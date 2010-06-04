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Насколько важна кредитная история в России?

04.06.2010 10:51 19 3 111 просмотров
Задался вопросом, начинать кредитную историю или нет? По сути, в кредитах не нуждаюсь, но в будущем возможно появится необходимость в ипотеке и т.п. На сколько важна кредитная история для этого в нашей стране?

Также, если и начинать кред. историю, то лучше, по моему разумению, с кредитной карты. Возникает второй вопрос. Какой банк посоветуете? Скорее всего должны быть какие-то лояльные условия, так как пропиской Мск не обладаю (только регистрация) и трудовую никогда не заводил (все заработки идут по контрактам и авторским договорам).

За все советы буду очень благодарен smile:)

Комментарии 19

Гектор  (Гектор)
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Пока положительная кредитная история ничего не стоит. Другое дело - отрицательная. Банки запрашивают кредитную историю реально лишь с одной целью: выяснить нет ли у потенциального клиента проблем. Пока у нас в стране не начнут рассчитывать credit score, как это делают, например, в США, выстраиванием кредитной истории можно не заморачиваться. Толку от этого не будет. Главное избегать проблем. Но если предположить все же, что кто-то оценит Вашу кредитную историю, то могу сослаться на западные критерии: тот факт, что кто-то дал Вам кредит и Вы по нему аккуратно расплачиваетесь стоит дороже по очкам, чем кредитная карта. Однако начинают обычно все-таки с кредитки.
Благоприятно на рейтинг влияет, если Вы используете на кредитке менее 50% кредитного лимита, но более 20%. Там много есть разных неочевидных заморочек, но, думаю, в ближайшие несколько лет для нас ничего из этого не пригодится.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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А если я захочу брать кредит в заграничном банке, будут ли они смотреть на мою кредитную историю в России? Допустим начну я кредитную историю здесь, а дом себе буду покупать в Европе, к примеру. (Ибо купить себе дом в Европе много дешевле нежели квартиру в Москве:( )
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Покупая дом в Европе Вам действительно лучше получать кредит в европейском банке (в том числе, так как ставки ниже). Кредитную историю смотрят, безусловно. Вопрос в том, у кого какой ресурс на это. Есть ли в России единый кредитный регистр? У нас ввели не так давно. В старой Европе - это обычная практика.
Гектор  (Гектор)
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Кредитная история в другой стране (тем более в РФ) почти никогда не имеет значения и не учитывается. Для получения кредита в европейском банке Вам нужно там и создавать кредитную историю, что для резидента РФ не просто.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Спасибо, Гектор. Чувствую, что начинать кредитную историю буду в Европе, пусть и не просто, но попытка - не пытка.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Спасибо. Илона, а какие ставки для ипотеки в вашей стране? С точки зрения приобретения недвижимости и проживания - ваша страна очень привлекательна smile:)
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Ставки разные - зависит и от банка, и от заемщика. Могут быть переменными и фиксированными.
Порядок ставок может быть такой: EURIBOR (3-х или 6-ти месячный) плюс маржа банка, каоторая тоже варьируется от 2-х и выше. Фиксированные ставик могут быть от 7% до 11%. все зависит от уровня риска кредита, резидентности заемщика.
CreditWay  (CreditWay)
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В России,ФЗ № 218 не предусматривает трансграничных передач данных.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Покупая дом в Европе

Багатая Буратина... smile:o
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Отчего ж smile:) Для покупки дома в Европе не обязательно быть богатым, в отличие от покупки квартиры в Москве. К примеру, дом в Болгарии можно взять за 100кЕвро (причем довольно хороший дом), в Москве за эти деньги однокомнатная квартира только, да и то с натяжкой.
Гектор  (Гектор)
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Для покупки недвижимости в ряде стран кредитная история никогда и не требовалась. Обычно кредит в таких случаях дают банки аффилированные со строительной компанией под залог этой самой недвижимости. В качестве примера можно привести Испанию, Кипр. Правла было это до кризиса, а что будет теперь - вопрос.
Гектор  (Гектор)
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Заметил ошибку в своем посте. Конечно не более 50%, но не менее 20%. Прошу прощения
tx87  (tx87)
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я никогда кредитов не брал.и вообщем то сторонник вообще их не брать...лучше самому кредитовать своими средствами других,компании или страну например...
tx87  (tx87)
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что касается вашего случая...я думаю отсутствие кредитной истории лучше,чем ее наличии вообще)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Согласен, Уважаемый, с Вашей точкой мировоззрения... И очередной Вам плюзик вместе с токай smile:)
Однако, наркотик ентот непреодолимый.... Вот и я на него подсел. smile:D
tx87  (tx87)
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спасибо.
кредит это зло...медленно затягивающийся хомут на шее)
Дмитрий Ухов  (udex)
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Если вы находитесь в положении этих двух, то, конечно да, кредиты надо давать, а не брать. Для всех же остальных смертных кредит - это один из эффективных, если не единственный, инструментов решения своих проблем, порой даже выгодный.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Кредитка затягивает. С точки зрения человеческой психологии самому потребителю лучше брать кредит на конкретные нужды. Банку, конечно, лучше кредитку всучить, пусть даже и с грейс-период.
Боря  (BORIA)
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Дом в Рязани будет ближе и дешевле,чем в Европе.
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