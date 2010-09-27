Всем добрый день и хорошего настроения!

Сегодня мы совместно с Banki.ru открываем новый блог, посвященный доступности финансовых услуг для населения и малого бизнеса, и особенно развитию микрофинансирования. Тема модная, но самое главное – нужная и востребованная. Где бы вы не жили – в маленьком поселке или мегаполисе, на крайнем Севере или жарком Юге – поднимайте для обсуждения топики, связанные с микрокредитами, электронными деньгами и прочими финансовыми инновациями. Не обещаю сразу ответов на все вопросы, но буду рад хорошей дискуссии. Нам крайне важно слышать мнение как потребителей, так и профессионалов рынка: ваши пожелания, предложения, замечания о том, что работает хорошо и что плохо, а главное – что бы вы предложили улучшить. Говорим не только о деле, говорим и «за жизнь» - но по заявленной теме. Ведь финансово – кредитная система меняется на глазах и проникает во все сферы нашего бытия – казалось бы, только в дверь постучали электронные платежи в Интернет, как вот уже – на пороге «мобильные» займы. Не за горами «виртуальные» кредиты и платежи за виртуальные же продукты и услуги в социальных сетях… В общем, в интересное время живем! А нужно ли нам это? Чего мы собственно хотим? Носителей инновационных идей и предложений просим писать вне очереди – страна ждет ваш вклад в модернизацию! Итак, поехали?
PS. Сразу извинюсь за режим общения – возможно, в ответах будут встречаться перерывы в несколько дней. Но периодичность выхода в эфир постараюсь соблюдать )
Михаил Мамута
Комментарии 24
Не было их в НАШЕЙ стране и не будет! Я уверен, что Вы знаете о микрокредитах в Индии, или не слышали? Слышали... ну, и вперёд, только не как группа ВТБ и иже с ними-берут деньги под мин. проценты, да ещё с гос.гарантией, а выдают...отдельная тема, лично я считаю, что эти операции называются отмыванием гос.денег.
С точки же зрения бизнеса- "микрокредит" звучит издевательски. Кому-то можно было бы потерпеть, если бы условия были уж очень привлекательны. Но, раз о привлекательных условиях речи не идет, остается... издевательство.
спасибо за начало дискуссии. Честно говоря, немного удивлен вопросами, но не их содержанием - мы сразу договорились, что обсуждаем любые темы открыто и "лакировка" действительности нам не интересна, а эмоциональной составляющей. Такое ощущение, что почти все, кто оставил комментарии, пытались не раз взять микрокредиты и были до глубины души оскорблены непорядочными ростовщиками. Это так? Или дело в чем-то другом, например, в определенном информационном фоне? В любом случае, предлагаю обсудить поднятые темы профессионально(думаю, Вас не обидит, что все сразу - скорее, так даже удобнее для обсуждения):
1. В блоге сейчас пять комментариев: могу я спросить, кто из их авторов брал или пытался взять микрокредиты на практике? Если да, то где и что Вас не устроило, и какие возникли проблемы? Если нет, то почему у Вас сложилось о микрокредитах именно такое мнение?
2. Есть ли микрофинансирование в России? На 1 июля совокупный портфель микрокредитов в сумме до 1 млн рублей составлял 23 млрд. рублей в небанковском микрофинансовом секторе и еще примерно 50 млрд. рублей выдали банки. Итого, более 2,4 млрд. долларов. Этого, действительно, недостаточно - спрос на микрокредиты оценивается в 10 млрд. долларов, и это намного меньше, чем в Индии, но у нас и население в 10 раз меньше. По статистике, большинство предпринимателей, которые брали микрокредит хотя бы один раз, берут повторные займы. За исключением тех малых предприятий, кто вырастает до масштабов банковского кредитования, но микрокредиты и предназначены в основном для поддержки "на вырост". "Правильное" микрокредитование - это всегда партнерство микробизнеса и микрофинансовой организации, подбор именно той суммы и параметров микрокредита, которые выгодны предпринимателю.
3. Важно отметить, что сейчас на рынке появилось довольно много организаций, которые называют себя микрофинансовыми организациями и выдают очень небольшие займы - несколько тысяч рублей под достаточно высокий процент. Такой рынок, конечно, имеет право на существование, раз на эти деньги есть спрос. Есть он и на Западе - например, широко известна британская программа Provident Finance. Но называть это "классическим" микрокредитованием я бы не стал - стандартное название для таких займов "PayDay" loans - то есть займы с ежедневным начислением процента и возможностью погашения в любой день после выдачи.
4. Брать ли потребительский кредит или микрокредит на бизнес - дело вкуса. В принципе, большинство банков сегодня практикует выдачу потребкредитов на бизнес - цели, так что это вполне возможно. Но в МФО можно по выбору взять микрокредит на юридическое лицо, ИП или владельца бизнеса - физическое лицо. Выбирайте, как удобнее с точки зрения налогообложения и учета затрат, а также работы с поставщиками... многим удобнее заем на юридическое лицо.
5. micfin от ВТБ24. Специально зашел на сайт www.micfin.ru - сумма микрокредита не 300 тысяч, а до 1 млн рублей, процент по продукту "Развитие" за счет специальной кредитной линии Российского банка развития (РосБР)начинается от 19% годовых. Да, если кредит наличными - он дороже, но там и риски выше. Пакет документов нужен небольшой, срок рассмотрения заявки - три дня. Если это на практике не так, дайте знать - обещаю разобраться.
6. О кредитных картах. Конечно, кредитная карта - удобный инструмент, особенно когда Вы не снимаете по ней наличные, а платите за товары и услуги. В последнем случае это практически бесплатно, если период погашения задолженности не превышает 50 дней. Кредитная карта также хороша, когда Вам не хватает денег до зарплаты на неделю или две. Однако, много ли у кого лимит по кредитной карте составляет 1 млн. рублей? Если такие есть, то микрокредит Вам наверное действительно уже не нужен, но тогда за Ваше материальное положение можно только порадоваться (безо всякой иронии).
6. И в завершение - а почему из всех тем пока привлекло внимание только микрокредитование? Есть еще гарантийные фонды содействия кредитованию малого бизнеса, электронные деньги, мобильные платежи, многое другое... Это все составлящие инструменты доступности финансовых услуг для населения и бизнеса. Или они пока не вызывают вопросов?
Надеюсь, смог ответить или по крайней мере определить направления ответов - некоторые темы, конечно, довольно обширные для краткого обсуждения. Буду рад услышать встречные комментарии и Ваши новые вопросы.
Дмитрий, добрый вечер. Прежде всего, мои извинения за такую длинную паузу с ответом. Как – то так получилось, что сначала заболел (вот, наверное, и начались последствия летнего смога –сбываются самые страшные предсказания), а потом сразу командировка.
Вы затронули интересную тему – информационный фон, его связь с реальностью и роль в формировании общественного мнения. Вот вам один пример. Удивительно было наблюдать, какая бурная дискуссия развернулась не так давно в печатных и интернет – СМИ по поводу сверхвысоких процентных ставок в микрофинансировании. Началось все с того, что одно уважаемое бизнес – издание опубликовало материал о некой компании под названием «Актив Деньги», называющей себя микрофинансовой организацией, и привело в нем со слов юриста этой компании несколько цифр: процентная ставка – 732% годовых (2% в день), средняя сумма займа – 3 тыс. рублей на срок до двух недель, выдано за 6 месяцев 500 тысяч займов. Эту тему охотно подхватили другие СМИ, начав ее обсуждение в разных интересных ракурсах. При этом никто не задумался об адекватности названных цифр, хотя это не так сложно сделать. Простое арифметическое действие показывает, что для выдачи 500 тысяч микрозаймов за полгода нужно выдавать почти 3 000 займов в день. С профессиональной ответственностью заявляю, что МФО с такими данными сегодня в России не существует. Самая крупная организация подобного рода имеет 20 000 клиентов при процентной ставке в 10 раз ниже. Нет, я не говорю, что Актив Деньги и им подобные PayDay Loans компании (я уже писал раньше об их отличиях от микрофинансовых организаций) не имеют права на существование. Раз какое –то количество граждан, готовых брать такие деньги, есть, значит есть и их предложение. Стоит, правда, учитывать, что здесь ценообразование совсем другое. Реальная переплата при длительности займа размером в 3000 рублей в одну неделю составит здесь стоимость коробки шоколадных конфет или торта. Если мы занимаем подобную сумму у не очень близких друзей, то обычно подобный презент и прикладывается к возвращаемым деньгам. А затрат, связанных с администрированием настолько маленьких займов (их впору уже действительно называть «нано-займами»), довольно много, так что особо там не разбогатеешь. Интереснее то, что никто даже не попробовал подвергнуть сомнению приведенные выше цифры. Потому что они легко задевают эмоции, имеют определенный элемент скандальности, а значит, будут пользоваться популярностью у читателей. И вот мы с вами наблюдаем рождение мифа. Конечно, через какое-то время станет понятным, что речь идет не о 500 тысячах клиентов, а просто о 500, но осадочек -то останется …
А вот, например, про то, что в России действует уже 56 региональных государственных центров микрофинансирования с портфелем займов в 4,5 млрд. рублей, которые выдают деньги начинающим предпринимателям под 12-20% годовых, особенно никто и не пишет, кроме специализированных изданий… и правда, а о чем тут писать? Ну выдают и выдают. Вот если бы в стандартную комплектацию менеджера по работе с клиентами входил утюг или бензопила для работы с проблемными заемщиками, тогда другое дело.
Шутки шутками, но вывод здесь достаточно понятный. СМИ всегда легче пишут о том, что проще продается, то есть обладает неким элементом скандальности. Писать о позитивном намного сложнее. Хотя уважающие себя издания обычно скандальную информацию сначала все -таки проверяют. Но, наверное, прежде чем принимать ту или иную яркую информацию на веру, ее стоит подвергнуть хотя бы небольшому критическому анализу - а был ли мальчик?
В нашем блоге, надеюсь, именно такой критический подход мы и будем использовать.
Немножко длинно получилось, но тема важная, и я думаю, стоило ее обсудить. Пишите, буду рад новым вопросам.
В своей практике в 2009 г. я воспользовался предложением компании «Микрофинанс». Взял максимальную сумму на тот момент 350 000 рублей сроком на 24 месяца. Менеджеры сработали быстро, с наименьшими формальностями. Заем мной был погашен полностью через 15 месяцев. Моё мнение о появлении подобных финансовых структурах было высокое. Но в конце 2010 г. я снова обратился в эту компанию за 600 000 рублей на срок 24 месяца. И вот моё мнение стало падать. Придя в компанию на которую рассчитываешь в пиковой ситуации (за что собственно я и готов платить 30% годовых) основываясь на своей репутации у нею же, через затяжной период 4 дня (а это затяжной для микрофинансовых организаций) я получаю ОТКАЗ. И если говорить о сервисе, то за ОТКАЗОМ мне пришлось звонить самому. Менеджер обосновала мне ОТКАЗ, тем что служба безопасности банка ВТБ24 на застала меня на рабочем месте на стационарном телефоне. Меня это возмутило больше чем сам отказ. Причём здесь служба безопасности банка, я пришёл в микрофинансовую организацию в конце концов. Если бы я захотел столкнуться с системой банка я бы пошёл в банк.
После это случая я пришёл к мнению, что микрофинансы в лице компании «Микрофинанс» тема не ушедшая далеко от банков в плане бюрократии.
С капиталистическим приветом!
Гарантийные фонды, на мой взгляд, штука, которая пока не научилась работать стабильно и эффективно. Сильно отличаются условия по регионам. Где-то они приемлемые, где-то далеки от рынка и определяются местным "царьком".
Вот электронные деньги и мобильные платежи - это будущее. Давно собираюсь заняться ими плотнее.
И еще два слова о госбанках. Они не хорошие и не плохие. Они такие, какие есть. Они государственные. А когда на рынок выходит государство - это уже не рынок. Так что дай Бог им здоровья, как системообразующим творениям и достойного поведения в трудные моменты для российской экономики. А не такого, какое демонстрировалось в последний кризис.
По гарантийным фондам. Вы правы, есть проблемы и сложности, хотя в целом за 2009 год такие фонды выдали поручительств за малый бизнес перед банками почти на 7 млрд. рублей. Инструмент оказался весьма полезный, особенно в кризис. Но Вам думаю будет интересно узнать, что Минэкономразвития выпустило требования к стандартам деятельности региональных гарантийных фондов, и с будущего года их деятельность будет сильно унифицирована, приведена к общему знаменателю. Так что надеюсь, практикам станет проще с ними работать.
Электронные деньги и всякие их имплементации - мобильные и интернет деньги - это действительно будущее, тут я с вами полностью согласен. Мы кстати в прошлом году выступили одними из инициаторов создания Национальной ассоциациии "Электронные деньги", куда вошли все основные игроки этого рынка. Так что, если будут практические идеи и вопросы, пишите, обязательно обсудим.
А по госбанкам - ну что тут добавить к вашим словам? Пожалуй, и нечего. и все-таки хорошо, что они есть. Во многих смыслах хорошо, в том числе и как многосторонние ориентиры для частного сектора - и куда надо идти, и куда не надо... Да и рынок у нас пока не вполне рынок... справился бы с ним только лишь частный бизнес?
Вот бы еще Зам. Мин. Фин. денег дал на развитие творческих молодых людей в нашей стране
Не сочтите за труд прочесть этот пост http://www.banki.ru/blog/pushnikova/674.php Как мне представляется ситуация которая там описана не совсем справедливая к тем людям, которые составляют основу общества и реализовали себя сами. Вы как авторитетный представитель банковского сообщества как считаете ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? Хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение.
Заранее спасибо
В своей практике в 2009 г. я воспользовался предложением компании «Микрофинанс». Взял максимальную сумму на тот момент 350 000 рублей сроком на 24 месяца. Менеджеры сработали быстро, с наименьшими формальностями. Заем мной был погашен полностью через 15 месяцев. Моё мнение о появлении подобных финансовых структурах было высокое. Но в конце 2010 г. я снова обратился в эту компанию за 600 000 рублей на срок 24 месяца. И вот моё мнение стало падать. Придя в компанию на которую рассчитываешь в пиковой ситуации (за что собственно я и готов платить 30% годовых) основываясь на своей репутации у нею же, через затяжной период 4 дня (а это затяжной для микрофинансовых организаций) я получаю ОТКАЗ. И если говорить о сервисе, то за ОТКАЗОМ мне пришлось звонить самому. Менеджер обосновала мне ОТКАЗ, тем что служба безопасности банка ВТБ24 на застала меня на рабочем месте на стационарном телефоне. Меня это возмутило больше чем сам отказ. Причём здесь служба безопасности банка, я пришёл в микрофинансовую организацию в конце концов. Если бы я захотел столкнуться с системой банка я бы пошёл в банк.
После это случая я пришёл к мнению, что микрофинансы в лице компании «Микрофинанс» тема не ушедшая далеко от банков в плане бюрократии.
С капиталистическим приветом!