Книга Город Свободы

Вот решил написать книжку о идеальном городе для бизнесменов. Не обещаю чрезмерного погружения в финансовые детали или манифеста новой экономической политики, просто постараюсь написать то, что хотелось бы лицезреть.
Ссылка на черновик (пока 9 глав): http://depositfiles.com/files/eythqan5n
Жду ваши мнения и комментарии. Также буду рад услышать идеи, которые стоит отобразить при описании города.
Комментарии 6
Есть мэр, есть Совет, но над ними всеми стоит ККК. И не мэр и не совет а именно Константин Константинович решает и вершит судьбами.
Вы Алексей знаете такой термин: "новый мировой порядок", "мировое правительство". Что все в этом мире решает группа международных банкиров контролирующих 60% ресурсов планеты. Захотели Обаму сделали президентом Америки, захотели другого поставили. Лишь бы их интересы учитывались.
Вот и Ваш город свободы по сути то же самое.
Хотя в 9 главах сюжет еще по сути и не начался, но как-то мне уже не очень нравится в этом городе. Потому что там есть ККК.
обществами очень влиятельных людей. Что из этого вышло все мы знаем.
Ну и тут примерно понятно кто выйдет победителем. Или Вы другой сюжет задумываете?