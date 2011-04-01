Популярные сообщения

Сегодня мы совместно с Banki.ru открываем новый блог, посвященный доступности финансовых услуг для населения и малого бизнеса, и особенно развитию микрофинансирования. Тема модная, но самое главное – нужная и востребованная. Где бы вы не жили – в маленьком поселке или мегаполисе, на крайнем Севере или жарком Юге – поднимайте для обсуждения топики, связанные с микрокредитами, электронными деньгами и прочими финансовыми инновациями. Не обещаю сразу ответов на все вопросы, но буду рад хорошей дискуссии. Нам крайне важно слышать мнение как потребителей, так и профессионалов рынка: ваши пожелания, предложения, замечания о том, что работает хорошо и что плохо, а главное – что бы вы предложили улучшить. Говорим не только о деле, говорим и «за жизнь» - но по заявленной теме.
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