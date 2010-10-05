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Кардинг - ТВ :)

05.10.2010 23:39 22 2 429 просмотров
Что-то задумал я создать цикл интересных передач о кардинге. Даже камеру свою отрыл, трехматричную, еще с времен стажировок на ТВ. Будем брать интервью у кардеров, делать видео-материалы о мошенничестве с картами и т.д., в общем показывать пользователю как его могут на... обмануть))
Видео буду выкладывать в этом блоге и на различных тубах. Кто чего мыслит по этому поводу?))

P.S. Ой как сейчас начнут кардеры возмущаться на своих форумах, а нефиг работать по РУ!

Комментарии 22

Елена Крытникова  (elenakr)
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Интересно будет посмотреть и не только блондинкам;)
Алексей Малов  (AlekceyM)
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на сайте, указанном в инфо эксплойт стоит?))
Екатерина Суворова  (28_888)
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Лучше АнтиКардинг. Анти, против то есть, а то пропаганда получается
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Леша, даю дружеский совет. Если сможешь сделать хороший сюжет про кардинг, полезный людям и содержащий ряд ответов, как этому противостоять, то можешь вполне рассчитывать на хорошее эфирное место на нашем портале. Коли просто планируешь с камерой забавиться, то трижды подумай - зачем ты все это затеял?!
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Елена, так я ж только ЗА сюжет полезный людям) Никакой пропаганды, наоборот, интересно также показать комментарии специалистов из отдела К и указывать сроки за то или иное деяние. Грубо говоря, показать мнение и взгляды противоположных сторон на определенную махинацию.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Никакой пропаганды

Сказал Алексей, в соседнем блоге "толкая" пару левых карточек... smile:D
Scud  (Scud)
#
Неплохо бы заодно найти людей, способных сделать цикл интересных передач про медвежатников, гопников, домушников и прочих мошенниках, жуликах и бандитах. С интервью и подробными рассказами о том, как простого обывателя могут "обработать".
Пенсионер  (Пенсионер)
#
С интересом посмотрю. Тут в новостях мелькнуло, что в США группу накрыли большую, в том числе и из России людей.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Виктор, об этом сюжете в предыдущем посте писал)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
[QUOTE]Будем брать интервью у кардеров[А/QUOTE]

А у них на головах будут черные колготки с дырками для глаз, маски из утренника про Трёх поросят, или просто будут сидеть лицом к камину, зрителю спиной, и с дурацким изменённым голосом smile:?: Или это будут кардеры - лузеры, которым один хрен терять нечего, так хоть минута славы smile:)

Алексей Малов  (AlekceyM)
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АНдрей я думаю, именно так и будет)))))))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, почитал книжку... Видеоформат этой темы будет более чем интересен!
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Дим, обменяю обе части ИК на какую-нить прикольную техническую безделушку из штатов)))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Если Автор позволит - могу тебе переслать. Будет чем в трансе заняться...
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