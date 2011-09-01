МастерБанк - худшего отношения еще не встречал.

Всем привет.
Увы, давно не писал, слишком много работы навалилось. Но теперь, вновь войдя в стабильный ритм, продолжим наше с вами общение. И темой сегодня будет являться МастерБанк и его процессинговый центр.
Все-таки везет мне попадать во всякие казусные ситуации при общении с банками. То несовершенство смс-оповещений АльфаБанка, то якобы сбои в программах кредитования Русского Стандарта, а теперь вот и МастерБанк отличился. А было все так...
16 августа задумал я по городам близ Москвы покататься, посмотреть культурное наследие и т.д. Собственное авто уж давно кануло в небытие, посему пришел к решению взять машину в прокате. Обратился в компанию вблизи моего места проживания и арендовал автомобиль. Оплату производил банковской картой, соответственно и залоговую сумму снимали с нее же. И составила она 10к рублей.
Выходные пролетели замечательно, накатался и насмотрелся вдоволь, вернулся в Москву и сдал автомобиль без всяких нареканий. На вопрос о возврате залоговой суммы, менеджер уверенно ответил, что в течение нескольких дней поступит обратно на карту.
Шли дни. Какой-то особой потребности в этих деньгах не было, но все же приятно, когда средства хранятся на карте в незаблокированном состоянии и ими можно в любой момент воспользоваться.
В пятницу 23 августа я проверил баланс по карте и удивился тому, что средства так и не вернулись. Я позвонил в компанию, где брал автомобиль и поинтересовался, в чем все-таки проблема. Менеджер тут же сообщил, что письмо об отмене предавторизации по платежу было отправлено в банк посредством факса 19 августа, и они уже должны были разблокировать средства. Я тут же поинтересовался названием банка, обслуживающего их процессинг - им оказался МастерБанк.
Дозвонившись до них, поинтересовался о разблокировке моих средств. Назвал номер карты, дату и сумму платежа. Оператор подтвердил, что действительно сумма заблокирована, но от торговой точки не поступало письма. Весьма удивившись и ругая недобросовестных ребят из автопроката, вновь набрал их менеджера. Но тот меня клятвенно заверил, что письмо они отправили и получили от банка подтверждение. Не имея более сил и желания портить себе настроение в пятничный день, решил отложить сие до понедельника - вторника.
Увы, но работа не позволила посвятить себя данной проблеме в вышеназванные дни, вернуться к ней мне удалось лишь вчера. То есть в среду 31 августа. Теперь я уже лично присутствовал при отправке письма факсом из автопроката в МастерБанк и сделал копию для себя. Спустя час после отправки позвонили в банк, и вновь получил замечательный ответ: факса нам не поступало, разбирайтесь с торговой точкой! Тут уже был задан резонный вопрос: как так? ведь я лично присутствовал при отправке и слышал, как банк на другом конце провода этот факс принял. В ответ был культурно послан, но получил совет - отправить факс еще раз, но теперь на другой номер. Что и сделали. И "ВИВА!", после очередного звонка, они подтвердили его доставку.
А теперь самое смешное. Звоню сегодня утром узнать о состоянии разблокировки и что вы думаете? Да, мне опять заявляют, что факс не поступал. То есть вчера оператор признал, что факс поступал, а сегодня оказалось иначе. Приношу свои извинения перед операторами, но далее я уже начал ругаться матом. Мне сказали повисеть на линии, и 10 минут я слушал музыку ожидания МастерБанка. Опять пошли вопросы о номере карте, сумме и дате (мне кажется, там уже пол МастерБанка знают номер моей карты) и спустя еще полчаса общения по телефону, факс был найден. Потом еще минут 10 прослушивания музыкальных композиций и девушка-оператор сообщила об успешной передаче письма в коммерческий отдел. На вопрос о дате разблокировки средств, получил следующий ответ: в течение 5 рабочих дней банк обработает заявку.
Вот так и получается, что процессинг МастерБанка при залоговом или ошибочном платеже вернет ваши деньги в лучшем случае лишь спустя 20-25 дней. После этого невольно задумываешься, а стоит ли вообще с ними связываться?!
И в окончание опуса мой вам совет: боритесь за свои права и отстаивайте интересы, иначе банки типа вышеописанного, в погоне за своей прибылью, просто сядут вам на шею.
Берегите ваши деньги!
АМ.
UPD(02.09.11): Связался с Альфа-банком, держателем карты которого являюсь, обещали сегодня разблокировать сумму без участия МастерБанка. Надеюсь, что все получится, ибо еще одно общение с операторами МастерБанка я пережить не готов. Нервные клетки, увы, не восстанавливаются.
UPD (03.09.11): Сегодня, на пятнадцатый день Альфа-банк разблокировал мне сумму. Мастер, видимо, забил окончательно. Альфа-Банку благодарен за оперативность, хоть и пришли они на 15-й день, а не на 14-й, как обещали операторы, но все-равно приятно весьма.
Комментарии 18
@.
Может в этом дело, т.к. для банка такой путь не является обычным.
Кто-то изо всех сил пиарит себя и звенит о себе (например конкурс по лучшему фото с Брюсом Уиллисом)
Кто-то любой ценой пытается заработать, кто-то налево и направо твердит о своей солидности, что превращается в твердолобость, а кто-то профессионально и главное без лишнего шума выполняет свою работу.
Нужно найти свой банк. И это непросто так как "наобещать, не сделать и впридачу продинамить" это в порядке вещей для банковских работников и руководства.
Пройдите по ссылке. Обратите внимание на второй пункт ответа банка. По-моему эти слова очень многое значат. И при этом этот банк слова и делами подтверждает. Да и в народном рейтинте на первых местах оказывается. Побольше бы таких учреждений, а Вам удачного поиска
Я не говорил о сроках в 2 дня, обычно это занимает максимум 5 рабочих дней. А может и моментально произойти, как у меня было однажды при отмене повторного платежа в гостинице.
То, что вы ждете месяц, это из-за вашего незнания, я не готов блокировать средства на карте на подобные сроки.
Я думаю, в Вашем случае вполне достаточно было отправить искомый факс (после того, как Вы его получили) не эквайреру, а эмитенту - и всё разрешилось бы гораздо быстрее и с меньшей тратой усилий и нервов.
С другой стороны, я всегда говорил и буду говорить, что качество клиентского сервиса любого банка проявляется как правило не в повседневной рутине, а в умении решать нетипичные, эстраординарные ситуации.
P.S. У меня была история, когда Мастер-банк вернул средства на карту меньше чем за 30 минут после получения всех уточняющих документов по e-mail.
@.
Спасибо, что обратили наше внимание на неполадки в работе системы приёма запросов об отмене транзакций по банковским картам.
В настоящий момент мы разбираемся в ситуации. Несовершенства процесса устраняются, и мы надеемся, что в будущем ситуация не повторится!
Ещё раз примите самые искренние извинения за причинённые Вам неудобства!
Искренне Ваш,
Мастер-Банк