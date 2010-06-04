Насколько важна кредитная история в России?

Задался вопросом, начинать кредитную историю или нет? По сути, в кредитах не нуждаюсь, но в будущем возможно появится необходимость в ипотеке и т.п. На сколько важна кредитная история для этого в нашей стране?Также, если и начинать кред. историю, то лучше, по моему разумению, с кредитной карты. Возникает второй вопрос. Какой банк посоветуете? Скорее всего должны быть какие-то лояльные условия, так как пропиской Мск не обладаю (только регистрация) и трудовую никогда не заводил (все заработки идут по контрактам и авторским договорам).За все советы буду очень благодарен