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Понедельник день тяжелый...

07.06.2010 22:00 7 1 453 просмотра
Наконец-то дописал рукопись книги "Исповель кардера-2". Теперь настанут нервные будни войны с лит. редактором за каждый абзац.
И все бы ничего, но заметив мой опустошенный вздох и радость выполненной работы, любимая барышня спросила:
- Закончил?
- Аха, - ответил я. - Теперь остальные буду дописывать.
- Ну уж нет, - раздалось бурчание. - Детей хочу! Так что идти тебе, милый, работать.
Отступать стало некуда, и понимая то, что гонораров и роялти на безбедное существование явно не хватит, отправился на сайт superjob.

А теперь вопрос. Насколько нынче востребованы креэйторы и pr-специалисты?

Комментарии 7

Екатерина Суворова  (28_888)
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А что, писателям совсем мало платят? Может, открыть новый жанр: детектив а-ля mass market? smile:) Донцова и Устинова очень не бедны. И попутно писать то, что самому интересно, но за что не так много платят.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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)) писатель начинает нормально зарабатывать после 4-5 изданных (и хорошо продающихся) книг. На это обычно уходит года два. А до этого времени писатель "влечет существование")
Гектор  (Гектор)
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Есть у меня знакомая приятельница, пишет детективы в духе Донцовой. Опубликовала их штуки 3-4. Качество - вполне аналогичное. Но гонорары - слезы. На это сейчас не проживешь.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Алексей, сделайте из своей кники дайджест и дайте его в качестве резюме.
Думаю, предложений от пластиковых управлений многих банков будет море. smile:ura:
Александр  (Unlimit)
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Прочитал 12 глав. Очень понравилось. Буду ехать с работы, на Арбате куплю полную версию. smile8)
Алексей, а можно как-то ознакомиться с тем, что неизданно, не прошло в издательстве?? smile:oops:
Может хоть в эл. виде. smile:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
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К счастью, неизданных книг пока нет. Все, что дописалось уже в издательстве. А вот недописанных еще три smile:( Сейчас, как раз, взялся за них, после сдачи в издательство ИК-2.
Александр  (Unlimit)
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Ясно. Просто я где-то прочитал, (где, не помню) что издательсво многое не пропустило в печать, вот и поинтересовался. smile:) Ну, да ладно. Будем ждать остальные книги. Первые читал на одном дыхании. smile8)
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