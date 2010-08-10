Акция "Русского Стандарта" 0-0-24 или как я пытался взять кредит :)

Друзья, случилось. Случилось то, что происходит почти с каждым жителем сети интернет... у меня сломался ноутбук. Толи виной всему постоянная жара, толи нещадящая эксплуатация, но мой верный и преданный друг восстановлению не подлежит.И снизошла на меня мана небесная, и сказала мне: Иди, Алексей, в М-Видео, бери ноутбук в кредит. Тем более программа кредитования там нынче очень хорошая от банка "Русский стандарт", совсем первого взноса не требуют. А там, гляди, зарплата через недельку придет, и выплатишь кредит за два месяца, не напрягаясь и без переплаты за досрочное погашение.Дрогнуло сознание, перестала душа кредиту противиться. Залез в шкаф, нарыл себе вещей по-красившее, чтобы кредитору сразу понравиться. Даже погладилсяИду. Захожу в магазин, выбираю себе новинку помощнее, чтобы годика два хотя бы прожил и последние игры тянул. Оформил чек, подошел к стойке кредитных работников и обратился:- Не дадите ли, вы, сударыня, мне кредиту на технику покупаемую?В ответ тишина. По истечению получаса копания в своем мобильном отвечает:- Дадим, добрый молодец, конечно дадим. Ты только документики давай нам свои и чек на технику.Протянул я требуемые бумажки, да стою радуюсь заранее.- А проходит ли твоя техника по акции нашей специальной "0%-0%-24месяца"? - спрашивает барышня.- Проходит, сударыня. Специально у продавца узнал. Все проходит.- А первый взнос делать будешь?- Какой первый взнос, боярыня? Денег до зарплаты дожить лишь осталось. Все было пропито в творческих порывах. Так и у вас ведь акция 0% первый взнос?- Так то оно так, - молвит она, - только глюк у нас системный. На весь банк глюк. Акция есть, а кредита нет. Так что только с первым взносом.- И давно глюк? На долго?- Так сколько себя помню, глюк энтот. Банковским сбоем зовется. И вряд ли исправят когда. В общем или деньги давай, процентов 20 сразу или иди уже.Опечалился я, развернулся и ушел.И с тех пор решил не верить в рекламу, ибо все равно на чем-нибудь обманут.