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МастерБанк - худшего отношения еще не встречал.

01.09.2011 13:07 18 2 631 просмотр
Всем привет.
Увы, давно не писал, слишком много работы навалилось. Но теперь, вновь войдя в стабильный ритм, продолжим наше с вами общение. И темой сегодня будет являться МастерБанк и его процессинговый центр.

Все-таки везет мне попадать во всякие казусные ситуации при общении с банками. То несовершенство смс-оповещений АльфаБанка, то якобы сбои в программах кредитования Русского Стандарта, а теперь вот и МастерБанк отличился. А было все так...

16 августа задумал я по городам близ Москвы покататься, посмотреть культурное наследие и т.д. Собственное авто уж давно кануло в небытие, посему пришел к решению взять машину в прокате. Обратился в компанию вблизи моего места проживания и арендовал автомобиль. Оплату производил банковской картой, соответственно и залоговую сумму снимали с нее же. И составила она 10к рублей.
Выходные пролетели замечательно, накатался и насмотрелся вдоволь, вернулся в Москву и сдал автомобиль без всяких нареканий. На вопрос о возврате залоговой суммы, менеджер уверенно ответил, что в течение нескольких дней поступит обратно на карту.
Шли дни. Какой-то особой потребности в этих деньгах не было, но все же приятно, когда средства хранятся на карте в незаблокированном состоянии и ими можно в любой момент воспользоваться.
В пятницу 23 августа я проверил баланс по карте и удивился тому, что средства так и не вернулись. Я позвонил в компанию, где брал автомобиль и поинтересовался, в чем все-таки проблема. Менеджер тут же сообщил, что письмо об отмене предавторизации по платежу было отправлено в банк посредством факса 19 августа, и они уже должны были разблокировать средства. Я тут же поинтересовался названием банка, обслуживающего их процессинг - им оказался МастерБанк.
Дозвонившись до них, поинтересовался о разблокировке моих средств. Назвал номер карты, дату и сумму платежа. Оператор подтвердил, что действительно сумма заблокирована, но от торговой точки не поступало письма. Весьма удивившись и ругая недобросовестных ребят из автопроката, вновь набрал их менеджера. Но тот меня клятвенно заверил, что письмо они отправили и получили от банка подтверждение. Не имея более сил и желания портить себе настроение в пятничный день, решил отложить сие до понедельника - вторника.
Увы, но работа не позволила посвятить себя данной проблеме в вышеназванные дни, вернуться к ней мне удалось лишь вчера. То есть в среду 31 августа. Теперь я уже лично присутствовал при отправке письма факсом из автопроката в МастерБанк и сделал копию для себя. Спустя час после отправки позвонили в банк, и вновь получил замечательный ответ: факса нам не поступало, разбирайтесь с торговой точкой! Тут уже был задан резонный вопрос: как так? ведь я лично присутствовал при отправке и слышал, как банк на другом конце провода этот факс принял. В ответ был культурно послан, но получил совет - отправить факс еще раз, но теперь на другой номер. Что и сделали. И "ВИВА!", после очередного звонка, они подтвердили его доставку.
А теперь самое смешное. Звоню сегодня утром узнать о состоянии разблокировки и что вы думаете? Да, мне опять заявляют, что факс не поступал. То есть вчера оператор признал, что факс поступал, а сегодня оказалось иначе. Приношу свои извинения перед операторами, но далее я уже начал ругаться матом. Мне сказали повисеть на линии, и 10 минут я слушал музыку ожидания МастерБанка. Опять пошли вопросы о номере карте, сумме и дате (мне кажется, там уже пол МастерБанка знают номер моей карты) и спустя еще полчаса общения по телефону, факс был найден. Потом еще минут 10 прослушивания музыкальных композиций и девушка-оператор сообщила об успешной передаче письма в коммерческий отдел. На вопрос о дате разблокировки средств, получил следующий ответ: в течение 5 рабочих дней банк обработает заявку.
Вот так и получается, что процессинг МастерБанка при залоговом или ошибочном платеже вернет ваши деньги в лучшем случае лишь спустя 20-25 дней. После этого невольно задумываешься, а стоит ли вообще с ними связываться?!

И в окончание опуса мой вам совет: боритесь за свои права и отстаивайте интересы, иначе банки типа вышеописанного, в погоне за своей прибылью, просто сядут вам на шею.
Берегите ваши деньги!
АМ.

UPD(02.09.11): Связался с Альфа-банком, держателем карты которого являюсь, обещали сегодня разблокировать сумму без участия МастерБанка. Надеюсь, что все получится, ибо еще одно общение с операторами МастерБанка я пережить не готов. Нервные клетки, увы, не восстанавливаются.

UPD (03.09.11): Сегодня, на пятнадцатый день Альфа-банк разблокировал мне сумму. Мастер, видимо, забил окончательно. Альфа-Банку благодарен за оперативность, хоть и пришли они на 15-й день, а не на 14-й, как обещали операторы, но все-равно приятно весьма.

Комментарии 18

fulltime  (fulltime)
#
Вспоминается из Вишневского: "Вас так послать или по факсу" smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
"1" МастерБанку в Народном рейтинге поставили ? smile:)
Сергей  (KinStat)
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Не знаю как у них работает процессинг, но я явлюсь клиентом МастерБанка и ни каких нареканиий у меня нет. Из плюсов, у меня 3 безымянные карты + 3 голдовые карты, 3 банковских счета. И за все это я ни копейки не платил, в том числе и за SMS уведомление. Каждый месяц получаю достойные %-ы на остаток по счету.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
в данной теме мы обсуждаем именно процессинг и работу операторов банка, и то и другое - неудовлетворительно и позорит российскую банковскую систему.
@mike  (@mike)
#
Возможно, процедуры Мастер-банка не предусматривают, что делать, если их просят снять холд с карты другого банка. Скорее всего, им нужно было переправить факс в Альфу - и этого было бы достаточно.

@.
СОП  (СОП)
#
Практика снимать холды посылкой факсов обычная? Странный путь - никакого подтверждения при таком информировании не получается. Хоть бы по электронной почте с вложением скана послали. Если не доходит, почта присылает сообщение.
Может в этом дело, т.к. для банка такой путь не является обычным.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
насколько я понял от продавца, они всегда посылают отмену предавторизации подобным образом. Ведь при мне они попросили подтверждение у банка, что факс доставлен. А после, при моем звонке, мне заявляют обратное. В любом случае деньги на карте до сих пор заблокированы, а на дворе уже заканчивается 1 сентября.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
У каждого банка своя стратегия.
Кто-то изо всех сил пиарит себя и звенит о себе (например конкурс по лучшему фото с Брюсом Уиллисом)
Кто-то любой ценой пытается заработать, кто-то налево и направо твердит о своей солидности, что превращается в твердолобость, а кто-то профессионально и главное без лишнего шума выполняет свою работу.
Нужно найти свой банк. И это непросто так как "наобещать, не сделать и впридачу продинамить" это в порядке вещей для банковских работников и руководства.
Пройдите по ссылке. Обратите внимание на второй пункт ответа банка. По-моему эти слова очень многое значат. И при этом этот банк слова и делами подтверждает. Да и в народном рейтинте на первых местах оказывается. Побольше бы таких учреждений, а Вам удачного поиска
Гектор  (Гектор)
#
Такая проблема во многих банках, к сожалению. Блокировки висят долго и чаще всего отпадают не по письму торговой точки, а сами собой через 45 дней!
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Я считаю, что с этой проблемой необходимо бороться. Что собственно и делаю.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
На мой взгляд Вас обманул менеджер компании по прокату авто. Сколько ни брали авто напрокат, причем на разные карты оформляли, - за 2 дня никто не возвращает. Месяц обычно стандартно висит.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Что значит обманул? smile:) Если вы внимательно читали, то заметили, что я лично присутствовал при отправке факса. Также я лично общался с процессингом МастерБанка, которые утверждали, что им достаточно получить подтверждение отказа предавторизации от торговой точки и они разблокируют деньги.
Я не говорил о сроках в 2 дня, обычно это занимает максимум 5 рабочих дней. А может и моментально произойти, как у меня было однажды при отмене повторного платежа в гостинице.
То, что вы ждете месяц, это из-за вашего незнания, я не готов блокировать средства на карте на подобные сроки.
@mike  (@mike)
#
Алексей, мне вот тоже некоторое время назад пришлось брать машину в прокате. Правда платил не я, а страховая, ибо это был "подменный автомобиль". Но залог вносил я. При этом менеджер предупредил меня, что они могут принять залог как наличными, так и по карте. Но с картой ситуация такая, что они делают блокировку без последующего списания. От себя - т.е. сумма вернётся в доступную в срок, предусмотренный банком для непредставленных к оплате авторизаций - это обычно 30 или 45 дней в зависимости от банка и платёжной системы, к которой относится карта. Отдал наличными, разумеется. Потому что авто выдавалось всего на неделю.

Я думаю, в Вашем случае вполне достаточно было отправить искомый факс (после того, как Вы его получили) не эквайреру, а эмитенту - и всё разрешилось бы гораздо быстрее и с меньшей тратой усилий и нервов.

С другой стороны, я всегда говорил и буду говорить, что качество клиентского сервиса любого банка проявляется как правило не в повседневной рутине, а в умении решать нетипичные, эстраординарные ситуации.

P.S. У меня была история, когда Мастер-банк вернул средства на карту меньше чем за 30 минут после получения всех уточняющих документов по e-mail.

@.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Майк приветствую. Возможно вы и правы, но в Альфе (банк держатель моей карты) сказали, что ждут подтверждения от Мастер. Кстати, в итоге Альфа и разблокировала мою сумму спустя две недели по правила своим. На 15 день. За что им и благодарен.
Анна Сапожникова  (Master-Bank)
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Уважаемый Aлексей!

Спасибо, что обратили наше внимание на неполадки в работе системы приёма запросов об отмене транзакций по банковским картам.

В настоящий момент мы разбираемся в ситуации. Несовершенства процесса устраняются, и мы надеемся, что в будущем ситуация не повторится!

Ещё раз примите самые искренние извинения за причинённые Вам неудобства!


Искренне Ваш,
Мастер-Банк
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Спасибо. Весьма приятно, что обратили внимание. smile:oops:
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