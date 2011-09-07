Игры для взрослых - игры в реальность.

Всем привет! Редко от меня услышишь похвалу или одобрение, чаще все-таки критика. Но бывают моменты, когда положительные эмоции настолько захватывают, что на все минусы закрываешь глаза.
Так как большинство своего времени я провожу за компьютером в сети интернет, то и расслабление для мозгов пытаюсь найти тут же. И чаще всего этим релаксом служат всевозможные онлайн игры. Различные социальные приложения (а-ля Ферма & etc.) давно уже не впечатляют, хочется чего-то более масштабного с достаточной свободой действий и множественными ответвлениями сюжета. Грубо говоря, хочется найти игру, которая максимально приближена к нашей реальной жизни.
Кто-то удовлетворяет подобные желания посредством фентэзийных игр типа Lineage или WOW, создают себе эльфа (орка, гнома и т.д.) и с головой уходят в битвы выдуманных миров. Меня, увы, это опять же «не втыкает», от игры хочется реалистичности, пусть и виртуальной. Но я продолжал поиски…
И нашел. Нашел то, что весьма удивило. Симулятор собственного бизнеса. Игру, которая весьма схоже повторяет российскую действительность. Развитие собственной компании, взятки, налоговые проверки, закрытие конкурентов, борьба за власть в политике, дебаты между сотрудниками, хедхантинг и многое другое.
В общем, очень советую посмотреть сие чудо игроделов – Business Tycoon Online. ( http://btogame.ru/ )
Это ни в коем случае не реклама, просто сходство с современной действительностью поразило настолько, что решил поделиться.
P.S. Кстати, я играю на сервере Фунт. Его только открыли и еще можно успеть занять места на ключевых политических постах малыми силами. Авось и до Председателя правительства доберусь
P.P.S. По мере продвижения в игре буду обновлять данный пост. Если кто-то также в нее играет, делитесь своими достижениями
Комментарии 8
"Способ использования досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.
Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не более как посредником в передаче мотивов воле. Если в данный момент нет внешних мотивов, то и воля спокойна и ум в праздном состоянии: ведь ум как и воля не могут действовать по собственному импульсу. В результате - ужасный застой всех сил человека - скука. С целью её прогнать человеку подсовывают мелкие, случайные, наугад выхваченные мотивы, желая ими возбудить волю и тем привести в действие воспринимающий их разум. Таким мотивом является игра в карты, изобретённые именно с этой целью. Вот почему во всём свете сделалась карточная игра главным занятием любого общества; она мерило его ценности явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у партнёра несколько золотых. Поистине жалкий род!" (А. Шопенгауэр)