардера Изю Питерского, обращусь к вам за интересным названием))
Придумаем что-нибудь в роде: Кардер и философская карта, Изя Питерский и кардер-полукровка, Кардер и узник Крестов smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
=напишу про кардера Изю Питерского=
А про Моню? smile:oops: smile:D smile:D
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
"Любой каприз..." smile:) А вообще, если интересно, то на сайте книги www.carderbook.ru можно прочитать первые главы и понять откуда появилось имя Изя.
@mike  (@mike)
#
Алексей, в иконке сайта, что отображается в адресной строке, использован логотип Visa уже лет 5 как неактуальный. Впрочем, есть банки, которые прямо сейчас срочно довыдают карты еще на болванках старого дизайна с флажком. Ибо по правилам срок хранения заготовок как раз 5 лет, и от них уже пора избавляться. Если у кого остались.

В начале главы третьей "козёл" - так редакторы иногда называют дважды набранный один и тот же кусок текста.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Спасибо @mike, что так внимательно отнеслись к тексту на сайте. К сожалению, там расположен старый черновик (без ред. и лит. правки), перепостить который все не доходят руки.
По поводу логотипа - думаю будет не очень правильно использовать его современную версию в сочетании с книгой о кардинге smile:)
@mike  (@mike)
#
Да вот что-то перечитал я предложенные варианты, и показалось, что где-то кто-то такое уже придумывал раньше. Стар я стал до креативу. Впрочем, про конкретную персону можно что-нибудь типа "Der Кардер". Правда, если содержание хоть как-то увязывается с немецким.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
все проще. вышеописанные названия "слизаны" с Гарри П. а по поводу реальных названий книг, то они выбираются согласно описываемым событиям или по привязанности к месту. Например, во второй книге история повествует о возможном использовании прав-вом кардеров для международных целей. и я "фантазирую" как бы это могло быть, а также о возможном "хакерском" аналоге американской силиконовой долины - русской таежной опушке.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
по поводу 3 книг, которые в процессе написания: они не о кардинге. Приключения лейтенанта Глумливого (юмористическая и фантастическая история о приключениях "неудачливого" лейтенанта ДПС), Русский пирог (история о жизни современной молодежи, их стремлениях и достижениях), и третья пока без названия (история о современной армии, офицерах и солдатах. А также о том, что было бы, коль не случилась революция 17-го года. Также является фантастичной и юмористической, но очень ясно прослеживаются сходства с нынешней ситуацией в Мин. Обороны и состоянием наших Вооруженных Сил.)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения