Вконтакте бывает всякое, особенно ночью. Вот и сегодня сижу себе, книгу пишу, никого не трогаю.
ВКонтакт онлайн. Приходит сообщение о добавлении в друзья от персонажа с id100083560 (из анкеты видно, что девушка из Питера, довольно приятные фото). Я сразу задаю корректный вопрос и идет переписка:
17.10.10 Алексей:
мы знакомы?
17.10.10 Аня:
Нет,Я ищу у кого могу остаться на пару дней в москве)
17.10.10 Алексей:
бывает) пожалуй, это не ко мне, иначе моя женщина меня кастрирует))
17.10.10 Аня:
жаль(я бы рассплатилась)*(намек на секс)
17.10.10 Алексей:
это уж точно не ко мне, я гей
Теперь сижу и ломаю голову, это очередной развод или новая манера знакомств? Сразу вспоминается как мошенники разводят европейцев и американцев на сайтах знакомств.
Создают анкету с симпатичной девушкой, начинают множество переписок, и когда "клиент созрел" идет сообщение, типа: дорогой, мы уже так давно общаемся, я очень хочу приехать к тебе и увидеть лично. Но у меня сейчас нет денег не дорогу. Мужчина тут же отвечает, мол, конечно я вышлю тебе денег, приезжай быстрее. Таким образом приходит с одного "клиента" от 500 евро.
Неужели и в России начался подобный промысел?
P.S. На счет "гей" я, конечно же, пошутил.
Комментарии 12
Теперь оправдываться поздно...
Возможно, на вопрос: "Новый вид развода?" получили-бы ответ.
И, возможно, раньше, чем "ваша женщина" применила к Вам свои хирургические таланты.
Небольшая предоплата за аренду хаты
на варезных форумах продают или раздают бесплатно такие картинки оптом
в целях ознакомления
forum.antichat.ru/thread230085.html
там у нее и осень и лето и пляж и выпускной звонок.
У нас таким образом скорее женщин окучивают, мужики то повывелись, на всех не хватает.
Все ушли в геи..