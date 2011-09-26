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Книга Город Свободы

26.09.2011 13:34 6 1 555 просмотров
Вот решил написать книжку о идеальном городе для бизнесменов. Не обещаю чрезмерного погружения в финансовые детали или манифеста новой экономической политики, просто постараюсь написать то, что хотелось бы лицезреть.
Ссылка на черновик (пока 9 глав): http://depositfiles.com/files/eythqan5n
Жду ваши мнения и комментарии. Также буду рад услышать идеи, которые стоит отобразить при описании города.

Комментарии 6

Шарухин Антон  (toshik80)
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Бугатти, Ламборджини и прочая прелесть... Здорово
Есть мэр, есть Совет, но над ними всеми стоит ККК. И не мэр и не совет а именно Константин Константинович решает и вершит судьбами.
Вы Алексей знаете такой термин: "новый мировой порядок", "мировое правительство". Что все в этом мире решает группа международных банкиров контролирующих 60% ресурсов планеты. Захотели Обаму сделали президентом Америки, захотели другого поставили. Лишь бы их интересы учитывались.
Вот и Ваш город свободы по сути то же самое.
Хотя в 9 главах сюжет еще по сути и не начался, но как-то мне уже не очень нравится в этом городе. Потому что там есть ККК.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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ну так, если вы заметили, то как раз с ККК и намечается конфликт. Точнее он уже есть между мэром и ККК.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Джон Кеннеди тоже решил поконфликтовать с тайными
обществами очень влиятельных людей. Что из этого вышло все мы знаем.
Ну и тут примерно понятно кто выйдет победителем. Или Вы другой сюжет задумываете?
Алексей Малов  (AlekceyM)
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порой и сам не понимаю, какая все-таки концовка ожидает читателя. герои живут своей жизнью, я лишь описываю их и окружающие события. так интереснее smile;)
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