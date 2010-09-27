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Всем добрый день и хорошего настроения!

27.09.2010 14:46 24 1 982 просмотра
Сегодня мы совместно с Banki.ru открываем новый блог, посвященный доступности финансовых услуг для населения и малого бизнеса, и особенно развитию микрофинансирования. Тема модная, но самое главное – нужная и востребованная. Где бы вы не жили – в маленьком поселке или мегаполисе, на крайнем Севере или жарком Юге – поднимайте для обсуждения топики, связанные с микрокредитами, электронными деньгами и прочими финансовыми инновациями. Не обещаю сразу ответов на все вопросы, но буду рад хорошей дискуссии. Нам крайне важно слышать мнение как потребителей, так и профессионалов рынка: ваши пожелания, предложения, замечания о том, что работает хорошо и что плохо, а главное – что бы вы предложили улучшить. Говорим не только о деле, говорим и «за жизнь» - но по заявленной теме. Ведь финансово – кредитная система меняется на глазах и проникает во все сферы нашего бытия – казалось бы, только в дверь постучали электронные платежи в Интернет, как вот уже – на пороге «мобильные» займы. Не за горами «виртуальные» кредиты и платежи за виртуальные же продукты и услуги в социальных сетях… В общем, в интересное время живем! А нужно ли нам это? Чего мы собственно хотим? Носителей инновационных идей и предложений просим писать вне очереди – страна ждет ваш вклад в модернизацию! Итак, поехали?

PS. Сразу извинюсь за режим общения – возможно, в ответах будут встречаться перерывы в несколько дней. Но периодичность выхода в эфир постараюсь соблюдать )

Михаил Мамута

Комментарии 24

Татьяна Алешкина  (Liana12)
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Михаил, приветствую вас! Уверена, посетители портала почерпнут много полезной информации из вашего блога, а вам будет интересно общение на новой площадке smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А что тут обсуждать, у микрофинансовых конторок такие условия, что пользоваться их услугами можно только тем, у кого в качестве альтернативы - лезть в петлю smile:cry:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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"Добрее, Андрей, еще добрее" (с) smile:D А вообще да, вот micfin например от ВТБ24, сейчас посмотрел, 30%, 2% за выдачу, жестко, сумма максимум 300.000, так они еще и полный пакет доков хотят!, очумели совсем что ли. Людям тогда легче уж потребом взять, а у кого все ОК с бухбалансами и отчетами о прибылях и убытках, то они наверное в другом месте возьмут. Я вот совсем не вижу преимущества тут. В чем оно? В легкости рассмотрения? Этого, судя по всему, нет. Документов меньше надо? Тоже нет, как я вижу. И кто тогда клиент микрофинансов... Я вижу только одного клиента - это отчаявшийся начинающий предприниматель из далеких регионов, где нет филиалов других банков
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
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Михаил! А какую Америку Вы собираетесь здесь открывать со своими микрокредитами?
Не было их в НАШЕЙ стране и не будет! Я уверен, что Вы знаете о микрокредитах в Индии, или не слышали? Слышали... ну, и вперёд, только не как группа ВТБ и иже с ними-берут деньги под мин. проценты, да ещё с гос.гарантией, а выдают...отдельная тема, лично я считаю, что эти операции называются отмыванием гос.денег.
iamvs  (iamvs)
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Мне, пока что, сложно понять, зачем человеку микрокредит, если есть возможность получить кредитную карту, и не просить каждый раз об одолжении. Если же человек не заслуживает кредитки, очевидно, ему противопоказаны и любые виды кредитов.
С точки же зрения бизнеса- "микрокредит" звучит издевательски. Кому-то можно было бы потерпеть, если бы условия были уж очень привлекательны. Но, раз о привлекательных условиях речи не идет, остается... издевательство.
михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Добрый день, уважаемые посетители блога,

спасибо за начало дискуссии. Честно говоря, немного удивлен вопросами, но не их содержанием - мы сразу договорились, что обсуждаем любые темы открыто и "лакировка" действительности нам не интересна, а эмоциональной составляющей. Такое ощущение, что почти все, кто оставил комментарии, пытались не раз взять микрокредиты и были до глубины души оскорблены непорядочными ростовщиками. Это так? Или дело в чем-то другом, например, в определенном информационном фоне? В любом случае, предлагаю обсудить поднятые темы профессионально(думаю, Вас не обидит, что все сразу - скорее, так даже удобнее для обсуждения):

1. В блоге сейчас пять комментариев: могу я спросить, кто из их авторов брал или пытался взять микрокредиты на практике? Если да, то где и что Вас не устроило, и какие возникли проблемы? Если нет, то почему у Вас сложилось о микрокредитах именно такое мнение?
2. Есть ли микрофинансирование в России? На 1 июля совокупный портфель микрокредитов в сумме до 1 млн рублей составлял 23 млрд. рублей в небанковском микрофинансовом секторе и еще примерно 50 млрд. рублей выдали банки. Итого, более 2,4 млрд. долларов. Этого, действительно, недостаточно - спрос на микрокредиты оценивается в 10 млрд. долларов, и это намного меньше, чем в Индии, но у нас и население в 10 раз меньше. По статистике, большинство предпринимателей, которые брали микрокредит хотя бы один раз, берут повторные займы. За исключением тех малых предприятий, кто вырастает до масштабов банковского кредитования, но микрокредиты и предназначены в основном для поддержки "на вырост". "Правильное" микрокредитование - это всегда партнерство микробизнеса и микрофинансовой организации, подбор именно той суммы и параметров микрокредита, которые выгодны предпринимателю.
3. Важно отметить, что сейчас на рынке появилось довольно много организаций, которые называют себя микрофинансовыми организациями и выдают очень небольшие займы - несколько тысяч рублей под достаточно высокий процент. Такой рынок, конечно, имеет право на существование, раз на эти деньги есть спрос. Есть он и на Западе - например, широко известна британская программа Provident Finance. Но называть это "классическим" микрокредитованием я бы не стал - стандартное название для таких займов "PayDay" loans - то есть займы с ежедневным начислением процента и возможностью погашения в любой день после выдачи.
4. Брать ли потребительский кредит или микрокредит на бизнес - дело вкуса. В принципе, большинство банков сегодня практикует выдачу потребкредитов на бизнес - цели, так что это вполне возможно. Но в МФО можно по выбору взять микрокредит на юридическое лицо, ИП или владельца бизнеса - физическое лицо. Выбирайте, как удобнее с точки зрения налогообложения и учета затрат, а также работы с поставщиками... многим удобнее заем на юридическое лицо.
5. micfin от ВТБ24. Специально зашел на сайт www.micfin.ru - сумма микрокредита не 300 тысяч, а до 1 млн рублей, процент по продукту "Развитие" за счет специальной кредитной линии Российского банка развития (РосБР)начинается от 19% годовых. Да, если кредит наличными - он дороже, но там и риски выше. Пакет документов нужен небольшой, срок рассмотрения заявки - три дня. Если это на практике не так, дайте знать - обещаю разобраться.
6. О кредитных картах. Конечно, кредитная карта - удобный инструмент, особенно когда Вы не снимаете по ней наличные, а платите за товары и услуги. В последнем случае это практически бесплатно, если период погашения задолженности не превышает 50 дней. Кредитная карта также хороша, когда Вам не хватает денег до зарплаты на неделю или две. Однако, много ли у кого лимит по кредитной карте составляет 1 млн. рублей? Если такие есть, то микрокредит Вам наверное действительно уже не нужен, но тогда за Ваше материальное положение можно только порадоваться (безо всякой иронии).
6. И в завершение - а почему из всех тем пока привлекло внимание только микрокредитование? Есть еще гарантийные фонды содействия кредитованию малого бизнеса, электронные деньги, мобильные платежи, многое другое... Это все составлящие инструменты доступности финансовых услуг для населения и бизнеса. Или они пока не вызывают вопросов?

Надеюсь, смог ответить или по крайней мере определить направления ответов - некоторые темы, конечно, довольно обширные для краткого обсуждения. Буду рад услышать встречные комментарии и Ваши новые вопросы.

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Михаил, спасибо за быстрый ответ
Цитата
Такое ощущение, что почти все, кто оставил комментарии, пытались не раз взять микрокредиты и были до глубины души оскорблены непорядочными ростовщиками. Это так? Или дело в чем-то другом, например, в определенном информационном фоне?
не брал никогда, ну, и не пытался smile:) Именно в информационном фоне и дело.

Цитата
micfin от ВТБ24. Специально зашел на сайт www.micfin.ru - сумма микрокредита не 300 тысяч, а до 1 млн рублей, процент по продукту "Развитие" за счет специальной кредитной линии Российского банка развития (РосБР)начинается от 19% годовых. Да, если кредит наличными - он дороже, но там и риски выше. Пакет документов нужен небольшой, срок рассмотрения заявки - три дня. Если это на практике не так, дайте знать - обещаю разобраться.
А да, повысилась сумма-то. Что касаемо программы РосБР, то спасибо за наводку, интересно было почитать, много там написано. Тjлько вот опять про инфополе... как-то не пиарится это всё, я одно время интересовался, но на такую программу поддержки не наткнулся нигде. Почему-то.


михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Дмитрий, добрый вечер. Прежде всего, мои извинения за такую длинную паузу с ответом. Как – то так получилось, что сначала заболел (вот, наверное, и начались последствия летнего смога –сбываются самые страшные предсказания), а потом сразу командировка.
Вы затронули интересную тему – информационный фон, его связь с реальностью и роль в формировании общественного мнения. Вот вам один пример. Удивительно было наблюдать, какая бурная дискуссия развернулась не так давно в печатных и интернет – СМИ по поводу сверхвысоких процентных ставок в микрофинансировании. Началось все с того, что одно уважаемое бизнес – издание опубликовало материал о некой компании под названием «Актив Деньги», называющей себя микрофинансовой организацией, и привело в нем со слов юриста этой компании несколько цифр: процентная ставка – 732% годовых (2% в день), средняя сумма займа – 3 тыс. рублей на срок до двух недель, выдано за 6 месяцев 500 тысяч займов. Эту тему охотно подхватили другие СМИ, начав ее обсуждение в разных интересных ракурсах. При этом никто не задумался об адекватности названных цифр, хотя это не так сложно сделать. Простое арифметическое действие показывает, что для выдачи 500 тысяч микрозаймов за полгода нужно выдавать почти 3 000 займов в день. С профессиональной ответственностью заявляю, что МФО с такими данными сегодня в России не существует. Самая крупная организация подобного рода имеет 20 000 клиентов при процентной ставке в 10 раз ниже. Нет, я не говорю, что Актив Деньги и им подобные PayDay Loans компании (я уже писал раньше об их отличиях от микрофинансовых организаций) не имеют права на существование. Раз какое –то количество граждан, готовых брать такие деньги, есть, значит есть и их предложение. Стоит, правда, учитывать, что здесь ценообразование совсем другое. Реальная переплата при длительности займа размером в 3000 рублей в одну неделю составит здесь стоимость коробки шоколадных конфет или торта. Если мы занимаем подобную сумму у не очень близких друзей, то обычно подобный презент и прикладывается к возвращаемым деньгам. А затрат, связанных с администрированием настолько маленьких займов (их впору уже действительно называть «нано-займами»), довольно много, так что особо там не разбогатеешь. Интереснее то, что никто даже не попробовал подвергнуть сомнению приведенные выше цифры. Потому что они легко задевают эмоции, имеют определенный элемент скандальности, а значит, будут пользоваться популярностью у читателей. И вот мы с вами наблюдаем рождение мифа. Конечно, через какое-то время станет понятным, что речь идет не о 500 тысячах клиентов, а просто о 500, но осадочек -то останется …
А вот, например, про то, что в России действует уже 56 региональных государственных центров микрофинансирования с портфелем займов в 4,5 млрд. рублей, которые выдают деньги начинающим предпринимателям под 12-20% годовых, особенно никто и не пишет, кроме специализированных изданий… и правда, а о чем тут писать? Ну выдают и выдают. Вот если бы в стандартную комплектацию менеджера по работе с клиентами входил утюг или бензопила для работы с проблемными заемщиками, тогда другое дело.
Шутки шутками, но вывод здесь достаточно понятный. СМИ всегда легче пишут о том, что проще продается, то есть обладает неким элементом скандальности. Писать о позитивном намного сложнее. Хотя уважающие себя издания обычно скандальную информацию сначала все -таки проверяют. Но, наверное, прежде чем принимать ту или иную яркую информацию на веру, ее стоит подвергнуть хотя бы небольшому критическому анализу - а был ли мальчик?
В нашем блоге, надеюсь, именно такой критический подход мы и будем использовать.
Немножко длинно получилось, но тема важная, и я думаю, стоило ее обсудить. Пишите, буду рад новым вопросам.
Дмитрий Жбанов  (rdminvest)
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Приветствую, Михаил.
В своей практике в 2009 г. я воспользовался предложением компании «Микрофинанс». Взял максимальную сумму на тот момент 350 000 рублей сроком на 24 месяца. Менеджеры сработали быстро, с наименьшими формальностями. Заем мной был погашен полностью через 15 месяцев. Моё мнение о появлении подобных финансовых структурах было высокое. Но в конце 2010 г. я снова обратился в эту компанию за 600 000 рублей на срок 24 месяца. И вот моё мнение стало падать. Придя в компанию на которую рассчитываешь в пиковой ситуации (за что собственно я и готов платить 30% годовых) основываясь на своей репутации у нею же, через затяжной период 4 дня (а это затяжной для микрофинансовых организаций) я получаю ОТКАЗ. И если говорить о сервисе, то за ОТКАЗОМ мне пришлось звонить самому. Менеджер обосновала мне ОТКАЗ, тем что служба безопасности банка ВТБ24 на застала меня на рабочем месте на стационарном телефоне. Меня это возмутило больше чем сам отказ. Причём здесь служба безопасности банка, я пришёл в микрофинансовую организацию в конце концов. Если бы я захотел столкнуться с системой банка я бы пошёл в банк.
После это случая я пришёл к мнению, что микрофинансы в лице компании «Микрофинанс» тема не ушедшая далеко от банков в плане бюрократии. smile:)
С капиталистическим приветом!
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Лично я считаю, что в России существует благодатнейшее поле для микрофинансирования. Сам имею в этом определенный опыт. Повторюсь еще раз - спрос огромен. И вовсе не у тех, кто "собрался лезть в петлю", а у реальных мелких предпринимателей, которые зачастую не оформлены официально, не "дружат" с бухгалтерией и налогами, "торгуют семечками" и т.д. и т.п. Такие порой просто боятся идти в банк. К тому же существует значительная специфика, определенная менталитетом. Так что прямое копирование индийских программ для меня выглядит сомнительным. Вы вот были в континентальной Индии? Я был. А в Континентальной" России? smile;)
Гарантийные фонды, на мой взгляд, штука, которая пока не научилась работать стабильно и эффективно. Сильно отличаются условия по регионам. Где-то они приемлемые, где-то далеки от рынка и определяются местным "царьком".
Вот электронные деньги и мобильные платежи - это будущее. Давно собираюсь заняться ими плотнее.
И еще два слова о госбанках. Они не хорошие и не плохие. Они такие, какие есть. Они государственные. А когда на рынок выходит государство - это уже не рынок. Так что дай Бог им здоровья, как системообразующим творениям и достойного поведения в трудные моменты для российской экономики. А не такого, какое демонстрировалось в последний кризис.
михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Роман, спасибо вам за практическую точку зрения. Сразу видно, что приходилось в реальности заниматься этими вопросами. По поводу Индии - возможно, автор данного комментария имел в виду Бангладеш, поскольку Мухаммад Юнус, получивший Нобелевскую премию за "изобретение" микрофинансирования, именно оттуда. Я кстати был там и знакомился с практическим опытом работы Грамин - банка. Могу сказать одно - это внушает глубочайшее уважение. В таких условиях, как там, выстроить настолько эффективно работающий механизм борьбы с бедностью - за это можно было дать и две нобелевки. Мы в России по определению находимся в разы более комфортных и благоприятных, можно сказать, тепличных условиях. Если уж здесь не получится развернуть нормально работающую систему микрофинансирования, значит, только в силу собственной бестолковости - больше кивать и не на что. Но думаю, что все получится. Тем более, что 2 июля был принят Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (на всякий случай, если кто заинтересуется, №151-ФЗ), а он значительно упрощает создание и деятельность МФО, но при этом повышает требованиях к их прозрачности, финансовой устойчивости и защите прав потребителя. Так что милости просим новых заинтересованных игроков на этот рынок. Если кому - то потребуется более подробная информация, можно зайти на наш сайт www.rmcenter.ru, там довольно много различной информации по теме, в том числе и текст закона.

По гарантийным фондам. Вы правы, есть проблемы и сложности, хотя в целом за 2009 год такие фонды выдали поручительств за малый бизнес перед банками почти на 7 млрд. рублей. Инструмент оказался весьма полезный, особенно в кризис. Но Вам думаю будет интересно узнать, что Минэкономразвития выпустило требования к стандартам деятельности региональных гарантийных фондов, и с будущего года их деятельность будет сильно унифицирована, приведена к общему знаменателю. Так что надеюсь, практикам станет проще с ними работать.

Электронные деньги и всякие их имплементации - мобильные и интернет деньги - это действительно будущее, тут я с вами полностью согласен. Мы кстати в прошлом году выступили одними из инициаторов создания Национальной ассоциациии "Электронные деньги", куда вошли все основные игроки этого рынка. Так что, если будут практические идеи и вопросы, пишите, обязательно обсудим.

А по госбанкам - ну что тут добавить к вашим словам? Пожалуй, и нечего. и все-таки хорошо, что они есть. Во многих смыслах хорошо, в том числе и как многосторонние ориентиры для частного сектора - и куда надо идти, и куда не надо... Да и рынок у нас пока не вполне рынок... справился бы с ним только лишь частный бизнес?
iamvs  (iamvs)
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Нет худа без добра! Если миллион рублей- это микро, значит Россия уже совершила прорыв в нанотехнологиях.
михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Есть уже и нано - займы. Мы об этом выше говорили. И будут наверное, и пико, и фемто (кто учил физику, помнит такие размерности smile:). В том числе, на базе социальных сетей, подобных "Контакту" и "Одноклассникам". А почему бы и нет? Раз есть виртуальные услуги, значит, нужны и виртуальные деньги... и виртуальные кредиты тоже. Суммы там могут быть совсем небольшие - несколько сотен рублей, например, для совершения платежа, если нет денег на электронном кошельке. В общем, технологии нас подталкивают к дальнейшей миниатюризации финансовой сферы )))
Нюдля Убушиева  (nyudlya8787)
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Здравствуйте! надеюсь услышать ваше мнение по поводу одной из моих идей...Живу в селе,15 тыс чел,в районе 19 тыс.думаю открыть кредитный кооператив. выдавать займы 3-4 видов: деньги до зарплаты на 2 недели, на месяц на неотложные нужды,на 3 месяца .Основной массой потребителей вижу бюджетников района, и по аналогии другого кооператива думаю удержания производить т сразу из зарплаты перечислением.что вы думаете по этому поводу? надеюсь услышать много полезного,заранее спасибо.и кстати почему этим никто еще не занялся??? какие препятствия и начальный капитал?
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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В Бразилии есть система кредитования бютжетников. Аналогия уже есть и в России. Вы предлагаете очень похожую схему. Я наглядно наблюдаю, как она работает - эффективная штука. Могу предложить не строить свою "машину", а присоединиться к существующей. Интересно - свяжитесь со мной.
михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Роман, не сразу заметил, что вы также отвечали Нюдле. Буду рад с вами пообщаться, видимо, вы вопросами кредитной кооперации занимаетесь на практике?
михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Нюдля, добрый вечер. Почему же, развитие кредитной кооперации в России происходит. И новый закон, который регулирует кооперативы, тоже недавно появился (от 18 июля 2009 года № 190 ФЗ "О кредитной кооперации"). Желание ваше хорошее и правильное в целом, только надо сделать все по- науке, чтобы система заработала нормально, а не как-нибудь. Поскольку вопрос ваш довольно конкретный, напишите мне на ящик mmamuta@rmcenter.ru, и с вами обязательно свяжется наш специалист, чтобы обсудить все детали. Удачи вам!
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Вспомнил, где Вас видел)) Вы один из редакторов МикроFinance))
михаил мамута  (mikhail mamuta)
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Алексей, если быть точным, то я не редактор, а один из учредителей журнала МикроFinance ). Редактор у нас один - Таня Алешкина, с которой вы видимо, тоже знакомы, как один из авторов этого журнала? ))). Какие у вас кстати планы по следующим книгам? Вы же, полагаю, тот самый Алексей Малов, который написал "Исповедь кардера"? Я кстати вашу книгу подарил как-то зам Министра финансов - ему было очень интересно. Так что новых вам творческих успехов в этой свежей, неохваченной пока широкими писательскими массами теме! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Алексей Малов  (AlekceyM)
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За неточность извините) По книгам - сейчас Русский пирог пишу, молодежная комедия. Вторая часть ИК недавно вышла. Тут идея не только книги писать пришла, а делать видео-гиды по антикардингу (ну или по кардингу, кому как больше нравится). Показывать людям каким образом у них могут украсть деньги smile:)
Вот бы еще Зам. Мин. Фин. денег дал на развитие творческих молодых людей в нашей стране smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Добрый день Михаил
Не сочтите за труд прочесть этот пост http://www.banki.ru/blog/pushnikova/674.php Как мне представляется ситуация которая там описана не совсем справедливая к тем людям, которые составляют основу общества и реализовали себя сами. Вы как авторитетный представитель банковского сообщества как считаете ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? Хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение.
Заранее спасибо
Константин  (jFinder)
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Микрофинансирование - это там, где 500-700 процентов годовых? Или я с торговлей наркотиками путаю?
Аркадий Левый  (mi6)
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Добрый день, с размещением на 2,3, 4 недели, месяцы, потребительской клиентурой все понятно, проценты в принципе такие же как у нелегальных ростовщиков, НО, кто будет финансировать сам кооператив? члены, но это должны быть инвесторы с лишними деньгами, либо фонды, за которыми гоняются даже банки, как привлечь капитал в наше время?
Дмитрий Жбанов  (rdminvest)
#
Приветствую, Михаил.
В своей практике в 2009 г. я воспользовался предложением компании «Микрофинанс». Взял максимальную сумму на тот момент 350 000 рублей сроком на 24 месяца. Менеджеры сработали быстро, с наименьшими формальностями. Заем мной был погашен полностью через 15 месяцев. Моё мнение о появлении подобных финансовых структурах было высокое. Но в конце 2010 г. я снова обратился в эту компанию за 600 000 рублей на срок 24 месяца. И вот моё мнение стало падать. Придя в компанию на которую рассчитываешь в пиковой ситуации (за что собственно я и готов платить 30% годовых) основываясь на своей репутации у нею же, через затяжной период 4 дня (а это затяжной для микрофинансовых организаций) я получаю ОТКАЗ. И если говорить о сервисе, то за ОТКАЗОМ мне пришлось звонить самому. Менеджер обосновала мне ОТКАЗ, тем что служба безопасности банка ВТБ24 на застала меня на рабочем месте на стационарном телефоне. Меня это возмутило больше чем сам отказ. Причём здесь служба безопасности банка, я пришёл в микрофинансовую организацию в конце концов. Если бы я захотел столкнуться с системой банка я бы пошёл в банк.
После это случая я пришёл к мнению, что микрофинансы в лице компании «Микрофинанс» тема не ушедшая далеко от банков в плане бюрократии.
С капиталистическим приветом! smile:)
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