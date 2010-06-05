Чтиво. Если кому скучно на выходных.

Решил опубликовать некоторые главы из своей новой книги. Критично прошу не относится, ибо редактуры не делал. Так сказать, черновик. Также не сильно уповайте на связи с реальностью, потому как вторая часть намного более далека от реальности, нежели первая. В любом случае, всем отзывам буду рад.Глава седьмая.Дни летели. Тормоз, Влад и Нуб третью неделю подряд прибывали в Кемерово, отлавливая все отчеты с лицензионного софта. Максим и Дмитрий вернулись на базу спустя неделю после отъезда, привезя с собой готовые счета в оффшорных банках. Максим светился, словно «лампочка Ильича». По словам Димки, Макс наконец-то встретил достойную девушку. Всю неделю заваливал ее цветами и подарками, но секса, опять же, по словам Димы, у них так и не было. В общем, Максим по уши влюбился. Что мы, непременно обсудили в беседке:- Ну, русский князь Максим, рассказывай, кого ты там встретил? Поговаривают о будущей княгине неописуемой красоты. – начал Костя.- Хватит подкалывать Макса, - прокомментировал я. – Максим, давай уж, действительно интересно, что за объект противоположного пола сумел настолько тебя охомутать?- Ой, ребята. Вы не поверите. Увидел я ее в банке, она там консультантом работает. Мое мужское начало сразу дало о себе знать, мне даже как-то неудобно стало, благо джинсы тугие были, а не то конфуз бы получился.- Ыыыы, - раздался ржач со стороны Димки, видимо был свидетелем данной ситуации.- Но все бы ничего, пока я не услышал ее голос. После этого мирские проблемы отошли настолько далеко, что я перестал замечать все, что меня окружало.- Он бы так и стоял, как дебил, уставившись на телку, если бы я не вмешался, - сказал Димка.- Она не телка! Она ангел во плоти.- Ну да, только ты расскажи друзьям сколько бабла она из тебя вытянула? – Дмитрий всегда отличался своим практичным подходом.- Она его еще и на бабки развела? – заулыбался Костя.- Скажем так, всю свою немаленькую зарплату, он оставил в Кемерово. – ответил Дима. – Даже у меня немного занял.- Не хило… - прозвучало из моих уст.- Вы не понимаете, какой смысл в заработке, если его не куда потратить! – зло сказал Макс, но тутже его лицо приобрело доброе и мечтательное выражение, - Тем более, когда рядом с тобой такая девушка.- Ладно, верим. А что дальше? Женишься?- С удовольствием. Но мы с ней еще даже не целовались…- То есть ты, потратив не одну сотню тысяч рублей, ухаживал за девушкой и ни разу ее не поцеловал?, - спросил Костя. – Максим, ты опять вызвал мое удивление своим нестандартным поведением. Макс, ты лузер!- Пошел ты! Она ведь, она ведь… - но продолжить свою фразу Максиму не дал хохот, охвативший всех нас.За прошедшие дни, я и Костя несколько раз спускались на нижние уровни. Однако наши попытки выйти в Сеть не увенчались успехом. Полностью отчаявшись, мы решили съездить к леснику за советом, но застать его так и не смогли. Создавалось ощущение, что лесник вообще не бывает дома, однако ухоженность избы говорили о противоположном.После того, как благоухающий Максим, передал мне все доступы к счетам, я начал вести активную коммерческую деятельность. Димка за несколько дней набросал пару интернет-магазинов, которые я, с помощью оффшорных биллинговых систем, привязал к счетам.Возможно, читатель спросит, зачем столько геморроя? Ответ прост. Я собирался создать несколько полностью легальных интернет-компаний, с помощью которых отмывать все ворованные деньги. А воровать планировал много. В последствии, с помощью накопленных капиталов необходимо будет открыть свой банк, не без помощи Игоря, конечно.Именно с такими наполеоновскими планами, я и Макс начали заниматься привычным делом, кардингом. Не то чтобы нам не хватало денег, их как раз было с излишком, особенно если учитывать то, что тратить особо некуда. Просто пока мы с Костей находились вдвоем на базе, особых занятий не было. А посему, в перерывах между нашими попытками обуздать Сеть, мы сидели в беседке и мечтали о том, какой хочется видеть свою страну.Все дело в том, что развивая общество, в первую очередь необходимо развивать себя. Сразу вспоминаются лозунги на дверях подъездов: «Хочешь чистый город? Начни со своего двора.» Вот и сейчас, мы решили начать со «своего двора».- Кость, а почему государственные управленцы не создадут свою «Силиконовую долину», ведь недостатка в профессионалах своего дело в нашей стране никогда не было? – задал я вопрос во время очередной нашей беседы.- Не знаю. Попытки вроде были, но толи организованности не хватает, толи желания со стороны бизнеса, к реальным успехам они не привели.- Но ведь объекты подобные нашей базе существуют?- Существуют. Только в нашей стране все делают тихо. Видимо, еще со времен Советского Союза у чиновников осталась привычка закрытых городов и объектов.- А возможно ли то, что когда-нибудь на основе нашей базы возникнет такой городок?- Не думаю. Для того, чтобы возник город должна быть развита инфраструктура и транспортные развязки. Проще говоря, город должен быть доступным для перемещения и жизни людей. А ты сам видел, каким образом до нас можно добраться.- Аха. Видел. – сказал я, вспомнив свой первый путь из Кемерово на базу. – Но ведь наша миссия не вечна, почему, в последствии, мы не можем использовать уже имеющуюся здесь инфраструктуру для развития?- Сомневаюсь, что кто-то отдаст нам эту землю. Слишком идеальный объект получился.- Ясно. Жаль. Но ведь нам не могут запретить выкупить землю в Тайге?- Ты действительно хочешь создать свое поселение?- Ну, пока не уверен, но мысль мне нравиться. Представляешь, как будет здорово собрать в одном месте множество профессионалов? Создать для них все условия жизни и труда.- А работать на кого они будут? Где искать заказчиков?- Есть пара идей. Правда на данный момент я вижу выход только для интернет специалистов и различных IT-разработчиков. Надо будет это еще домозговать.- Хорошо. Допустим. А где ты возьмешь средства на постройку поселения? Придешь в банк и скажешь: привет, я известный кардер, дайте мне кредит на возведение поселения?- Мде. Чет я не подумал. А у государства взять не вариант?- Если государство всем начнет выдавать подобные финансы, то от бюджета останется лишь дырка от бублика.- Ну раз у банков и государства не получается взять финансы, значит их необходимо заработать самим.- Даже если вся команда будет на протяжении нескольких лет всю свою зарплату скидывать в общак и совсем не тратиться, то сомневаюсь, что у нас хотя бы треть необходимой суммы наберется.- Ха! А кардинг на что? И кстати, если не получается взять деньги у банка, давай делать свой банк! – Парировал я, а в голове уже рождался план.По крайней мере, теперь у меня появилась цель в жизни. Не какая-то мимолетная, достигнуть которой можно за несколько дней или месяцев, а безумно далекая, но от этого не менее привлекательная. Когда-то, как только я начал зарабатывать свои первые деньги с помощью кардинга, я дал себе слово, что обязательно открою свой детский дом. И не простой, а самый лучший. Куда сироты с удовольствием захотят попасть, а уровень образования выпускников будет ничем не хуже элитных московских школ. А теперь эта мечта трансформировалась в еще более глобальный проект. Нет, я обязательно отрою подобный детский дом, но находиться он будет не где-то, а в нашем поселении.Я отлично понимаю, в какие средства мне обойдется вся эта задумка, а посему начинать “make money” надо уже сейчас. Отправляя Максима и Димку в Кемерово для открытия счетов, я думал лишь о небольшой подработке, финансы с которой можно будет использовать для непредвиденных расходов. Теперь же, это будет чуть ли не основным занятием, после заданий Игоря, разумеется. Пора мыслить глобально.Спустя несколько недель вернулись из Кемерово и остальные ребята. По словам Влада, все что можно было перелопатить – перелопатили, отчеты, посылаемые лицензионным софтом перехвачены, теперь остается лишь подвергнуть тщательному анализу. Чем Влад с Нубом и начали заниматься. Тормоза я отправил помогать Димке с «легальными» интернет-проектами. Макс постепенно раскручивал наши платные сервисы, не забывая проводить через них и ворованные средства. Получалось не более 10% от общей суммы, что очень мало, потому как и белый оборот средств пока оставлял желать лучшего. Но мы целенаправленно двигались вперед.Задача, поставленная Игорем, мне теперь стала еще более ясной. Не со стороны исполнения, а со стороны общей стратегии. Ведь для того, чтобы действовать на территории врага, в первую очередь надо очистить свою от шпионов, пусть и электронных.А тем временем…