Кардинг - ТВ :)

Что-то задумал я создать цикл интересных передач о кардинге. Даже камеру свою отрыл, трехматричную, еще с времен стажировок на ТВ. Будем брать интервью у кардеров, делать видео-материалы о мошенничестве с картами и т.д., в общем показывать пользователю как его могут на... обмануть))
Видео буду выкладывать в этом блоге и на различных тубах. Кто чего мыслит по этому поводу?))
P.S. Ой как сейчас начнут кардеры возмущаться на своих форумах, а нефиг работать по РУ!
Комментарии 22
Сказал Алексей, в соседнем блоге "толкая" пару левых карточек...
А у них на головах будут черные колготки с дырками для глаз, маски из утренника про Трёх поросят, или просто будут сидеть лицом к камину, зрителю спиной, и с дурацким изменённым голосом Или это будут кардеры - лузеры, которым один хрен терять нечего, так хоть минута славы