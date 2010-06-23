Итак, дописав наконец-то ИК-2, сменил тематику и сел писать Русский пирог. И поперло. Видимо, действительно полезно, как советовал Антон(мой издатель), периодически менять тематику. А посему встречайте, "Русский Пирог. Девочки хотят..." (многоточие поставлено специально, ибо в книге главные герои на протяжении всей истории будут терзать себя вопросом: чего же хотят эти девочки?).Введение.- И вот захожу я в комнату, а они там голые.- Хи-хи-хи! - раздался смущенный смех девчонок, облепивших рассказчика со всех сторон.Руслан. Ученик выпускного класса одной из московских школ, звезда местного масштаба и мечта половины девушек старших классов. Смесь татарских, кавказских и русских корней сделали свое дело, как нельзя лучше, придав парню привлекательную внешность. Брюнет среднего роста с выразительными карими глазами и смуглой кожей. Развитое чувство юмора плюс общительность позволяют Руслану каждую перемену собирать вокруг себя множество поклонниц и травить очередную байку из своей жизни.- Рус привет, - пробравшись сквозь круг девушек, поприветствовал его парень.- Привет Антошка, как ты?Антон. Гений информатики и математических наук. Антоша с раннего возраста увлекся компьютерами, как только увидел сие чудо у соседа по лестничной площадке. Но, к сожалению, родители вели довольно бедное существование, что не позволяло баловать ребенка различными новинками hi-tech. Лишь однажды отец принес старый ламповый монитор и не работающий компьютер, пообещав мальчику заняться его починкой в ближайшее время. Однако, то самое время все никак не наступало. Посему Антон, в возрасте двенадцати лет, сам решил попробовать починить устаревший агрегат. И починил.Узнав о таланте мальчика, к нему понесли свои неработающие компьютеры со всей округи. Денег за ремонт Антон почти не брал, лишь просил неработающие детали оставить себе. Которые в последствии реанимировал и улучшал ими свой личный компьютер. Таким образом, уже через год, мальчик сумел собрать весьма конкурентную машину. После появились модем и интернет, который Антон также оплачивал из личных средств. И понеслось…В четырнадцать лет мальчик с легкостью писал на бейсике и паскале. В пятнадцать освоил язык Си. В шестнадцать ПХП и Перл. И это лишь малая часть тех знаний, которые с удовольствием умещались в его гениальном мозге.- Ой, смотрите, таки Яша пожаловал. – пошутила одна из фанаток Руслана.- Яшку не обижать, он свой. – строго прокомментировал Руслан.- Всем привет! – подойдя, сказал Яша.Яша. Еврей. Не тот еврей, который получается при смешении еврейской и другой крови, а настоящий, правильный. Яша родился в Израиле, когда родители уехали туда из Союза. Воспитывался в строгих рамках традиций и не пропускал обязательные посещения Синагоги. Когда мальчику исполнилось семь лет, а СССР как данность помахал всем ручкой, Яшины родители вернулись обратно.Как и все, родители Яши желали сыну всего самого лучшего, а посему развитие мальчика полностью взяли под свой контроль, не оставляя даже минуты свободного времени. Музыкальная школа по классу скрипки, литературные кружки, духовное воспитание, весь день мальчика был расписан, буквально, до секунды.Излишняя забота о питании ребенка привели к его ранней полноте. Чего Яша очень стыдился.- Хорошего человека должно быть много, - не уставала повторять Яшина мама Сара Абрамовна. Но легче от этого не становилось. Ведь девушкам из школы этого не объяснишь, а внимание противоположного пола все больше захватывало его мысли. Однако и на это у матери была своя позиция:- У вас там нет ни одной еврейки! Мы, таки, сами найдем тебе приличную невесту.Вот это «сами» и пугало Яшу больше всего. Со временем, как любой порядочный еврей, мальчик начал искать лазейки от родительского взора. И нашел, Антона. В возрасте четырнадцати лет Яша неожиданно увлекся компьютерами, а чтобы закрепить свои познания начал близко общаться со своим одноклассником. Родители это общение всячески одобряли, потому как видели только положительные стороны. Они даже не подозревали, что изучив азы, все остальное время сын использовал для совместных прогулок с Антоном и Русланом.- Привет, Яша. Как твои дела? – хором ответили девушки.- Спасибо, хорошо. Вы сегодня, впрочем как и всегда, отлично выглядите. – сказал Яша и покраснел, чем вызвал еще больший смех.- Не обращай на них внимания, - прокомментировал Руслан, - они просто завидуют твоему происхождению. Уверен, каждая мечтает стать женой еврея, особенно таких представителей, как Абрамович.- Яшка, ты сегодня с нами? – спросил Антон.- Обязательно, друзья. Я сказал маме, что мы с тобой весь вечер и ночь будем заниматься созданием нового интернет-проекта и, если у нас все получится, то это принесет мои первые заработки.- Уверен, как только Сара Абрамовна услышала о заработках, так сразу дала свое согласие, - рассмеялся Руслан.- Еще бы. У мамы две глобальных задумки в моем отношении: успешно женить на достойной еврейке и устроить меня материально, тем самым обеспечив свою старость.- Тогда жду тебя в семь у подъезда. Родители сегодня в ночную смену уйдут, так что после десяти квартира будет свободна.- А до десяти ты где собираешься время проводить? – задал вопрос Руслан. – Может сразу к десяти соберемся?- Ты можешь и к десяти подходить, а мы с Яшкой действительно собрались свой проект запускать. Поэтому сначала сходим к банкомату, закинем деньги на счет вебмани, а потом засядем у меня. Немного умственного труда не помешает перед веселой ночью.- Так и сделаем тогда. Тем более, что у меня намечается одно интересное свиданьице, может и в клуб сразу с девушкой пойду.- Это не честно, - смутился Яша. – Мы же договаривались, что в клуб идем только втроем, а девушек ищем уже там. Просто, если ты будешь сразу с барышней, то отпадает необходимость в поисках оной. А без твоего таланта обольщения нам точно ничто не светит.- Ладно, уговорил. – Руслан на мгновение изобразил несчастный вид, - сегодня с Леночкой ограничусь прогулкой по парку и букетом цветов. Господи, ты видишь, на какие жертвы я иду ради друзей?- Не богохульствуй, он все видит. – возмутился набожный Яша. – Тем более, что твою моральную жертву мы с лихвой возместим материально, в виде оплаты счета в клубе. От тебя требуется лишь талант искусителя.- Это я запросто, выбираете девочек, показываете мне и дело сделано.- Ну-ну, - прокомментировал Антон, - смотри, чтобы осечек не было. Я на эту гулянку почти весь свой двухмесячный заработок решил угрохать. Да и Яша пол года на обедах экономил, чтобы наконец-то достойно пообщаться с девушками.- Так может проще проституток снять? – спросил Руслан.- Мне вера не позволяет, - ответил Яша. – Да и скучно это, хочется чего-то настоящего, взаимного.- Как скажете, друзья. Значит решено? В десять я у вас?- Верно, даже в пол одиннадцатого приходи, так как если родители увидят тебя, то сразу поймут, что работать сегодня мы уж точно не будем.- Ха, неужели у меня такая плохая репутация?- Ты даже не представляешь насколько.- Кстати, а что за проект вы задумали там?- Решили сделать онлайн сервис по доставке цветов в малых количествах. Ты в интернете цветы когда-нибудь заказывал?- Нет.- Ну да, куда тебе. Так вот, цветы в интернете продаются обычно сразу букетами и цена составляет не менее ста баксов. Мы же решили, что будет интересно создать службу, которая доставляет по три-пять цветков, не более. Тем самым цена не составит более 500 рублей за заказ, плюс двести рублей доставка.- Интересно…- Еще бы. Это Яша все, мозговитый наш. Он возьмет на себя весь процесс закупки и доставки цветов, а я все, что касается создания и продвижения сервиса в сети.- Что ж, молодцы. Если у вас все получится, то и я с удовольствием впишусь. Надеюсь, примите?- Посмотрим на твое поведение. – ответил Яша.- И на результаты сегодняшней ночи, - с улыбкой добавил Антон.Ребята дружно рассмеялись и направились в сторону школьного кабинета. Разговоры – разговорами, а занятия никто не отменял, тем более что буквально через две недели начнутся государственные выпускные экзамены.Эх, золотая школьная пора, - уверен, что каждый из читателей помнит сие прекрасное время. Ни тебе забот, ни хлопот, одно лишь требование – учеба. Но и его мы выполняли с неохотой, мечтая поскорее вырасти и ступить широким шагом в разноплановую и очень интересную, по нашему мнению, взрослую жизнь. А потом, спустя десятки лет, вновь мечтать оказаться в школе. Сесть за парту, дернуть впередисидящую Маринку за косичку или подсунуть учителю кнопку на стул. Впервые влюбиться, впервые разочароваться в любви. Завести верных друзей и ненавистных врагов. Обрести счастье от познания и огорчиться от неопытности. Не думать о насущном, а мечтательно смотреть в будущее. Но это все потом, а сейчас наши герои лишь в начале своего пути из жизни подростковой в жизнь молодую. И именно нам выпала честь наблюдать за этим прекрасным и волнующим путем трех подростков со стороны. Уверен, что каждый найдет в этой повести что-то свое, родное, с чем пришлось когда-то столкнуться в юношестве. Ведь все мы через это прошли, все мы это понимаем и помним. Приятного Вам, наблюдения