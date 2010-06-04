Насколько важна кредитная история в России?

Задался вопросом, начинать кредитную историю или нет? По сути, в кредитах не нуждаюсь, но в будущем возможно появится необходимость в ипотеке и т.п. На сколько важна кредитная история для этого в нашей стране?
Также, если и начинать кред. историю, то лучше, по моему разумению, с кредитной карты. Возникает второй вопрос. Какой банк посоветуете? Скорее всего должны быть какие-то лояльные условия, так как пропиской Мск не обладаю (только регистрация) и трудовую никогда не заводил (все заработки идут по контрактам и авторским договорам).
За все советы буду очень благодарен
Комментарии 19
Благоприятно на рейтинг влияет, если Вы используете на кредитке менее 50% кредитного лимита, но более 20%. Там много есть разных неочевидных заморочек, но, думаю, в ближайшие несколько лет для нас ничего из этого не пригодится.
Порядок ставок может быть такой: EURIBOR (3-х или 6-ти месячный) плюс маржа банка, каоторая тоже варьируется от 2-х и выше. Фиксированные ставик могут быть от 7% до 11%. все зависит от уровня риска кредита, резидентности заемщика.
Багатая Буратина...
Однако, наркотик ентот непреодолимый.... Вот и я на него подсел.
кредит это зло...медленно затягивающийся хомут на шее)