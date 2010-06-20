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Закон "наоборот".

20.06.2010 17:10 6 1 642 просмотра
Во время пребывания в Украине заметил несколько последних нововведений, чем и спешу поделиться.

Первое, что сразу бросается в глаза, так это запрет ЛЮБЫХ алкосодержащих напитков в поезде и полный запрет курения. Если раньше я мог спокойно потягивая пиво (или другую слабоалкогольную дрянь), периодически выходя в тамбур покурить, коротать свое путешествие, то ныне за эти деяния мне грозит штраф 80-100грн. (20-25$). Извините, господа хохлы, но это уже ущемление прав курильщиков. Ибо без алкоголя то я проживу, а вот сутки без сигарет - тяжко. (На реплики: "Ведь можно на остановках выходить покурить", отвечу - в Украине также запрещено курение на платформах ЖД вокзалов.)

Ну и второе, что меня особо поразило. Так это алкогольный закон "наоборот". Если вы покупаете алкоголь после 23.00 в Москве или Петербурге, то знаете, что продажа напитков крепче 15% запрещена. В Украине сделали хитрее, по их мнению. Ровно в 22.00 в магазинах появляется табличка: "ПРОДАЖА СЛАБОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСЛЕ 22.00 ЗАПРЕЩЕНА". А посему вся отдыхающая молодежь закупается водкой и коньяком.

smile:)

Комментарии 6

Екатерина Суворова  (28_888)
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Ничего себе. Тут и в самолете-то мы летели всего 2,5 часа, а некоторые соседи кричали, что им срочно надо курить, нервничали. А в поезде сутки ехать и не покурить даже на остановке - ой-ой-ой... Летайте в Украину самолетами... все равно кого. smile:D
Максим  (Sebastian)
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А почему курильщики вынуждают меня вдыхать переработанный ими концентрат?

Не стоит возмущаться по поводу запретов на порчу чужого здоровья... Убивайте себя в одиночестве, пожалуйста!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Курение в тамбуре - неотъемлемая часть путешествия на поезде. Жаль, что его запретили. Думаю, часть курильщиков действительно пересядет на самолеты. А про водку после 22.00 - чистый идиотизм. Ну так наши братья с Украины вечно что-то придумают. Одно платное посещение кладбищ чего стоит. smile:)
Максим  (Sebastian)
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А может курильщикам задуматься о том, чтобы бросить это дело? И вполне возможно, что человек, который особо и не курил никогда, бросит после поездки Москва-Владивосток smile:)

Мне совершенно непонятно откуда взялись "права курильщиков"...
Алексей Малов  (AlekceyM)
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А почему у курильщиков не может быть прав? Или мы чем-то отличаемся от вас, некурящих?))

Цитата
Не стоит возмущаться по поводу запретов на порчу чужого здоровья... Убивайте себя в одиночестве, пожалуйста!

Так мы и убивали себя в тамбурах в одиночестве. Ни один некурящий человек туда не ходил.
Максим  (Sebastian)
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У вас могут быть права - на курение в отведенных для этих целей местах, чтобы никто из некурящих не травился.

Отличаетесь - мы вас не травим и не подаем плохих примеров вашим детям.

Люди иногда в вагоны-рестораны ходят... через ваши клубы...

Самое ужасное, что курильщики, в общей своей массе, никогда не думают о других людях.
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