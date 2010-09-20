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Мнение экспертов США: все скиммеры родом из России.

20.09.2010 13:13 1 1 556 просмотров
http://www.msnbc.msn.com/id/26184891/vp/37775288#37775288

Отличный видео-ролик.
Американцы рассуждают о кардерах, особенно русских. О том, что во всем виноваты именно они и т.п. smile:)

P.S. Теперь еще и Исповедь Кардера осталось в США выпустить и половина населения страны станет русофобами.

P.P.S. Сегодня вышел первый анонс в сети по ИК-2. Думаю, на этой неделе можно ожидать и саму книгу.
Копи-паст анонса:
Новинка !

Исповедь кардера 2

Русь всегда славилась своими «левшами», не изменилась ситуация и
сейчас. Не зря ведь большинство специалистов американской Силиконовой долины имеют русские корни.
В продолжении фантастического романа о приключениях кардера Изи
Питерского и его команды читатель вновь сможет оценить изворотливость и выдумку новых русских хакеров. Более того, теперь они работают на страну, для ее блага и процветания, создавая свой аналог известной долины разработчиков в США — Русскую Таежную опушку. Подпольная битва между кибер-войсками НАТО и русскими хакерами, противостояние спецслужб великих держав — со всем этим и многим другим читатель сможет познакомиться в книге Алексея Малова «Исповедь кардера — 2. Русская Таежная опушка».

Комментарии 1

генерал Пурпоз  (генерал Пурпоз)
#
Недавно общался на выставке с представителем канадской фирмы, пишущей ПО для управления ТВ аппаратурой. Он извинялся, что в данный момент нет русифицированной версии, так как единственный русский, который у него работал, некоторое время назад уволился и уехал домой. В Израиль...
smile:)
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