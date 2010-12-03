Вход
Профиль Блог Лента Активность

К вопросу о финансовых пирамидах и обманутых вкладчиках

03.12.2010 10:48 18 1 837 просмотров
Последнее время достаточно часто поднимается вопрос о том, что развитие финансовых технологий неизбежно приведет к появлению новой волны финансовых пирамид под видом «белых и пушистых» инноваторов. Это беспокоит регуляторов, беспокоит общественность, беспокоит участников рынка. Должно, вероятно, беспокоить и население, которое уже не раз становилось жертвой МММ и им подобных строителей светлого будущего для избранных.
Но вот что меня удивляет. Почему не вырабатывается иммунитет к пирамидам? Ведь устроители последних всегда обещают одно и то же – сверхвысокий доход, полученных за счет тех или иных ужасно прибыльных инвестиций. Почему мы не можем запомнить, что 100% годовых (и выше) на вложенный капитал не могут быть сгенерированы никаким бизнесом, кроме как торговлей наркотиками? Часто говорят, что это следствие низкого уровня финансовой грамотности населения. Но только ли в этом дело?
Приведу один пример из личного опыта, который заставил меня по - новому взглянуть на проблему. Как-то недавно я был в одном из российских регионов, где «упала» небольшая финансовая пирамида. Встречался с обманутыми вкладчиками. Спросил их: а разве вас не смутило обещание 85% годовых по сбережениям? Разве непонятно, что отработать такие деньги легально невозможно?
Ответ одного из участников встречи меня удивил. Да нет, сказал он, мы понимали, что это пирамида. Но мы же знаем, что обычно они закрываются через год – два с момента создания, а эта проработала всего шесть месяцев. Потом пришли регуляторы и закрыли. Получается, что вложения в пирамиду как минимум у части пайщиков были сознательными. Расчет был на то, что если вовремя «выйти», то можно неплохо заработать на своих соседях и коллегах, которые «вошли» позже и хуже понимают ситуацию.
Не знаю, насколько массовой является такая причина формирования пирамид, но вопрос, что же надо лечить, возникает. Повышать финансовую грамотность населения или воспитывать финансовую этику? Твердить везде и всюду «не вкладывайте в организации, которые обещают больше 20% годовых», или объяснять порочность самой идеи необоснованной финансовой наживы? Или есть какие-то иные факторы, влияющие на образование пирамид? К сожалению, идея принять какой – то отдельный закон, который бы запретил пирамиды, не выдерживает проверки практикой – эта система всегда найдет форму для «официализации» своей деятельности, не в одном поле, так в другом. Значит, что –то нужно менять и в себе… но что именно?
Коллеги, важно услышать ваше мнение. Может быть, совместными усилиями мы подскажем Правительству лучшее лекарство от этой болезни? Или как минимум, поможем части населения избежать таких явных опасностей и таких сладких соблазнов финансовых мошенников…

Комментарии 18

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Получается, что вложения в пирамиду как минимум у части пайщиков были сознательными. Расчет был на то, что если вовремя «выйти», то можно неплохо заработать на своих соседях и коллегах, которые «вошли» позже и хуже понимают ситуацию.


Ну а чем это отличается от спекуляций на фондовых и валютных рынков? Вы же не предлагаете запретить биржи и форекс, там ведь точно такая же задача - вовремя войти в потенциально растущую акцию или валюту, а получив профит, выйти не дожидаясь коррекциии а то и обвала. И никто не переживает, что большая часть спекулянтов проиграла, это же рынок, кто смел, тот и съел smile:) Так что надо не перевоспитывать провинциальных пайщиков, не желающих удовлетворяться сбербанковской "доходностью" в минус пять процентов с учётом инфляции smile:( , а попросту пригласить их на ММВБ и РТС - "Рискуйте ребята, выигрывайте и проигрывайте, а заодно поднимайте ликвидность и капитализацию российских компаний smile:) "
Михаил Мамута  (mamuta)
#
Андрей,

Вы отразили в своем комментарии краеугольную мысль, которая отличает игру с финансовыми пирамидами от игры на фондовых рынках: "Рискуйте ребята, выигрывайте и проигрывайте, а заодно поднимайте ликвидность и капитализацию российских компаний smile:)". Да, разориться можно и вкладывая в акции. Но здесь есть хоть какая -то гарантия, что раз эти акции выпущены ФСФР на биржу, за
ними стоит реальный бизнес и ожидания реальных доходов. И действия биржевых игроков, в том числе и спекулянтов, помогают развитию бизнеса, который востребован рынком и производит реальный, нужный потребителю продукт. По крайней мере, такова теория ).
В случае инвестиций в финансовую пирамиду, никакого роста капитализации российских компаний, как мы понимаем, не происходит. Происходит обогащение устроителей пирамиды и, в ограниченных объемах, "первой волны" вкладчиков.
Думаю, именно эта разница в результатах инвестирования является
принципиальной.
Конечно, идея переключить всех спекулянтов на фондовую биржу является экономически очень разумной. Но, к сожалению, игра на фондовой бирже требует или глубокого знания механизмов ее функционирования, чтобы действовать самостоятельно, или доверия к профессиональным участникам фондового рынка, которым гражданин отдает в управление свои деньги. А в случае с финансовыми пирамидами алгоритм очень прост: входи первым, выходи вовремя.

Итак, остается открытым вопрос: как же нам изменить психологию инвестора, чтобы он не искал легких путей обогащения, а инвестировал, согласно вашему совету, в фондовый рынок и акции реальных компаний? Похоже, без неких норм финансовой этики здесь все же не обойдешься...
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Да, Михаил, я тоже поддерживаю вас, что во многом мы сами должны понимать и отвечать за свои действия. И действительно большая проблема - низкая финансовая грамотность населения.Большая надежда на реализацию специальных программ всех участников банковского и микрофинансового рынка, по обучению населению азам исполнения финансовых обязательств и участия в накоплении.
Надежда
Михаил Мамута  (mamuta)
#
Надежда, полностью с вами согласен, что профессиональные участники финансового рынка могли бы внести значительную лепту в воспитание "правильных" норм инвестирования и накоплений у населения. Насколько я знаю, ВТБ24 делает достаточно много в этом направлении. Интересно было бы узнать, видите ли вы практические результаты программ по повышению финансовой грамотности населения и малого бизнеса? И вообще, как измерять такие результаты?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Михаил, история с пирамидой Мэдоффа показывает , что даже в стране с богатейшей историей и традициями финансовых и рыночных институтов, где финансовая грамотность впитывается буквально с молоком матери, действует строжайший надзор и регуляция, есть определённый процент населения, клюющий на наживку пирамидостроителей. Причём заметьте, клиентами Мэдоффа были вовсе не негры Гарлема, или мексиканцы-нелегалы, а самые так сказать сливки истеблишмента, имеющие возможность инвестировать в десятки разнообразных инструментов, от банальных депозитов до хедж-фондов или фьючерсов на какао-бобы smile8-). Что уж требовать от жителей Урюпинска, где первый и последний инструмент -4% Сбера. Согласен что инвестиции в фондовый рынок требуют определённых усилий и фин.грамотности, но всё таки важно, чтобы в самых глухих уголках были разнообразные альтернативы сберкассе.
Михаил Мамута  (mamuta)
#
Андрей, вы правы в том плане, что вода дырочку найдет. Думаю, что девиз лисы Алисы и кота Базилио никто пока не отменял. Другое дело, как строится обман и как привлекаются клиенты. В случае Медоффа все было очень грамотно обставлено с точки зрения бизнес - модели. В общем, его конструкция МОГЛА БЫ работать как нормальный хедж - фонд, там и повыше доходность бывает. Другое
дело, что Медофф был хорошим продавцом, но плохим инвестором, и она так в реальности не работала.

Наши пирамиды, по крайней мере, на современном этапе, это совсем другое дело - они работать не могут в принципе. И научиться их отличать от "живых" структур не так уж и сложно. Главное, не верить в сказки и соблюдать
элементарную бизнес - этику. Если ты чувствуешь, что от предложения сомнительно пахнет, не принимай его - иначе, потом не обижайся и пеняй на себя...

Ну и конечно роль регулирования здесь важна, хотя и не всесильна. Все-таки мое мнение, что постепенно надо запрещать непрофессиональным финансовым
посредникам привлекать деньги физических лиц. Только тем, у кого есть специальный статус и определенный надзор. Дырки, правда, здесь тоже остаются, но общие возможности построить пирамиду постепенно будут
сокращаться.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Все-таки мое мнение, что постепенно надо запрещать непрофессиональным финансовым посредникам привлекать деньги физических лиц. Только тем, у кого есть специальный статус и определенный надзор.


Михаил, думаю это не даст особого эффекта. Тут проблема то в том, что пирамидостроители быстро находят новые ниши для обирания буратин, и зарегулировав финансовые рынки мы лишь вытесним их в другие сферы, вплоть до религиозных сект, обирающих своих адептов до нитки. Думается , что как то снизить эту проблему можно только на государственном уровне признав, что значительная часть народа девственна в финансово-экономическом отношении, и создав структуру, занимающуюся опёкой этих инфантов,выявлением и нейтрализацией потенциально опасных субъектов, просвещением, судебной защитой. Если Базилио будет понимать, что иметь дело придётся не с беззащитным одиночкой, а с серьёзной госструктурой, возможно он и призадумается, а не стоит ли заняться более безопасным бизнесом.
Михаил Мамута  (mamuta)
#
Андрей,

И да, и нет. То есть вы правы, конечно, что пирамиды с помощью регулирования
полностью не победишь и они просто будут выдавлены из одного сектора
экономики в другой. Но при этом, если количество таких "закрытых" для них
секторов постепенно будет возрастать, то со временем пирамиды будут
вытесняться в совсем маргинальные сферы, где такого охвата населения они не
достигнут. Вот вы привели пример с религиозной сектой - но согласитесь, что
вступать в секту многие не будут, даже несмотря на желание быстрого
обогащения, поскольку к сектам существует устойчивое негативное отношение.

Что касается структуры, которую вы предлагаете создать, то в общем - то она
уже существует и называется "Прокуратура" - которая должна пресекать
незаконные деяния и их попытки. А помогать ей в этом должны Министерство
финансов, Федеральная служба по финансовым рынкам и Центральный банк,
которые обладают достаточной квалификацией для того, чтобы выявлять признаки
пирамид на ранних этапах их деятельности.

Кстати, на сайте ФСФР уже размещен список "организаций, обладающих
признаками финансовых пирамид" - как по России, так и по регионам. Его
несложно найти и он регулярно обновляется. Но интересно было бы узнать,
многие ли граждане его читали?
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
На сегодняшний день нам представителям банковского сообщества очень важно, какой клиент приходит к нам за кредитом, конечно часто финансовая грамотность минимальна. И в этой связи я считаю положительные результаты дает совместная деятельность по проведению круглых столов и консультационных семинаров с общественными объединениями и региональными объектами инфраструктуры. Так например, недавно мы провели хороший круглый стол с Торгово-промышленной палатой Оренбургской области, где подробно обсудили как правильно работать с банком, как получить кредит с использованием механизмов гос.поддержки, как потом получить субсидирование процентов по кредиту.
Как измерить результаты этой работы? Наверное, количеством и качеством клиентов, которые в последующем придут к нам за кредитом.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Население рискует, мошенники наживаются. Халява перед глазами закрывает все.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Финансовая неграмотность поголовная! Я по полчаса ВИП-клиентам разжевывал, что такое кредит, ЭПС, депозит, ПИФы и т.д., и то что я говорил они слушали разинув рот и незная более половины сказанного! Я даже было хотел уже брошюрку написать на эту тему, т.к. устал терять столько времени на объяснения, но сменил работу. Особенно люди не знали много про кредитование и альтернативные варианты вложения денег: ПИФы, ОМС, биржа и т.д. На этом и зарабатываю пирамиды, когда слово "вклад" они заменяют "сбережением" и нагло пишут, что все "сбережения застрахованы!". Да и сами банки все еще занимаются "обманом", а точнее недоговаривают и не разъясняют всех условий, т.к. они невыгодны для клиента. Короче, нужно организовывать курсы повышения финансовой неграмотности. Платно. Я буду в первых рядах преподающий, если такое будет! И это серьезно. smile:idea:
Михаил Мамута  (mamuta)
#
Олег,

Чувствую, наболело у вас ). Видимо, действительно, тот большой
Правительственный проект по повышению финансовой грамотности населения, который должен начаться в следующем году, крайне востребован. И за предложение использовать ваш опыт и потенциал в организации учебных курсов также большое спасибо - направьте свои контактные данные, будем иметь в виду. Единственное, что смущает в вашем предложении - платность курсов по финансовой грамотности для населения. Вы уверены? Ведь у самых бедных
вкладчиков, которые, по определению, и самые неграмотные в финансовом плане, может быть проблема с оплатой участия... Может, пусть лучше государство, банки и участники фондового рынка возьмут на себя нагрузку по их оплате? В конце концов, это самые заинтересованные в результатах проекта стейкхолдеры.
Тем более, что кто - то из проф участников финансового рынка такое уже делал в инициативном порядке, правда, в ограниченных пока масштабах.
joys  (joys)
#
Ну вот была в моём регионе компания ДВК прелагала всего 24% годовых. Никакого сверхвысокго дохода, но пришло время и руководство конторки решило умыть руки. И кстати всевозможные центры микрофинонсирования предлагают займы под 70%-100% годовых, то почему бы не поверить когда предлагают доходность примеру в 30% годовых?
iamvs  (iamvs)
#
1. У нас, многие банки мало чем лучше пирамид. Только, что налоги какие-то платят, да АСВ процент отстегивают.
2. Со всех сторон слышны призывы: несите деньги в любой банк, вклады до 700000 застрахованы государством! Насколько это этично- давать такие советы и им следовать?
3. Если мне из средств массовой информации стало известно, что в одном из госбанков творятся безобразия, если мне не нравится руководство этого госбанка- этично ли мне нести свои денежки в этот банк? Получается, что я, фактически, вступаю в сделку с проходимцами, передаю им свои средства?
Этично ли мне там брать кредит, пользоваться услугами?
_bell  (_bell)
#
Дело не в неграмотности. Определенная часть людей склонна к гэмблингу. С ними ничего не сделать. Если бы в этой стране соблюдался закон, то государство закрывало бы такие конторы еще до их появления. А тут как? На ТВ несколько месяцев проработала мошенническая викторина, где за платные звонки надо было отвечать на идиотские вопросы. Я всё изумлялся их наглости. Наконец за них взялись СМИ и прокуратура, их закрыли. А на Новый Год смотрю, снова появились. А к чему сейчас устраивают многочисленные ток-шоу с Мавродием? Про него бы никто не вспомнил, а его раскручивают. И после всего этого кто-то верит в искренность регуляторов и правоохранителей? Судя по Вашим вопросам - да.
Дмитрий Жбанов  (rdminvest)
#
Приветствую, Михаил.
Свобода выбора человека это приоритет для общества и государства, если выбор не нарушает прав других людей. Следовательно делая свой выбор человек может быть как грамотен так и не грамотен. Защитить не грамотных в полном объёме государство не в состоянии, а предупредить о конкретных видах финансовых структур вполне возможно. Вопрос, о каких структурах следует предупредить если их определённо и формально не существует? Это все равно что нас синоптики предупредят о том, что завтра будет погода, а какая не сказали. Конкретики и определенности — вот чего нет у граждан. Во этим и должно заниматься и общество и государство.
Из выше сказанного делаю вывод, что пирамидам следует придать яркую форму, а именно УЗАКОНИТЬ. Только тогда можно дать возможность людям пользоваться свободой выбора, кому то получить доход, кого то насторожить. Представьте, если это пирамида, то при входе так должно быть и написано, что ЭТО ПИРАМИДА. А за не соблюдения подобной формы, расценивать как попытку ввести человека в заблуждение и ввести жёсткую ответственность для руководства данных структур.

В мире существует:
игорный бизнес (катализаторы, лото и др.);
спекуляции на бирже не только с акциями, но и фьючерсами на товары и др.;

Да это риск с высокой степенью, но как мы хотим построить капитализм без риска. Если пирамида конкурент Сберу в регионе, то пускай это будет так.
С капиталистическим приветом! smile:)
Михаил Мамута  (mamuta)
#
Дмитрий, идея -то на самом деле интересная! Легализация тех или иных пороков
(или даже не пороков, а просто не во всякой морали допустимых вещей) - тоже
путь борьбы с ними. В принципе, всегда возникает дилемма - что лучше -
легальные казино (публичные дома, наркотики и т.д.) под контролем
государства или нелегальные - вне его, но все равно существующие под
контролем уже других структур? Здесь многое зависит и от общественного
отношения к проблеме (допустимо - недопустимо) и от способности государства
решать ее другими способами (законодательными, воспитательными, силовыми и
т.д.). Что касается конкретно пирамид, то в своей последней широко
разрекламированной инициативе Сергей Мавроди даже и не скрывал, что строит
пирамиду - он прямо ее назвал своим именем. Но энтузиазм потенциальных
участников МММ - 2011 от этого не снизился! Единственное, где, мне кажется,
есть слабое место - какая-то часть участников пирамиды не понимает, во что
именно они ввязались. Ведь именно их и "разводят" - на них делают деньги те,
кто "играет" в пирамиду с открытыми глазами. Если открыто сказать - "Это
пирамида" и тем самым исключить данную группу из участия в ней, то за счет
кого будет формироваться итоговая прибыль? Ведь отличие от любой лотереи
здесь в том, что лотерея (рулетка, что угодно)- предусматривает некоторую
случайность и непредсказуемость выигрыша - а деятельность пирамиды подчинена
явной закономерности - первые получают доход за счет последних, которые не
получают ничего. На то она и пирамида. Кто же будет выступать в роли
"кроликов" в случае легализации пирамид? Если никто, то тогда пирамида
просто не сможет работать и никакого интереса у ее организаторов не будет.
Что думаете по этому поводу?
Дмитрий Жбанов  (rdminvest)
#
Приветствую, Михаил, я рад был встрече с вами 9 марта на обсуждении темы «Правовые стандарты микрофинансовой деятельности» в АРБ.
1. Что лучше казино, лотерея, пирамиды и др. под контролем государства и «других структур», то моё личное мнение и наверное не только мое одно, исходя из понимания внутренней политики государства - агрессивной борьбы с «другими структурами», то логично будет под контролем государства. Лично я не понимаю для чего закрыли кран легальным казино, наверное для того, чтобы потом бороться с не легальными и делать политические рейтинги кому это надо, что буквально в эти дни и происходит. Так же есть еще некоторые не приятные теории по поводу закрытия казино. Во внутренней политики я просматриваю двойные стандарты соответственно и не определённость в этом вопросе. С одной стороны государство борется с «Другими структурами», а с другой стороны даёт поле для деятельности путём не легализации данного вида деятельности и дает, что называется «кроликов», которые не могут понять с кем вступают в отношения введу отсутствия попросту вывески «ПИРАМИДА» и стенда информации.
2. За счёт кого будет формироваться прибыль? Моё мнение НЕ за счёт попросту введенных в заблуждения граждан. Допустим человек в финансах грамотен, а вот в правовых вопросах уступает организаторам спрятавшими пирамиду под, что то легальное. На практике это уже было и есть. Допускаю, что прибыль организаторов будет за счёт финансово не грамотных граждан. Число финансово не грамотных склонных к большому риску граждан будет меньше, чем обманутых. Но это число все же будет разбавлено и людьми которым попросту все равно, «где, что, когда». Итог: «кролик» тот, кто плохо финансово анализирует и тот кому все равно. Но не тот кого обманули.

С уважением,
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения