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Зенит Чемпион!

14.11.2010 21:18 13 1 610 просмотров
Сорри, что долго не писал, ездил за границу, присматривал себе новые варианты для жилья, отличные от Москвы. В принципе, пожалуй, даже определился с выбором. Он упал на две страны: Болгария и Египет. Но не об этом речь сегодня.
Сегодня Зенит досрочно (за две игры до конца чемпионата) оформил себе золотые медали и стал чемпионом России по футболу 2010, с чем я их, как истинный петербуржец, и поздравляю! Много ходит слухов о административном ресурсе Зенита и покупных матчах, но я скажу так: все это враки, зависть. Команда выиграла 4 матча подряд из 4 в Лиге Европы (бывший кубок УЕФА), ребята показывают отличный футбол. Явное тому доказательство всего два поражения из 28 игр чемпионата России. И, если все так и дальше пойдет, то в финале Лиги Европы нас ждет противостояние двух российских команд: Зенита и ЦСКА (которых также весьма уважаю, за их вклад в развитие футбола нашей страны).
Но не будем загадывать на будущее, будем радоваться сейчас, ибо Зенит ЧЕМПИОН!)) Спасибо Вам, игроки Зенита.

Комментарии 13

joys  (joys)
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А стоит ли поздравлять с очевидным? Господа Милер с Фурсенко такое лобби обеспечили, что Зенит обязан был ещё три тура назад всё решать.
qaq  (qaq)
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Сейчас чемпион тот, к кого бабла больше.
А так молодцы.Достойно играли.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Леш, приветствую. Давно и правда не было. Зенит это хорошо, но, надеюсь пообщаемся о том, зачем и куда ты ездил, ибо лично для меня это интереснее)
Евгений  (Адреналин1)
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Если бы они при таком финансовом вложении и с таким составом не выгради бы чемпионат, то я бы долго смеялся. Лига Европы это хорошо, но чего Зенит действительно стоит мы все прекрасно увидели в Лиге Чемпионов...
Сергей Савельев  (kev)
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Можно было бы согласиться с оценкой команды, результаты действительно вызывают уважение, если бы не один французский футбольный клуб, стоимость которого не превышает стоимости одного (любого) игрока "Зенита"... Это конечно же "Осер", выбивший "Зенит" из ЛЧ... "Осерились" Питерцы знатно... smile:evil:
Максим  (Sebastian)
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Победителей не судят. Самые именитые клубы - самые богаты. Однако лишь в России быть богатым это уже само по себе плохо.

Великая Барса прогиграла Рубину, осечки бывают у всех. Давайте поддержим лучше положительные эмоции Алексея. smile:)

Зенит Чемпион!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Я всегда к Зениту хорошо относился, помню даже как пиво под тополем у стадиона Динамо с зенитчиками мирно пили лет 10 назад. Сейчас такого уже не представишь.

Отношение изменилось, когда они Данни к себе забрали, заплатив прописанные в контракте "заградительные" 50 млн долларов. Нам том и Динамо закончилось, и Зенит для меня превратился в советский ЦСКА. Что-то как-то не болеется и не переживается. smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Поздравляю! Сегодня супруга будет проставляться ибо они ленинградка и всегда болеет за "Зенит"!
На футбольную тему если, то никудышный наш чемпионат. Смотреть его неинтересно.
Лоймила  (Лоймила)
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Не могу сказать, что я так возрадовалась:(
Вот в 2007 году, там да, там заслуженно и красиво.
А сейчас...и "осерились", и ЦСКА верно проиграли, и ...не блистают вообщем.
Поздравить, конечно, стоит smile:)
Я - за Болгарию
Lofa  (Lofa)
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Зенит ЧЕМПИОН!
И какая разница каким путем достигнута победа (будь то деньги, талант и мастерство игроков или простое везение). Победителей, как известно, не судят.

Не постесняюсь и повторюсь:
Зенит чемпион!!! smile:ura:
Сергей  (Sergio979)
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Зенит молодцы! Поздравляю игроков, а также их болельщиков с чемпионством !!!smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Поражения в одних из ключевых матчей (Осер, ЦСКА и Спартак) ставит под сомнение реальное лидерство Зенита в нашем футболе. Да игроки у них - готовые звезды, за которых выложили кучу газпромовских денег... так что, чему тут радоваться...

я лично порадуюсь, когда:

1. Выиграет в этом году Лигу Европы (чтобы как-то реабилитировать себя после унизительного поражения в игре с Осером)

2. В следующем году дойдет хотя бы до 1/2 Лиги Чемпионов...

вот тогда можно будет сказать, что Зенит реально крут! И деньги вложены во благо не только клуба, но и всей России.
joys  (joys)
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Спорим на ящик коньяка, что оба события не случатся, даже если все соперники Зенита разом разучаться играть в футбол?
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