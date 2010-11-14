Сорри, что долго не писал, ездил за границу, присматривал себе новые варианты для жилья, отличные от Москвы. В принципе, пожалуй, даже определился с выбором. Он упал на две страны: Болгария и Египет. Но не об этом речь сегодня.
Сегодня Зенит досрочно (за две игры до конца чемпионата) оформил себе золотые медали и стал чемпионом России по футболу 2010, с чем я их, как истинный петербуржец, и поздравляю! Много ходит слухов о административном ресурсе Зенита и покупных матчах, но я скажу так: все это враки, зависть. Команда выиграла 4 матча подряд из 4 в Лиге Европы (бывший кубок УЕФА), ребята показывают отличный футбол. Явное тому доказательство всего два поражения из 28 игр чемпионата России. И, если все так и дальше пойдет, то в финале Лиги Европы нас ждет противостояние двух российских команд: Зенита и ЦСКА (которых также весьма уважаю, за их вклад в развитие футбола нашей страны).
Но не будем загадывать на будущее, будем радоваться сейчас, ибо Зенит ЧЕМПИОН!)) Спасибо Вам, игроки Зенита.
Комментарии 13
А так молодцы.Достойно играли.
Великая Барса прогиграла Рубину, осечки бывают у всех. Давайте поддержим лучше положительные эмоции Алексея.
Зенит Чемпион!
Отношение изменилось, когда они Данни к себе забрали, заплатив прописанные в контракте "заградительные" 50 млн долларов. Нам том и Динамо закончилось, и Зенит для меня превратился в советский ЦСКА. Что-то как-то не болеется и не переживается.
На футбольную тему если, то никудышный наш чемпионат. Смотреть его неинтересно.
Вот в 2007 году, там да, там заслуженно и красиво.
А сейчас...и "осерились", и ЦСКА верно проиграли, и ...не блистают вообщем.
Поздравить, конечно, стоит
Я - за Болгарию
И какая разница каким путем достигнута победа (будь то деньги, талант и мастерство игроков или простое везение). Победителей, как известно, не судят.
Не постесняюсь и повторюсь:
Зенит чемпион!!!
я лично порадуюсь, когда:
1. Выиграет в этом году Лигу Европы (чтобы как-то реабилитировать себя после унизительного поражения в игре с Осером)
2. В следующем году дойдет хотя бы до 1/2 Лиги Чемпионов...
вот тогда можно будет сказать, что Зенит реально крут! И деньги вложены во благо не только клуба, но и всей России.