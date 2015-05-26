Итак, вспомнил я наконец пароль и решил сразу поделиться свежей инфой с банками)
Начнем с Альфа-банка: прости меня!) Кредитка твоя пошла впрок, сам офигел), только впрок платежи не пошли, мои последние месяцы были в минус, сорри! Исправлюсь!)
Залез я значит в кардинг и обомлел) столько способов нагло и быстро получить бабло давно не видел) а по сути, просто зашел на форум http://ccc.mn/, ох!, как я обомлел!)) Бабло льется не просто рекой, оказывается, а настоящим гольфстрим-течением!) все рубят по-максимуму и сотнями тысяч!) стоит добавить, что по запросу "кардинг форумы" в гугле он выходит вторым. И тут я попробовал купить себе айфон за 40% от стоимости, на что мне ответили - ваш комментарий обрабатывается, ожидайте.
Какие аналогии сразу - сайт о том, как зарабатывать на казино! Ты, чувак, главное бабло залей, мы заработаем, ну а с тобой как придется. Посмеялся, порадовался, слегка всплакнул людской доверчивости, порадовался тем, кто на лохах до сих пор зарабатывает, и закрыл.
Темы следующие: перевод western union на дропа, даём 50%, но только вы переводите свои 50% сразу, а то мы боимся, что вы нас, честных кардеров, кинете. Минимальный перевод предоплаты 400$ } Вам самим не смешно? Вы отдаете 20.000 рублей дабы вас кинули. Переведите 2.000 рублей в фонд банки.ру, надеюсь они поделятся, и то проку более будет!)
Следующей темой были продажи стаффа за 45% (ну, типа вы заказываете технику, а вам привозят ее за 45% от стоимости). На этом даже сам, лично, проверил. Хрень! Я всегда понимал принципы кардинга, никто за 45% работать не будет, а тут такая чудо-лотерея! Прям скандинавский аукцион, кто меньше заплатит. Вы верите? И это кардерам, которые гребут по полной со всего. Минимум 80% (опять же на личном опыте), но никто не гарантирует, что к вам не придут ребята из управления "К", ведь, по сути, вы выступаете дропом!)
Ко мне, благо, не пришли, ибо сделку оформлял уже с сербским дропом, а по сути покупал товар уже у него. Вы готовы на подобное?
А вывод следующий: вы если в кардинг лезете (а по письмам читателей на почту понял, что многие именно это и делают), то мозги во власти наживы не отрубайте. Они вам еще пригодятся, как минимум на Зоне!))
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