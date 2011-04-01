Нобелевский лауреат премии Мира оказался в центре политических сражений

По сообщениям многих СМИ, «…Правительство и Национальный Банк Бангладеш в конце февраля инициировали отставку «отца микрофинансирования», создателя и Управляющего директора Грамин – Банка, Нобелевского лауреата Премии Мира Мухаммада Юнуса». В качестве причин отставки были названы возраст М. Юнуса (ему в этом году исполняется 72 года, а в Бангладеш пенсионный возраст начинается с 60 лет), а также то, что в 1999 году Нацбанк Бангладеш забыл (по другому не скажешь, учитывая, что с этого момента прошло 11 лет) согласовать переназначение М. Юнуса на должность Управляющего директора банка. Правда, эта забывчивость не помешала М. Юнусу за прошедшие годы привести Грамин-банк к получению Нобелевской премии Мира и сделать Бангладеш одной из самых известных стран Азии.
Повод для отставки выглядят не слишком веским. По - другому сказать тяжело. Но ничего другого за три месяца работы специальной комиссии, созданной по поручению Премьер-министра Бангладеш «… для расследования злоупотреблений в Грамин – банке…» и тщательно изучившей все уголки, где можно было найти компромат на банк или лично Юнуса, накопать не удалось. Получается, что главное злодеяние Юнуса состоит в том, что он не хочет уходить на пенсию и наслаждаться жизнью в более развитых странах (хотя у него достаточно для этого заслуг), а продолжает отдавать свое время практической работе на родине.
В чем же причина такого странного поведения со стороны органов власти Бангладеш, которые, на первый взгляд, должны быть только признательны М. Юнусу за его вклад в повышение имиджа и престижа страны на международной арене, не говоря уж о том, что Грамин – банк сегодня – наиболее известная компания Бангладеш и один из 300 самых узнаваемых мировых брендов? Все – таки 6,5 миллионов заемщиков, из которых 4 млн. уже вышло из бедности за счет поддержки банка и развития предпринимательской инициативы, это не шутка и не декларация… О политической составляющей этого процесса написано уже немало, поэтому напомню лишь суть дела.
По мнению большинства аналитиков, проблема Юнуса состоит в том, что несколько лет назад он предложил общественности и политическим кругам Бангладеш создать новую партию социального толка, чем вызвал активнейшее неприятие со стороны властной группировки. Юнус моментально стал опасен для сложившейся системы управления, учитывая как его вес и известность на международной арене, так и популярность внутри страны. Соответственно, происходящее сегодня – защитная реакция, направленная на то, чтобы лишить М. Юнуса влияния на управление Грамин - банком, его самого – политического будущего в Бангладеш, а заодно и «деприватизировать» сам банк, поскольку 4,5 млрд. долларов активов тоже не лишние (сегодня Грамин – банк на 90% принадлежит его же клиентам, у банка 7,5 млн. акционеров).
Такова сложившаяся точка зрения, к которой я бы хотел добавить здесь несколько штрихов, основанных на личных ощущениях. Я знаю Мухаммада Юнуса с 2008 года, когда мы впервые организовывали его визит в Россию, и хочу сказать, что более «повернутого» на своей работе и миссии человека не встречал никогда. 40 лет без малого отдано проекту «микрофинансирование как инструмент борьбы с бедностью и развития предпринимательства», и за это время программа добилась выдающегося успеха. Заслуги Юнуса неоспоримы, подвергнуты всестороннему аудиту, и даже если допустить, что в деятельности банка и были те или иные неудачи – а у кого бы их не было за 40 лет? – то это нисколько не умаляет его главных достижений.
Я, безусловно, не верю в то, что Юнус не платил налоги или выводил активы – он человек общественный и никогда не пошел бы даже на малейший имиджевый риск, поскольку является, кроме всего прочего, PR- гением и хорошо понимает, чем чреваты здесь даже самые незначительные недочеты. Так что вряд ли деятельность комиссии по расследованию вообще могла бы принести какие-либо сенсационные результаты и странно, что организаторы комиссии этого не предвидели.
И второй, достаточно важный, момент. Кому еще может мешать Грамин –банк, и кому вольно, или скорее невольно помогает Правительство Бангладеш, решая свои политические задачи? Для понимания этого нужно перейти от политической составляющей процесса к уровню скорее идеологическому. Бангладеш (до 1972 года – восточный Пакистан) пока остается достаточно умеренной мусульманской страной, но фундаментализм постепенно усиливает здесь свое влияние. Модель же Грамин – банка является светской. И дело не только в уплате процента за пользование кредитами: это влечет за собой целую цепочку бизнес – отношений, выстраиваемых в рамках «обычной» предпринимательской деятельности, которая используется миллионами заемщиков Грамин – банка и довольно сильно влияет на общий деловой климат в стране. Так, хорошо известно, что Юнус и Грамин-банк все эти годы делали акцент на поддержку женского предпринимательства, надеясь с помощью этого повысить социальный статус женщины, что вызывало дополнительное недовольство у фундаменталистски настроенной части элиты. Поэтому, в ходе решения задачи отстранения Юнуса от управления Грамин – банком, определенные круги надеются устранить и чуждую им «светскую» модель бизнеса в целом.
Тем не менее, в том, что касается развития ситуации в отношении М. Юнуса и Грамин – Банка, еще нет определенности. Представляется, что Правительство Бангладеш недооценило уровень международной реакции на происходящее, и не может оставить без внимания многочисленные публичные заявления Европейских и Американских политиков и общественных деятелей, призывающие к разрешению конфликта мирным путем, с учетом заслуг Профессора Юнуса. Одно только количество официальных нот и открытых обращений, направленных в МИД Бангладеш за последний месяц, превысило 60 (ознакомиться с заявлением российских общественных структур по этому поводу можно здесь). Есть основания надеяться, что здравый смысл одержит верх, и власть в Бангладеш сможет найти решение проблемы, созданной ее же усилиями, с соблюдением интересов всех сторон.
Возможно, поиском такого решения в том числе объясняется и то, что Верховный Суд Бангладеш взял двухнедельный перерыв в рассмотрении спора М. Юнуса и Национального Банка, касающегося заявления банкира о его восстановлении в должности Управляющего директора Грамин. Решение должно быть озвучено в начале апреля, а значит, совсем скоро мы узнаем, будет ли следующий иск Юнуса подан в международный суд, или стороны придут к разумному соглашению. Мне искренне хотелось бы верить в последнее – ведь в крайнем случае, Юнус найдет себе применение в любой стране мира, а вот второй Нобелевский лауреат премии Мира в Бангладеш может появиться не так уж и скоро… Принятие справедливого решения в такой ситуации станет, безусловно, сильным ходом, внушающим уважение к Правительству Бангладеш – и будучи правильно поданным, принесет ему стратегически больше пользы, чем вреда - пусть даже это понимание пока и скрыто за дымом политических баталий.
Комментарии 3
Деятельность Юнуса способствует существенному увеличению в стране с количеством населения, сравнимым с российским, людей, перешедших может и не в средний класс, но по крайней мере переставших заниматься натуральным хозяйством, а следовательно всё больше потребляющих белковых продуктов питания, автотехники, стройматериалов и прочее, и соответственно растёт потребление ими энергетических, пищевых, минеральных ресурсов, что однозначно способствует росту цен на мировых рынках. В интересах ли это "золотого миллиарда" ?
Когда кресло начинает шататься наверное каждый из нас начнет принимать меры. Поэтому ничего удивительного в этой ситуации нет. И господин Юнус будучи умным человеком должен был понимать на что идет. Ну а дальше... как говорится кто первый дрогнет.
Правительство этой страны меньше всего интересуют сейчас заслуги господина Юнуса. Их больше интересует, чтобы он покинул страну. Так что дальнейшее зависит от действий мирового сообщества и жителей Бангладеш. Может быть будет египетский сценарий, может ливийский, а может и договорятся. Время покажет.
А как Россия отреагировала на эти события?