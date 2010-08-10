Акция "Русского Стандарта" 0-0-24 или как я пытался взять кредит :)

Друзья, случилось. Случилось то, что происходит почти с каждым жителем сети интернет... у меня сломался ноутбук. Толи виной всему постоянная жара, толи нещадящая эксплуатация, но мой верный и преданный друг восстановлению не подлежит.
И снизошла на меня мана небесная, и сказала мне: Иди, Алексей, в М-Видео, бери ноутбук в кредит. Тем более программа кредитования там нынче очень хорошая от банка "Русский стандарт", совсем первого взноса не требуют. А там, гляди, зарплата через недельку придет, и выплатишь кредит за два месяца, не напрягаясь и без переплаты за досрочное погашение.
Дрогнуло сознание, перестала душа кредиту противиться. Залез в шкаф, нарыл себе вещей по-красившее, чтобы кредитору сразу понравиться. Даже погладился
Иду. Захожу в магазин, выбираю себе новинку помощнее, чтобы годика два хотя бы прожил и последние игры тянул. Оформил чек, подошел к стойке кредитных работников и обратился:
- Не дадите ли, вы, сударыня, мне кредиту на технику покупаемую?
В ответ тишина. По истечению получаса копания в своем мобильном отвечает:
- Дадим, добрый молодец, конечно дадим. Ты только документики давай нам свои и чек на технику.
Протянул я требуемые бумажки, да стою радуюсь заранее.
- А проходит ли твоя техника по акции нашей специальной "0%-0%-24месяца"? - спрашивает барышня.
- Проходит, сударыня. Специально у продавца узнал. Все проходит.
- А первый взнос делать будешь?
- Какой первый взнос, боярыня? Денег до зарплаты дожить лишь осталось. Все было пропито в творческих порывах. Так и у вас ведь акция 0% первый взнос?
- Так то оно так, - молвит она, - только глюк у нас системный. На весь банк глюк. Акция есть, а кредита нет. Так что только с первым взносом.
- И давно глюк? На долго?
- Так сколько себя помню, глюк энтот. Банковским сбоем зовется. И вряд ли исправят когда. В общем или деньги давай, процентов 20 сразу или иди уже.
Опечалился я, развернулся и ушел.
И с тех пор решил не верить в рекламу, ибо все равно на чем-нибудь обманут.
Комментарии 34
http://www.mvideo.ru/0024/?ref=home_promo_0024
Количество товаров ограничено, возможно досрочное прекращение акции.
КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ №2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 0%, 10%, 20% ОТ СТОИМОСТИ ТОВАРА, 0% ПЕРЕПЛАТА ЗА ТОВАР В КРЕДИТ ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ, СРОК КРЕДИТА 12, 18, 24 МЕСЯЦА, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - ОТ 10.35% ДО 24.67% ГОДОВЫХ. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 10,85%-27.66%. ГОДОВЫХ. СУММА КРЕДИТА ОТ 3 000 ДО 100 000 РУБ. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ВОЗМОЖНО БЕЗ КОМИССИИ. ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ТАКИМИ ЛИЦАМИ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТАРИФАМИ. НА АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПОДРОБНОСТИ ПОКУПКИ В КРЕДИТ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ БАНКОВ В МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО».
Они брали в "М-видео" у метро Калужская.
Ну это его под каток подложить или с десятого этажа уронить
А можно огласить весь список поломок, приведших к катастрофе
Как-то так
P.S. Если вдруг представитель БРС заглянет в мой блог: о банке чаще всего судят по персоналу работающему в нем. Хотя, если вы предоставите клиентам кредиты под 1-2% в год, то, уверен, многие разрешат себя даже на... посылать
P.S. А по сути я московская лимита (как это принято называть), отличный журналист и неплохой специалист PR (опять же по мнению окружающих, свое-то я давным-давно засунул куда поглубже:) ). Именно вышесказанным и зарабатываю на жизнь, хотя порой очень хочется пойти поработать грузчиком и не напрягать свой мозг.
P.P.S. carderbook.ru - это мой авторский сайт, там же и форум, коль есть желание более душевно пообщаться. ибо там я и матом ругаюсь и больше о проблемах окружающих жизнь пишу
Я тоже буду открываться пожалуй как книга
про московскую лимиту я кстати не понял
Но для того, чтобы миссия оказалась успешной, вам нужны доказательства, что диалог с барышней-боярыней имел место:)
а скажите пожалуйста,какие документы требуются,чтобы кредит этот оформить??
К счастью, потребности в обычных кредитах на данный момент нет, а вот программы автокредитования усиленно рассматриваю от всех банков.