Вход
Профиль Блог Лента Активность

Нобелевский лауреат премии Мира оказался в центре политических сражений

01.04.2011 12:31 3 1 174 просмотра
По сообщениям многих СМИ, «…Правительство и Национальный Банк Бангладеш в конце февраля инициировали отставку «отца микрофинансирования», создателя и Управляющего директора Грамин – Банка, Нобелевского лауреата Премии Мира Мухаммада Юнуса». В качестве причин отставки были названы возраст М. Юнуса (ему в этом году исполняется 72 года, а в Бангладеш пенсионный возраст начинается с 60 лет), а также то, что в 1999 году Нацбанк Бангладеш забыл (по другому не скажешь, учитывая, что с этого момента прошло 11 лет) согласовать переназначение М. Юнуса на должность Управляющего директора банка. Правда, эта забывчивость не помешала М. Юнусу за прошедшие годы привести Грамин-банк к получению Нобелевской премии Мира и сделать Бангладеш одной из самых известных стран Азии.

Повод для отставки выглядят не слишком веским. По - другому сказать тяжело. Но ничего другого за три месяца работы специальной комиссии, созданной по поручению Премьер-министра Бангладеш «… для расследования злоупотреблений в Грамин – банке…» и тщательно изучившей все уголки, где можно было найти компромат на банк или лично Юнуса, накопать не удалось. Получается, что главное злодеяние Юнуса состоит в том, что он не хочет уходить на пенсию и наслаждаться жизнью в более развитых странах (хотя у него достаточно для этого заслуг), а продолжает отдавать свое время практической работе на родине.

В чем же причина такого странного поведения со стороны органов власти Бангладеш, которые, на первый взгляд, должны быть только признательны М. Юнусу за его вклад в повышение имиджа и престижа страны на международной арене, не говоря уж о том, что Грамин – банк сегодня – наиболее известная компания Бангладеш и один из 300 самых узнаваемых мировых брендов? Все – таки 6,5 миллионов заемщиков, из которых 4 млн. уже вышло из бедности за счет поддержки банка и развития предпринимательской инициативы, это не шутка и не декларация… О политической составляющей этого процесса написано уже немало, поэтому напомню лишь суть дела.

По мнению большинства аналитиков, проблема Юнуса состоит в том, что несколько лет назад он предложил общественности и политическим кругам Бангладеш создать новую партию социального толка, чем вызвал активнейшее неприятие со стороны властной группировки. Юнус моментально стал опасен для сложившейся системы управления, учитывая как его вес и известность на международной арене, так и популярность внутри страны. Соответственно, происходящее сегодня – защитная реакция, направленная на то, чтобы лишить М. Юнуса влияния на управление Грамин - банком, его самого – политического будущего в Бангладеш, а заодно и «деприватизировать» сам банк, поскольку 4,5 млрд. долларов активов тоже не лишние (сегодня Грамин – банк на 90% принадлежит его же клиентам, у банка 7,5 млн. акционеров).

Такова сложившаяся точка зрения, к которой я бы хотел добавить здесь несколько штрихов, основанных на личных ощущениях. Я знаю Мухаммада Юнуса с 2008 года, когда мы впервые организовывали его визит в Россию, и хочу сказать, что более «повернутого» на своей работе и миссии человека не встречал никогда. 40 лет без малого отдано проекту «микрофинансирование как инструмент борьбы с бедностью и развития предпринимательства», и за это время программа добилась выдающегося успеха. Заслуги Юнуса неоспоримы, подвергнуты всестороннему аудиту, и даже если допустить, что в деятельности банка и были те или иные неудачи – а у кого бы их не было за 40 лет? – то это нисколько не умаляет его главных достижений.

Я, безусловно, не верю в то, что Юнус не платил налоги или выводил активы – он человек общественный и никогда не пошел бы даже на малейший имиджевый риск, поскольку является, кроме всего прочего, PR- гением и хорошо понимает, чем чреваты здесь даже самые незначительные недочеты. Так что вряд ли деятельность комиссии по расследованию вообще могла бы принести какие-либо сенсационные результаты и странно, что организаторы комиссии этого не предвидели.

И второй, достаточно важный, момент. Кому еще может мешать Грамин –банк, и кому вольно, или скорее невольно помогает Правительство Бангладеш, решая свои политические задачи? Для понимания этого нужно перейти от политической составляющей процесса к уровню скорее идеологическому. Бангладеш (до 1972 года – восточный Пакистан) пока остается достаточно умеренной мусульманской страной, но фундаментализм постепенно усиливает здесь свое влияние. Модель же Грамин – банка является светской. И дело не только в уплате процента за пользование кредитами: это влечет за собой целую цепочку бизнес – отношений, выстраиваемых в рамках «обычной» предпринимательской деятельности, которая используется миллионами заемщиков Грамин – банка и довольно сильно влияет на общий деловой климат в стране. Так, хорошо известно, что Юнус и Грамин-банк все эти годы делали акцент на поддержку женского предпринимательства, надеясь с помощью этого повысить социальный статус женщины, что вызывало дополнительное недовольство у фундаменталистски настроенной части элиты. Поэтому, в ходе решения задачи отстранения Юнуса от управления Грамин – банком, определенные круги надеются устранить и чуждую им «светскую» модель бизнеса в целом.

Тем не менее, в том, что касается развития ситуации в отношении М. Юнуса и Грамин – Банка, еще нет определенности. Представляется, что Правительство Бангладеш недооценило уровень международной реакции на происходящее, и не может оставить без внимания многочисленные публичные заявления Европейских и Американских политиков и общественных деятелей, призывающие к разрешению конфликта мирным путем, с учетом заслуг Профессора Юнуса. Одно только количество официальных нот и открытых обращений, направленных в МИД Бангладеш за последний месяц, превысило 60 (ознакомиться с заявлением российских общественных структур по этому поводу можно здесь). Есть основания надеяться, что здравый смысл одержит верх, и власть в Бангладеш сможет найти решение проблемы, созданной ее же усилиями, с соблюдением интересов всех сторон.

Возможно, поиском такого решения в том числе объясняется и то, что Верховный Суд Бангладеш взял двухнедельный перерыв в рассмотрении спора М. Юнуса и Национального Банка, касающегося заявления банкира о его восстановлении в должности Управляющего директора Грамин. Решение должно быть озвучено в начале апреля, а значит, совсем скоро мы узнаем, будет ли следующий иск Юнуса подан в международный суд, или стороны придут к разумному соглашению. Мне искренне хотелось бы верить в последнее – ведь в крайнем случае, Юнус найдет себе применение в любой стране мира, а вот второй Нобелевский лауреат премии Мира в Бангладеш может появиться не так уж и скоро… Принятие справедливого решения в такой ситуации станет, безусловно, сильным ходом, внушающим уважение к Правительству Бангладеш – и будучи правильно поданным, принесет ему стратегически больше пользы, чем вреда - пусть даже это понимание пока и скрыто за дымом политических баталий.

Комментарии 3

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Кому еще может мешать Грамин –банк, и кому вольно, или скорее невольно помогает Правительство Бангладеш, решая свои политические задачи?


Деятельность Юнуса способствует существенному увеличению в стране с количеством населения, сравнимым с российским, людей, перешедших может и не в средний класс, но по крайней мере переставших заниматься натуральным хозяйством, а следовательно всё больше потребляющих белковых продуктов питания, автотехники, стройматериалов и прочее, и соответственно растёт потребление ими энергетических, пищевых, минеральных ресурсов, что однозначно способствует росту цен на мировых рынках. В интересах ли это "золотого миллиарда" ?
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Не зря ведь говорят: "Хочешь жить - не высовывайся, а высунулся будь готов к тому что затопчут"
Когда кресло начинает шататься наверное каждый из нас начнет принимать меры. Поэтому ничего удивительного в этой ситуации нет. И господин Юнус будучи умным человеком должен был понимать на что идет. Ну а дальше... как говорится кто первый дрогнет.
Правительство этой страны меньше всего интересуют сейчас заслуги господина Юнуса. Их больше интересует, чтобы он покинул страну. Так что дальнейшее зависит от действий мирового сообщества и жителей Бангладеш. Может быть будет египетский сценарий, может ливийский, а может и договорятся. Время покажет.
А как Россия отреагировала на эти события?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения