Вход
Профиль Блог Лента Активность

Игры для взрослых - игры в реальность.

07.09.2011 11:19 8 3 057 просмотров
Всем привет! Редко от меня услышишь похвалу или одобрение, чаще все-таки критика. Но бывают моменты, когда положительные эмоции настолько захватывают, что на все минусы закрываешь глаза.

Так как большинство своего времени я провожу за компьютером в сети интернет, то и расслабление для мозгов пытаюсь найти тут же. И чаще всего этим релаксом служат всевозможные онлайн игры. Различные социальные приложения (а-ля Ферма & etc.) давно уже не впечатляют, хочется чего-то более масштабного с достаточной свободой действий и множественными ответвлениями сюжета. Грубо говоря, хочется найти игру, которая максимально приближена к нашей реальной жизни.

Кто-то удовлетворяет подобные желания посредством фентэзийных игр типа Lineage или WOW, создают себе эльфа (орка, гнома и т.д.) и с головой уходят в битвы выдуманных миров. Меня, увы, это опять же «не втыкает», от игры хочется реалистичности, пусть и виртуальной. Но я продолжал поиски…

И нашел. Нашел то, что весьма удивило. Симулятор собственного бизнеса. Игру, которая весьма схоже повторяет российскую действительность. Развитие собственной компании, взятки, налоговые проверки, закрытие конкурентов, борьба за власть в политике, дебаты между сотрудниками, хедхантинг и многое другое.
В общем, очень советую посмотреть сие чудо игроделов – Business Tycoon Online. ( http://btogame.ru/ )

Это ни в коем случае не реклама, просто сходство с современной действительностью поразило настолько, что решил поделиться.

P.S. Кстати, я играю на сервере Фунт. Его только открыли и еще можно успеть занять места на ключевых политических постах малыми силами. Авось и до Председателя правительства доберусь smile:)
P.P.S. По мере продвижения в игре буду обновлять данный пост. Если кто-то также в нее играет, делитесь своими достижениями smile:)

Комментарии 8

Фарид Алиев  (фаз)
#
Согласен, Алексей. Я играю уже 3 недели и просто не могу оторваться!! реальные события реальной жизни. Советую всем кто хочет провести время с толком..
gun75  (gun75)
#
Подтверждаю. Обычно браузерка надоедает через неделю-две. В БТО играю больше месяца, начал на "долларе", теперсь создал компанию и на фунте. Бросать пока не собираюсь.
A B  (AndreyBT)
#
Вспомнилось почему-то...
"Способ использования досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.
Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не более как посредником в передаче мотивов воле. Если в данный момент нет внешних мотивов, то и воля спокойна и ум в праздном состоянии: ведь ум как и воля не могут действовать по собственному импульсу. В результате - ужасный застой всех сил человека - скука. С целью её прогнать человеку подсовывают мелкие, случайные, наугад выхваченные мотивы, желая ими возбудить волю и тем привести в действие воспринимающий их разум. Таким мотивом является игра в карты, изобретённые именно с этой целью. Вот почему во всём свете сделалась карточная игра главным занятием любого общества; она мерило его ценности явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у партнёра несколько золотых. Поистине жалкий род!" (А. Шопенгауэр)
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
А слабо сделать то же самое в реале? smile:D
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Вот эти два верхних комментария, Алексей, написанные с разницей в несколько минут, людьми которые больше на сайт не заходили и зарегистрировались в один день портят немного картину Вашей неподкупности ))
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
это наверное с форума игры перешли или с ВКонтакте, там также давал ссылку на этот пост.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения