К вопросу о финансовых пирамидах и обманутых вкладчиках

Последнее время достаточно часто поднимается вопрос о том, что развитие финансовых технологий неизбежно приведет к появлению новой волны финансовых пирамид под видом «белых и пушистых» инноваторов. Это беспокоит регуляторов, беспокоит общественность, беспокоит участников рынка. Должно, вероятно, беспокоить и население, которое уже не раз становилось жертвой МММ и им подобных строителей светлого будущего для избранных.
Но вот что меня удивляет. Почему не вырабатывается иммунитет к пирамидам? Ведь устроители последних всегда обещают одно и то же – сверхвысокий доход, полученных за счет тех или иных ужасно прибыльных инвестиций. Почему мы не можем запомнить, что 100% годовых (и выше) на вложенный капитал не могут быть сгенерированы никаким бизнесом, кроме как торговлей наркотиками? Часто говорят, что это следствие низкого уровня финансовой грамотности населения. Но только ли в этом дело?
Приведу один пример из личного опыта, который заставил меня по - новому взглянуть на проблему. Как-то недавно я был в одном из российских регионов, где «упала» небольшая финансовая пирамида. Встречался с обманутыми вкладчиками. Спросил их: а разве вас не смутило обещание 85% годовых по сбережениям? Разве непонятно, что отработать такие деньги легально невозможно?
Ответ одного из участников встречи меня удивил. Да нет, сказал он, мы понимали, что это пирамида. Но мы же знаем, что обычно они закрываются через год – два с момента создания, а эта проработала всего шесть месяцев. Потом пришли регуляторы и закрыли. Получается, что вложения в пирамиду как минимум у части пайщиков были сознательными. Расчет был на то, что если вовремя «выйти», то можно неплохо заработать на своих соседях и коллегах, которые «вошли» позже и хуже понимают ситуацию.
Не знаю, насколько массовой является такая причина формирования пирамид, но вопрос, что же надо лечить, возникает. Повышать финансовую грамотность населения или воспитывать финансовую этику? Твердить везде и всюду «не вкладывайте в организации, которые обещают больше 20% годовых», или объяснять порочность самой идеи необоснованной финансовой наживы? Или есть какие-то иные факторы, влияющие на образование пирамид? К сожалению, идея принять какой – то отдельный закон, который бы запретил пирамиды, не выдерживает проверки практикой – эта система всегда найдет форму для «официализации» своей деятельности, не в одном поле, так в другом. Значит, что –то нужно менять и в себе… но что именно?
Коллеги, важно услышать ваше мнение. Может быть, совместными усилиями мы подскажем Правительству лучшее лекарство от этой болезни? Или как минимум, поможем части населения избежать таких явных опасностей и таких сладких соблазнов финансовых мошенников…
Комментарии 18
Ну а чем это отличается от спекуляций на фондовых и валютных рынков? Вы же не предлагаете запретить биржи и форекс, там ведь точно такая же задача - вовремя войти в потенциально растущую акцию или валюту, а получив профит, выйти не дожидаясь коррекциии а то и обвала. И никто не переживает, что большая часть спекулянтов проиграла, это же рынок, кто смел, тот и съел Так что надо не перевоспитывать провинциальных пайщиков, не желающих удовлетворяться сбербанковской "доходностью" в минус пять процентов с учётом инфляции , а попросту пригласить их на ММВБ и РТС - "Рискуйте ребята, выигрывайте и проигрывайте, а заодно поднимайте ликвидность и капитализацию российских компаний "
Вы отразили в своем комментарии краеугольную мысль, которая отличает игру с финансовыми пирамидами от игры на фондовых рынках: "Рискуйте ребята, выигрывайте и проигрывайте, а заодно поднимайте ликвидность и капитализацию российских компаний ". Да, разориться можно и вкладывая в акции. Но здесь есть хоть какая -то гарантия, что раз эти акции выпущены ФСФР на биржу, за
ними стоит реальный бизнес и ожидания реальных доходов. И действия биржевых игроков, в том числе и спекулянтов, помогают развитию бизнеса, который востребован рынком и производит реальный, нужный потребителю продукт. По крайней мере, такова теория ).
В случае инвестиций в финансовую пирамиду, никакого роста капитализации российских компаний, как мы понимаем, не происходит. Происходит обогащение устроителей пирамиды и, в ограниченных объемах, "первой волны" вкладчиков.
Думаю, именно эта разница в результатах инвестирования является
принципиальной.
Конечно, идея переключить всех спекулянтов на фондовую биржу является экономически очень разумной. Но, к сожалению, игра на фондовой бирже требует или глубокого знания механизмов ее функционирования, чтобы действовать самостоятельно, или доверия к профессиональным участникам фондового рынка, которым гражданин отдает в управление свои деньги. А в случае с финансовыми пирамидами алгоритм очень прост: входи первым, выходи вовремя.
Итак, остается открытым вопрос: как же нам изменить психологию инвестора, чтобы он не искал легких путей обогащения, а инвестировал, согласно вашему совету, в фондовый рынок и акции реальных компаний? Похоже, без неких норм финансовой этики здесь все же не обойдешься...
Надежда
дело, что Медофф был хорошим продавцом, но плохим инвестором, и она так в реальности не работала.
Наши пирамиды, по крайней мере, на современном этапе, это совсем другое дело - они работать не могут в принципе. И научиться их отличать от "живых" структур не так уж и сложно. Главное, не верить в сказки и соблюдать
элементарную бизнес - этику. Если ты чувствуешь, что от предложения сомнительно пахнет, не принимай его - иначе, потом не обижайся и пеняй на себя...
Ну и конечно роль регулирования здесь важна, хотя и не всесильна. Все-таки мое мнение, что постепенно надо запрещать непрофессиональным финансовым
посредникам привлекать деньги физических лиц. Только тем, у кого есть специальный статус и определенный надзор. Дырки, правда, здесь тоже остаются, но общие возможности построить пирамиду постепенно будут
сокращаться.
Михаил, думаю это не даст особого эффекта. Тут проблема то в том, что пирамидостроители быстро находят новые ниши для обирания буратин, и зарегулировав финансовые рынки мы лишь вытесним их в другие сферы, вплоть до религиозных сект, обирающих своих адептов до нитки. Думается , что как то снизить эту проблему можно только на государственном уровне признав, что значительная часть народа девственна в финансово-экономическом отношении, и создав структуру, занимающуюся опёкой этих инфантов,выявлением и нейтрализацией потенциально опасных субъектов, просвещением, судебной защитой. Если Базилио будет понимать, что иметь дело придётся не с беззащитным одиночкой, а с серьёзной госструктурой, возможно он и призадумается, а не стоит ли заняться более безопасным бизнесом.
И да, и нет. То есть вы правы, конечно, что пирамиды с помощью регулирования
полностью не победишь и они просто будут выдавлены из одного сектора
экономики в другой. Но при этом, если количество таких "закрытых" для них
секторов постепенно будет возрастать, то со временем пирамиды будут
вытесняться в совсем маргинальные сферы, где такого охвата населения они не
достигнут. Вот вы привели пример с религиозной сектой - но согласитесь, что
вступать в секту многие не будут, даже несмотря на желание быстрого
обогащения, поскольку к сектам существует устойчивое негативное отношение.
Что касается структуры, которую вы предлагаете создать, то в общем - то она
уже существует и называется "Прокуратура" - которая должна пресекать
незаконные деяния и их попытки. А помогать ей в этом должны Министерство
финансов, Федеральная служба по финансовым рынкам и Центральный банк,
которые обладают достаточной квалификацией для того, чтобы выявлять признаки
пирамид на ранних этапах их деятельности.
Кстати, на сайте ФСФР уже размещен список "организаций, обладающих
признаками финансовых пирамид" - как по России, так и по регионам. Его
несложно найти и он регулярно обновляется. Но интересно было бы узнать,
многие ли граждане его читали?
Как измерить результаты этой работы? Наверное, количеством и качеством клиентов, которые в последующем придут к нам за кредитом.
Чувствую, наболело у вас ). Видимо, действительно, тот большой
Правительственный проект по повышению финансовой грамотности населения, который должен начаться в следующем году, крайне востребован. И за предложение использовать ваш опыт и потенциал в организации учебных курсов также большое спасибо - направьте свои контактные данные, будем иметь в виду. Единственное, что смущает в вашем предложении - платность курсов по финансовой грамотности для населения. Вы уверены? Ведь у самых бедных
вкладчиков, которые, по определению, и самые неграмотные в финансовом плане, может быть проблема с оплатой участия... Может, пусть лучше государство, банки и участники фондового рынка возьмут на себя нагрузку по их оплате? В конце концов, это самые заинтересованные в результатах проекта стейкхолдеры.
Тем более, что кто - то из проф участников финансового рынка такое уже делал в инициативном порядке, правда, в ограниченных пока масштабах.
2. Со всех сторон слышны призывы: несите деньги в любой банк, вклады до 700000 застрахованы государством! Насколько это этично- давать такие советы и им следовать?
3. Если мне из средств массовой информации стало известно, что в одном из госбанков творятся безобразия, если мне не нравится руководство этого госбанка- этично ли мне нести свои денежки в этот банк? Получается, что я, фактически, вступаю в сделку с проходимцами, передаю им свои средства?
Этично ли мне там брать кредит, пользоваться услугами?
Свобода выбора человека это приоритет для общества и государства, если выбор не нарушает прав других людей. Следовательно делая свой выбор человек может быть как грамотен так и не грамотен. Защитить не грамотных в полном объёме государство не в состоянии, а предупредить о конкретных видах финансовых структур вполне возможно. Вопрос, о каких структурах следует предупредить если их определённо и формально не существует? Это все равно что нас синоптики предупредят о том, что завтра будет погода, а какая не сказали. Конкретики и определенности — вот чего нет у граждан. Во этим и должно заниматься и общество и государство.
Из выше сказанного делаю вывод, что пирамидам следует придать яркую форму, а именно УЗАКОНИТЬ. Только тогда можно дать возможность людям пользоваться свободой выбора, кому то получить доход, кого то насторожить. Представьте, если это пирамида, то при входе так должно быть и написано, что ЭТО ПИРАМИДА. А за не соблюдения подобной формы, расценивать как попытку ввести человека в заблуждение и ввести жёсткую ответственность для руководства данных структур.
В мире существует:
игорный бизнес (катализаторы, лото и др.);
спекуляции на бирже не только с акциями, но и фьючерсами на товары и др.;
Да это риск с высокой степенью, но как мы хотим построить капитализм без риска. Если пирамида конкурент Сберу в регионе, то пускай это будет так.
С капиталистическим приветом!
(или даже не пороков, а просто не во всякой морали допустимых вещей) - тоже
путь борьбы с ними. В принципе, всегда возникает дилемма - что лучше -
легальные казино (публичные дома, наркотики и т.д.) под контролем
государства или нелегальные - вне его, но все равно существующие под
контролем уже других структур? Здесь многое зависит и от общественного
отношения к проблеме (допустимо - недопустимо) и от способности государства
решать ее другими способами (законодательными, воспитательными, силовыми и
т.д.). Что касается конкретно пирамид, то в своей последней широко
разрекламированной инициативе Сергей Мавроди даже и не скрывал, что строит
пирамиду - он прямо ее назвал своим именем. Но энтузиазм потенциальных
участников МММ - 2011 от этого не снизился! Единственное, где, мне кажется,
есть слабое место - какая-то часть участников пирамиды не понимает, во что
именно они ввязались. Ведь именно их и "разводят" - на них делают деньги те,
кто "играет" в пирамиду с открытыми глазами. Если открыто сказать - "Это
пирамида" и тем самым исключить данную группу из участия в ней, то за счет
кого будет формироваться итоговая прибыль? Ведь отличие от любой лотереи
здесь в том, что лотерея (рулетка, что угодно)- предусматривает некоторую
случайность и непредсказуемость выигрыша - а деятельность пирамиды подчинена
явной закономерности - первые получают доход за счет последних, которые не
получают ничего. На то она и пирамида. Кто же будет выступать в роли
"кроликов" в случае легализации пирамид? Если никто, то тогда пирамида
просто не сможет работать и никакого интереса у ее организаторов не будет.
Что думаете по этому поводу?
1. Что лучше казино, лотерея, пирамиды и др. под контролем государства и «других структур», то моё личное мнение и наверное не только мое одно, исходя из понимания внутренней политики государства - агрессивной борьбы с «другими структурами», то логично будет под контролем государства. Лично я не понимаю для чего закрыли кран легальным казино, наверное для того, чтобы потом бороться с не легальными и делать политические рейтинги кому это надо, что буквально в эти дни и происходит. Так же есть еще некоторые не приятные теории по поводу закрытия казино. Во внутренней политики я просматриваю двойные стандарты соответственно и не определённость в этом вопросе. С одной стороны государство борется с «Другими структурами», а с другой стороны даёт поле для деятельности путём не легализации данного вида деятельности и дает, что называется «кроликов», которые не могут понять с кем вступают в отношения введу отсутствия попросту вывески «ПИРАМИДА» и стенда информации.
2. За счёт кого будет формироваться прибыль? Моё мнение НЕ за счёт попросту введенных в заблуждения граждан. Допустим человек в финансах грамотен, а вот в правовых вопросах уступает организаторам спрятавшими пирамиду под, что то легальное. На практике это уже было и есть. Допускаю, что прибыль организаторов будет за счёт финансово не грамотных граждан. Число финансово не грамотных склонных к большому риску граждан будет меньше, чем обманутых. Но это число все же будет разбавлено и людьми которым попросту все равно, «где, что, когда». Итог: «кролик» тот, кто плохо финансово анализирует и тот кому все равно. Но не тот кого обманули.
С уважением,