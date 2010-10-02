В США поймали русских кардеров.

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Дмитрий Горностаев. Федеральная прокуратура США предъявила обвинение 37 подозреваемым, среди которых по меньшей мере 25 россиян, в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан, сообщили в пятницу РИА Новости в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.
Эти обвинения будут рассматриваться в рамках 21 уголовного дела, по ряду из которых проходят несколько человек одновременно.
Накануне ФБР арестовало подозреваемых, большинство из которых въехали в США по студенческим визам. Кроме россиян, по данным прокуратуры, по делу проходят граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
В Генконсульстве России заявляют, что власти США не уведомили Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке об аресте российских граждан по подозрению в банковском мошенничестве, хотя обязаны были это сделать в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонним соглашениям.
А ведь там сроки не в пример нашим... Доигрались.
Комментарии 20
Можно, конечно по карте за рубежом получить деньги, даже не зная пина, но не очень много. Механизм этих хищений до конца не ясен. Неужели покупали драгоценности и меха?
Кстати, частично поэтому, на мой взгляд, Россия традиционно впадает в крайности. Сначала ничего не делают, потом половина к стенке, а другие на небольшом удалении. Потом меняются местами. Когда надоедает, то... все начинается сначала.
Похоже, мы сейчас находимся на очередном раунде этой увлекательной игры.
"Федеральная прокуратура США... сообщили в пятницу РИА Новости в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка".
"В Генконсульстве России заявляют..."
Неужели РИА Новости держит своего корреспондента в FBI? Насколько я могу судить из текста, похоже, что было все несколько иначе. Кто-то из знакомых РИА Новости, живущих в южном пригороде Нью-Йорка, оказался замешанным в это дело. Например, друг того, кого взяли. Повод, почему взяли есть (см. далее). Американцы ведь - это слепок с нашей недавней действительности... Так вот, пришел этот "корреспондент" в судебный участок, а ему сказали, что ваших знакомых повязали и сейас разбираются... Ну и решил подзаработать. Сколько стоит такая новость, переданная в РИА Новости? Я думаю 5 тыр, как здесь принято говорить на форуме. Есть другие версии источника происхождения новости?
Если короче, то обсуждается raw-новость, без указания источника информации. Не поленился и посмотрел оригинал: http://www.rian.ru/world/20101001/281269528.html
Называются фамилии, местожительство... Мрак, прям информация из зала суда. А может действительно, это просто из участка, а к вечеру ребят уже освободили. А мы тут копья ломаем...
А был ли мальчик? Оказывает был. Например, BBC сообщает: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11457611
Число: та же дата, 1.10. Вирус, через который выполнялась кража персональных данных, тот же: Zeus... Только дальше идут совсем другие данные.
Кроме США, в схеме участвовали еще лица из Украины и Великобритании (где Россия? И даже понятие "Восточная Европа" не совсем точно соответствует "оригиналу" из РИА Новости). В BBC-версии указано, что в расследовании участвовали следственные органы США, Украины, Нидерландов и Великобритании (где Россия?). Согласно сведениям BBC, было украдено 70 млн долл., а попыток кражи было на 220 млн долл. А что говорят в Прокуратуре "Южного округа Нью-Йорка" по версии РИА Новости? Взяли за то, что их компьютеры были заражены и поэтому распространяли вирус Zeus? Ну так трояны прекрасно размножаются и без участия владельца компьютера. Пускай еще докажут, что в отправляемый спам специально внедрялся вирус, а не путем заражения из-за нахождения компьютера в локальной сети местного университета (если то, что пишет РИА Новости соответствует действительности).
В-общем, какие-то страные нестыковки. Где первоисточник? Где цель, ради которой все это делается. Где обвинения? При прочтении новости с BBC-источника у меня таких вопросов не возникает - там присутствуют все обозначенные элементы. Читая новость РИА Новости, я вижу только "расстрельный список" из ФИО и больше ничего. Или это абсолютно разные информационные поводы?
Зато теперь весь Рунет читает новость от РИА и обсуждает, обсуждает, обсуждает... схему продаж "товар - деньги - товар". Куда торопимся?
P.S.
Уж, извините, короче как-то не получилось изложить сомнения.
РИА Новости - уважаемый новостной источник, можно сказать публичный первоисточник, потому что до них только информационные ленты типы Прайм-ТАСС и ряд других. Это накладывает определенную ответственность за качество материала, потому за ними идет уже его интерпретация. Тем более для финансовой сферы, где точность информации должна быть идеальной. Ошибки будут обходиться слишком дорого.
Ну хотя бы по датам разнесли новость с другими агентствами, если уж так захотелось поиграть в эту игру. А то создается впечатление, что дешевкой занимаются. Не солидно как-то. Или я чего-то не так понял.
Кстати, Федеральная прокуратура (US Attorney's Office) не имеет отношения к FBI.
Первая ссылка (пресс-релиз окружного прокурора), правда, - это игра на публику с единственной полезной информацией, что сумели увести 860 тыс. долл. у 34 юр. и физлиц. Остальное - песня про красоты XXI века.
А вот вторая ссылка очень познавательна.
Не могу понять пока следующее: обвиняемым вменяют увод денег через поддельные accounts-счета, причем каждый из подозреваемых насоздавал себе чуть ли ни по 3-4 alias-счета на совершенно посторонних лиц. У них там в Штатах что - банки или лавочки, где можно кого угодно называть владельцем счета? Даже если создаешь дополнительный account через Интернет, все равно ведь наверняка требуется какая-то валидация к физическому или юридическому лицу?
Например, когда российскую карточку привязываешь к PayPal (где физически невозможно проверить заявленное лицо), все равно PayPal делегирует функцию валидации в банк, ассоциированный с банковской картой, к которой делается привязка. Все же делается по-умному.
Что это у них там за полный бардак? Или действительно такая хитрая схема? Хотя не похоже: при регистрации счета особых вариантов не предлагаетс яобычно. Надо будет разобраться более внимательно.
Спасибо, Scud, за полезную ссылку.
Непонятно другое: там в списке есть студенты с 3-месячными визами, которым вменяют открытие по 3-4 банковских счета на посторонних лиц. Это что - в рамках социальной помощи инвалидам или Интернет-мошенничество? Или кто-то действовал один или на пару, а все остальные просто купились за "продажу собственного имени"?
На первый взгляд очень похоже на то, что у американцев у самих много огрехов в собственной системе безопасности банков. А кто на это клюнет - русские или пуэрториканцы - это уже вопрос из разряда: кто сообразительней. Была бы возможность, а желающие найдутся.
Хотя надо, конечно, более детально почитать.
Здесь:
http://www.bfm.ru/articles/2010/10/05/rossijskim-hakeram-v-ssha-grozit-nedetskoe-nakazanie.html
список с именами.