Кардинг - ТВ :)

Что-то задумал я создать цикл интересных передач о кардинге. Даже камеру свою отрыл, трехматричную, еще с времен стажировок на ТВ. Будем брать интервью у кардеров, делать видео-материалы о мошенничестве с картами и т.д., в общем показывать пользователю как его могут на... обмануть))

Видео буду выкладывать в этом блоге и на различных тубах. Кто чего мыслит по этому поводу?))



P.S. Ой как сейчас начнут кардеры возмущаться на своих форумах, а нефиг работать по РУ!