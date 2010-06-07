Понедельник день тяжелый...

Наконец-то дописал рукопись книги "Исповель кардера-2". Теперь настанут нервные будни войны с лит. редактором за каждый абзац.
И все бы ничего, но заметив мой опустошенный вздох и радость выполненной работы, любимая барышня спросила:
- Закончил?
- Аха, - ответил я. - Теперь остальные буду дописывать.
- Ну уж нет, - раздалось бурчание. - Детей хочу! Так что идти тебе, милый, работать.
Отступать стало некуда, и понимая то, что гонораров и роялти на безбедное существование явно не хватит, отправился на сайт superjob.
А теперь вопрос. Насколько нынче востребованы креэйторы и pr-специалисты?
Комментарии 7
Думаю, предложений от пластиковых управлений многих банков будет море.
Алексей, а можно как-то ознакомиться с тем, что неизданно, не прошло в издательстве??
Может хоть в эл. виде.