Во время пребывания в Украине заметил несколько последних нововведений, чем и спешу поделиться.Первое, что сразу бросается в глаза, так это запрет ЛЮБЫХ алкосодержащих напитков в поезде и полный запрет курения. Если раньше я мог спокойно потягивая пиво (или другую слабоалкогольную дрянь), периодически выходя в тамбур покурить, коротать свое путешествие, то ныне за эти деяния мне грозит штраф 80-100грн. (20-25$). Извините, господа хохлы, но это уже ущемление прав курильщиков. Ибо без алкоголя то я проживу, а вот сутки без сигарет - тяжко. (На реплики: "Ведь можно на остановках выходить покурить", отвечу - в Украине также запрещено курение на платформах ЖД вокзалов.)Ну и второе, что меня особо поразило. Так это алкогольный закон "наоборот". Если вы покупаете алкоголь после 23.00 в Москве или Петербурге, то знаете, что продажа напитков крепче 15% запрещена. В Украине сделали хитрее, по их мнению. Ровно в 22.00 в магазинах появляется табличка: "ПРОДАЖА СЛАБОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСЛЕ 22.00 ЗАПРЕЩЕНА". А посему вся отдыхающая молодежь закупается водкой и коньяком.