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Новый вид развода?

17.10.2010 05:37 12 2 878 просмотров
Вконтакте бывает всякое, особенно ночью. Вот и сегодня сижу себе, книгу пишу, никого не трогаю.
ВКонтакт онлайн. Приходит сообщение о добавлении в друзья от персонажа с id100083560 (из анкеты видно, что девушка из Питера, довольно приятные фото). Я сразу задаю корректный вопрос и идет переписка:

17.10.10 Алексей:
мы знакомы?
17.10.10 Аня:
Нет,Я ищу у кого могу остаться на пару дней в москве)
17.10.10 Алексей:
бывает) пожалуй, это не ко мне, иначе моя женщина меня кастрирует))
17.10.10 Аня:
жаль(я бы рассплатилась)*(намек на секс)
17.10.10 Алексей:
это уж точно не ко мне, я гей smile:)

Теперь сижу и ломаю голову, это очередной развод или новая манера знакомств? smile:) Сразу вспоминается как мошенники разводят европейцев и американцев на сайтах знакомств.
Создают анкету с симпатичной девушкой, начинают множество переписок, и когда "клиент созрел" идет сообщение, типа: дорогой, мы уже так давно общаемся, я очень хочу приехать к тебе и увидеть лично. Но у меня сейчас нет денег не дорогу. Мужчина тут же отвечает, мол, конечно я вышлю тебе денег, приезжай быстрее. Таким образом приходит с одного "клиента" от 500 евро.
Неужели и в России начался подобный промысел?

P.S. На счет "гей" я, конечно же, пошутил.

Комментарии 12

joys  (joys)
#
Цитата
P.S. На счет "гей" я, конечно же, пошутил.

Теперь оправдываться поздно... smile8)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
а вас так сильно волнует моя сексуальная ориентация? или вы из тех меньшинств, которые сразу всех записывают в сови ряды?
Don Antonio  (Don Antonio)
#
Ух как вас, AlekceyM задел этот вопрос. smile:D
Том МакКваер  (Tommacq)
#
Дошло полюбому)) Ох уж эта догоняющая модель развития))))
joys  (joys)
#
Да нет тут разводом и не пахнет скорее сразу гоп-стопом. Клафелин ещё никто не отменял.
Евгений  (Адреналин1)
#
Сложно сказать, что это, но машенничичетсвом папахивает. Лохов в России полно, кого нибудь да разведут.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Нужно было попробовать продолжить переписку (в порядке эксперимента) в положительном для девочки ключе... smile:)
Возможно, на вопрос: "Новый вид развода?" получили-бы ответ. smile:shuffle:
И, возможно, раньше, чем "ваша женщина" применила к Вам свои хирургические таланты. smile:D
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Предложи этому персонажу выслать тебе баблища )))
Небольшая предоплата за аренду хаты
damirr  (damirr)
#
id100083560 обычный простенький фейк.
на варезных форумах продают или раздают бесплатно такие картинки оптом
в целях ознакомления
forum.antichat.ru/thread230085.html
damirr  (damirr)
#
p.s реальный люди очень редко создают альбомы не в попад
там у нее и осень и лето и пляж и выпускной звонок.
Милана  (Милана)
#
У подруги племяш - студент так тоже переписывался... девушке тоже надо было остановиться в Москве на НГ праздники., а живет она, по ее словам в Московской области в городе Иваново...оооооо smile:D smile:D smile:D
игорь  (bpokorp)
#
Если и развод, то более продвинутый, не такой как описан в начале. Таким наши конечно еще как занимаются, ноработает это исключительно на западе, где еще живы легенды про русских работящих непритязательных и бедных к тому же красавиц.
У нас таким образом скорее женщин окучивают, мужики то повывелись, на всех не хватает.

Все ушли в геи..
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