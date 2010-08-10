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Акция "Русского Стандарта" 0-0-24 или как я пытался взять кредит :)

10.08.2010 14:06 34 6 802 просмотра
Друзья, случилось. Случилось то, что происходит почти с каждым жителем сети интернет... у меня сломался ноутбук. Толи виной всему постоянная жара, толи нещадящая эксплуатация, но мой верный и преданный друг восстановлению не подлежит. smile:(

И снизошла на меня мана небесная, и сказала мне: Иди, Алексей, в М-Видео, бери ноутбук в кредит. Тем более программа кредитования там нынче очень хорошая от банка "Русский стандарт", совсем первого взноса не требуют. А там, гляди, зарплата через недельку придет, и выплатишь кредит за два месяца, не напрягаясь и без переплаты за досрочное погашение.
Дрогнуло сознание, перестала душа кредиту противиться. Залез в шкаф, нарыл себе вещей по-красившее, чтобы кредитору сразу понравиться. Даже погладился smile:)
Иду. Захожу в магазин, выбираю себе новинку помощнее, чтобы годика два хотя бы прожил и последние игры тянул. Оформил чек, подошел к стойке кредитных работников и обратился:
- Не дадите ли, вы, сударыня, мне кредиту на технику покупаемую?
В ответ тишина. По истечению получаса копания в своем мобильном отвечает:
- Дадим, добрый молодец, конечно дадим. Ты только документики давай нам свои и чек на технику.
Протянул я требуемые бумажки, да стою радуюсь заранее.
- А проходит ли твоя техника по акции нашей специальной "0%-0%-24месяца"? - спрашивает барышня.
- Проходит, сударыня. Специально у продавца узнал. Все проходит.
- А первый взнос делать будешь?
- Какой первый взнос, боярыня? Денег до зарплаты дожить лишь осталось. Все было пропито в творческих порывах. Так и у вас ведь акция 0% первый взнос?
- Так то оно так, - молвит она, - только глюк у нас системный. На весь банк глюк. Акция есть, а кредита нет. Так что только с первым взносом.
- И давно глюк? На долго?
- Так сколько себя помню, глюк энтот. Банковским сбоем зовется. И вряд ли исправят когда. В общем или деньги давай, процентов 20 сразу или иди уже.
Опечалился я, развернулся и ушел.
И с тех пор решил не верить в рекламу, ибо все равно на чем-нибудь обманут.

Комментарии 34

Алексей Малов  (AlekceyM)
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Вот именно про эту акцию я и говорил. Не работает она. По крайней мере в кредитном отделе Русского Стандарта в магазине М-Видео на Сухаревской. Именно там вчера и произошла данная история.
Алексей Борякин  (Brein)
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Акция действует с 3 по 16 августа 2010 года во всех магазинах М.Видео.
Количество товаров ограничено, возможно досрочное прекращение акции.

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ №2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 0%, 10%, 20% ОТ СТОИМОСТИ ТОВАРА, 0% ПЕРЕПЛАТА ЗА ТОВАР В КРЕДИТ ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ, СРОК КРЕДИТА 12, 18, 24 МЕСЯЦА, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - ОТ 10.35% ДО 24.67% ГОДОВЫХ. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 10,85%-27.66%. ГОДОВЫХ. СУММА КРЕДИТА ОТ 3 000 ДО 100 000 РУБ. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ВОЗМОЖНО БЕЗ КОМИССИИ. ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ТАКИМИ ЛИЦАМИ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТАРИФАМИ. НА АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПОДРОБНОСТИ ПОКУПКИ В КРЕДИТ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ БАНКОВ В МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО».

Они брали в "М-видео" у метро Калужская.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
все это я также, предварительно, изучил перед походом в магазин. но на деле оказалось все иначе smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
мой верный и преданный друг восстановлению не подлежит

Ну это его под каток подложить или с десятого этажа уронить smile:cry:
А можно огласить весь список поломок, приведших к катастрофе smile:?:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Изначально что-то стало с подачей зарядки. Две секунды заряжает, две секунды не заряжает - и так все время. Поменял зарядное устройство (купил новое), ситуация не изменилась. На днях вообще начал мерцать монитор и, что и следовало ожидать, совсем погас. Позже, после включения питания, начал выдавать лишь белый экран и постепенно появляющиеся вертикальные цветные линии.
Как-то так smile:)
Pavel Kozak  (PMKozak)
#
У меня на ноуте тоже появляется белый экран и эти линии. Примерно через двадцать-сорок минут работы. После выключения и включения экран нормально работает практически всегда, но в некоторые дни, без всякой выверенной последовательности опять появляются такие симптомы. Ноут случайно не Acer?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Нет, Samsung R70. Только он, собака, их сразу выдает, даже загрузку BIOSa не начинает. BIOS также перезагружал, скидывал (вытаскивал его батарейку), не помогло smile:(
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Ноут случайно не Acer?
Что вы хотели сказать про эту марку smile:?:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
у меня, кстати, мой первый был Асер. Ничего сверхестественного, также как и самсунг прожил чуть более 2 лет при интенсивном использовании) я вообще пришел к мысли, что ноут - техника на два, макс три, года.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Ну ничего трагичного нет smile:ura: Для начала аккумулятор заменить (не более 3 штук), а если вопрос решится не полностью, то попросить любого знакомого гика открыть корпус и проверить все разъёмы
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
спасибо. думаю, что попытка не пытка, так что попробую.только изначально к гику, а потом уже аккум новый, коль белый экран исчезнет.
Светлана Астраханцева  (Markos)
#
В практике встречала (я - банковский работник), что различные ограничения по кредитам оказывались самодеятельностью ретивых сотрудников. Может, у нее премия от этого зависит? smile:) А Вы в вещах покрасивше, значит, деньги водятся smile:) К тому же глюк - штука недоказуемая smile:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Светлана, знаете, мне тоже так показалось. Но там ведь еще какой-то ее начальник стоял, длинный дядька официального вида и с умным лицом. Он мне тоже про этот легендарный глюк банка Русский Стандарт впаривал. Тут уж грех было не поверить "доблестным" сотрудникам "доблестного" банка smile:)

P.S. Если вдруг представитель БРС заглянет в мой блог: о банке чаще всего судят по персоналу работающему в нем. Хотя, если вы предоставите клиентам кредиты под 1-2% в год, то, уверен, многие разрешат себя даже на... посылать smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Алексей, а вы сейчас чем занимаетесь, в смысле работы, помимо творчества?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Дмитрий, боюсь показаться евреем (хотя почему боюсь?, сейчас это модно:) ), но отвечу вопросом на вопрос. А вы чего-сь предложить хотите? smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Алексей, да что вам предложишь, вы ж зашифровались smile;) Кроме книг ничего не знаем о вас, вот другие-то блоггеры с биографией, а вы так и не раскрылись smile:) Впрочем, я понял, никоим образом не хотел вторгаться, если это закрытая инфа, пардон smile:shuffle:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Ну что вы, Дмитрий. Мой профиль по сравнению с вашим - открытая книга.
P.S. А по сути я московская лимита (как это принято называть), отличный журналист и неплохой специалист PR (опять же по мнению окружающих, свое-то я давным-давно засунул куда поглубже:) ). Именно вышесказанным и зарабатываю на жизнь, хотя порой очень хочется пойти поработать грузчиком и не напрягать свой мозг.
P.P.S. carderbook.ru - это мой авторский сайт, там же и форум, коль есть желание более душевно пообщаться. ибо там я и матом ругаюсь и больше о проблемах окружающих жизнь пишу smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
зайду на сайтик.
Я тоже буду открываться пожалуй smile:) как книга
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Алексей, я теперь тоже почти открытая книга smile:D теперь мы коллеги-блоггеры smile;)
про московскую лимиту я кстати не понял smile:|
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
WOW! smile:) Поздравляю. А по поводу лимиты - это некоторые мои знакомые москвичи так называют приезжих smile:)
Галина Соловьева  (Gala79)
#
почему у девочки комп завис..да все очень просто....стоят планы по высокодоходным и низкодоходным кредитам, да сотруднику банально не выгодно выдавать кредит с переплатой ноль...а если будете настаивать именно на такой акции могут вообще в чс занести...почему знаю, да потому что сама работала в РС, только вот мне повезло..вовремя переманили в другой банк
Наталья Романова  (NNatalia)
#
Алексей, банк, конечно, не прав, и может за это поплатиться (если вы этого захотите). Можно написать "телегу" в Роспотребнадзор. РС нарушает ваши права как потребителя, предлагая в рекламе одни условия по продукту, однако на деле вам их не предоставляет.
Но для того, чтобы миссия оказалась успешной, вам нужны доказательства, что диалог с барышней-боярыней имел место:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Так это, наверное, не сложно)) Уверен, что если повторно приду и работать будет эта же барышня, ситуация сложится похожая. Ибо передо мной женщина какая-то пыталась брать телевизор в кредит и ей тоже самое, что и мне говорили.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Телегу, конечно, катать не очень хочется, лишнее это. Но, коль по другому не получается прививать сотрудникам культуру общения с клиентами и человеческое обращение, то готов поучаствовать в данном процессе. Иначе мы так и останемся страной "быдло-отношений" smile:(
Марьяна Муталибова  (f.dream)
#
во дела..а я собиралась на днях за кредитом идти.. ноутбук загорелось преобрести)))
а скажите пожалуйста,какие документы требуются,чтобы кредит этот оформить?? smile:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Марьяна, необходим паспорт и второй документ (права, загран). Поговаривают, что в М-Видео на калужской все норм) На сухаревской сами видите, что происходит)
Екатеринв Ланцова  (ka-tynchik)
#
5 баллов!!! прочитав ваш рассказ,простите,но долго смеялась!! я работник кредитно-кассового отдела банка ОТП. и про акцию знаю,и что за глюк у программы,а скарее у сотрудника банка тоже.. приходите к нам,акция до 5 сентября,в нашем банке глюков нет!!
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
То, что смеялись - это отлично. Возможно, именно такой реакции и добивался при написании. Ведь ко всему надо относиться с улыбкой, тогда и жизнь станет ярче и приятнее smile:)
К счастью, потребности в обычных кредитах на данный момент нет, а вот программы автокредитования усиленно рассматриваю от всех банков.
Екатеринв Ланцова  (ka-tynchik)
#
предлогаю посетить наш сайт www.otpbank.ru или позвонить на горячую линию 8-800-200-70-05(зв.беспл.) если вы проживаете в Москве доб.ном.(495)775-4-775.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
скажите, а это у вас аккаунт реального человека, который по ходу дела предлагает услуги, или просто для рекламы в блогах?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
просто наличие грамматических ошибок в постах "работник кредитно-кассового отдела банка ОТП" не очень подкупает обращаться в данную организацию smile:(
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
типичный прием продажников: вместо убыточного для банка продукта 0-0-24 - впарить продукт подороже (где и предусмотрены иные параметры, в том числе касающиеся первого взноса)
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