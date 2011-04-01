Популярные сообщения

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Михаил Мамута 01.04.2011 12:31 mamuta
Нобелевский лауреат премии Мира оказался в центре политических сражений
По сообщениям многих СМИ, «…Правительство и Национальный Банк Бангладеш в конце февраля инициировали отставку «отца микрофинансирования», создателя и Управляющего директора Грамин – Банка, Нобелевского лауреата Премии Мира Мухаммада Юнуса». В качестве причин отставки были названы возраст М. Юнуса (ему в этом году исполняется 72 года, а в Бангладеш пенсионный возраст начинается с 60 лет), а также то, что в 1999 году Нацбанк Бангладеш забыл (по другому не скажешь, учитывая, что с этого момента прошло 11 лет) согласовать переназначение М. Юнуса на должность Управляющего директора банка. Правда, эта забывчивость не помешала М. Юнусу за прошедшие годы привести Грамин-банк к получению Нобелевской премии Мира и сделать Бангладеш одной из самых известных стран Азии. Читать далее
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Михаил Мамута 03.12.2010 10:48 mamuta
К вопросу о финансовых пирамидах и обманутых вкладчиках
Последнее время достаточно часто поднимается вопрос о том, что развитие финансовых технологий неизбежно приведет к появлению новой волны финансовых пирамид под видом «белых и пушистых» инноваторов. Это беспокоит регуляторов, беспокоит общественность, беспокоит участников рынка. Должно, вероятно, беспокоить и население, которое уже не раз становилось жертвой МММ и им подобных строителей светлого будущего для избранных. Но вот что меня удивляет. Читать далее
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Михаил Мамута 27.09.2010 14:46 mamuta
Всем добрый день и хорошего настроения!
Сегодня мы совместно с Banki.ru открываем новый блог, посвященный доступности финансовых услуг для населения и малого бизнеса, и особенно развитию микрофинансирования. Тема модная, но самое главное – нужная и востребованная. Где бы вы не жили – в маленьком поселке или мегаполисе, на крайнем Севере или жарком Юге – поднимайте для обсуждения топики, связанные с микрокредитами, электронными деньгами и прочими финансовыми инновациями. Не обещаю сразу ответов на все вопросы, но буду рад хорошей дискуссии. Нам крайне важно слышать мнение как потребителей, так и профессионалов рынка: ваши пожелания, предложения, замечания о том, что работает хорошо и что плохо, а главное – что бы вы предложили улучшить. Говорим не только о деле, говорим и «за жизнь» - но по заявленной теме. Читать далее
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