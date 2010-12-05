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Кардер LIVE

05.12.2010 17:25 3 2 790 просмотров
Всем привет. Сегодня пообщались с Антоном (издателем) и он одобрил мою задумку о написании новелл из жизни различных кардеров, которые объединим в книгу "Кардер LIVE".
В связи с этим, если есть у кого интересные истории на примете, рассказанные знакомыми, то делитесь =)

smile:)

P.S. Данная идея появилась давно, но все не сформировывалась. А после отзывов читателей о том, что им очень понравилась первая половина ИК (якобы правдивая), пришло понимание потребностей. Людям хочется правды о кардерах, пусть смешной и неловкой, страшной и ужасающей, глупой и комичной. Именно такие новеллы и войдут в книгу с рабочим названием "Кардер LIVE".

Комментарии 3

Алексей Малов  (AlekceyM)
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ну почему? они войдут в книгу под вашим соавторством, а если и сами напишите хорошо, то сразу под авторством=) книга будет словно сборник короткометражных фильмов, объединенных одной идеей.
Пенсионер  (Пенсионер)
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С удовольствием почитаю.
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