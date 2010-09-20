Мнение экспертов США: все скиммеры родом из России.

Отличный видео-ролик.Американцы рассуждают о кардерах, особенно русских. О том, что во всем виноваты именно они и т.п.P.S. Теперь еще и Исповедь Кардера осталось в США выпустить и половина населения страны станет русофобами.P.P.S. Сегодня вышел первый анонс в сети по ИК-2. Думаю, на этой неделе можно ожидать и саму книгу.Копи-паст анонса:Новинка !Исповедь кардера 2Русь всегда славилась своими «левшами», не изменилась ситуация исейчас. Не зря ведь большинство специалистов американской Силиконовой долины имеют русские корни.В продолжении фантастического романа о приключениях кардера ИзиПитерского и его команды читатель вновь сможет оценить изворотливость и выдумку новых русских хакеров. Более того, теперь они работают на страну, для ее блага и процветания, создавая свой аналог известной долины разработчиков в США — Русскую Таежную опушку. Подпольная битва между кибер-войсками НАТО и русскими хакерами, противостояние спецслужб великих держав — со всем этим и многим другим читатель сможет познакомиться в книге Алексея Малова «Исповедь кардера — 2. Русская Таежная опушка».