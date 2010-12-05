Всем привет. Сегодня пообщались с Антоном (издателем) и он одобрил мою задумку о написании новелл из жизни различных кардеров, которые объединим в книгу "Кардер LIVE".В связи с этим, если есть у кого интересные истории на примете, рассказанные знакомыми, то делитесь =)P.S. Данная идея появилась давно, но все не сформировывалась. А после отзывов читателей о том, что им очень понравилась первая половина ИК (якобы правдивая), пришло понимание потребностей. Людям хочется правды о кардерах, пусть смешной и неловкой, страшной и ужасающей, глупой и комичной. Именно такие новеллы и войдут в книгу с рабочим названием "Кардер LIVE".