Много ли свободных мест в сумасшедшем доме?

Каждый вероятно мечтает о своем собственном маленьком и уютном гнездышке.Но есть небольшая проблема: все хорошие гнезда уже разобрали отчаянные ипотечники и поэтому приходится удовольствоваться чем-то поскромнее. Впрочем, у меня есть хорошая новость: застройщики тоже смекнули, что к чему, вспомнили, что имеются незанятые подмосковные поля, и быстро понаделали немало славных клетушек в дивной архитектуры домах. Так что Ваша Мечта еще может сбыться!Итак, что у меня есть для Вас…Вот, например, такой маленький и уютный домик.Находится он в городе Люберцы, недалеко от будущей станции метро. «Согласно проекту, площадь 14-секционного 17-этажного дома составляет 80427 кв. метров. Дом рассчитан на 1656 квартир, из которых 939 однокомнатных, 543 двухкомнатных, 174 трехкомнатных. Общая жилая площадь составляет 52307 кв. метров…»Ничего не сказано про парковки, но зачем они тут? – ведь можно дойти пешком до метро. А крыша достаточно широкая, чтобы припарковать личный вертолет. Скучать тоже не придется – ведь гарантировано соседство 1655 семей прямо в том же доме – удобно будет ходить в гости! К тому же этот район облюбовали представители южных народов, а они отлично зарекомендовали себя своим дружелюбием и радушием. Злые языки говорят, что будет немного пованивать от находящихся неподалеку некрасовских очистных сооружений, а та гора, которую видно за домом – это полигон твердых бытовых отходов, - но это лишь потому, что они Вам завидуют, т.к. у них просто-напросто не хватает денег на такую милую обстановку.Если Вам не подходят Люберцы, у меня припасено для Вас еще одно чудесное жилище! Это точно один из главных претендентов на победу в номинации «Самый Сумасшедший Дом 2018 года».Смотрим: «общая площадь 11-секционного жилого дома переменной этажности (8-17) составляет 144256 кв. метров. К заселению готовы 1879 квартир, жилой площадью 85285 кв. метров. Площадь нежилых помещений общественного назначения на первом этаже составляет 3368 кв. метров. Подземный паркинг, площадью 9760 кв. метров, рассчитан на 300 машиномест».Чудесно, просто чудесно! Дом в Люберцах посрамлен. Сто сорок четыре тысячи квадратов, фантастика! Не во всех регионах строят больше, чем один этот дом. С транспортом здесь есть некоторые трудности (метро нет, а станция электрички далеко), но зато все компенсируется отличным видом на озеро! Парковки на 300 мест для 1879 квартир тоже несомненно хватит, ведь в Подмосковье все любят путешествовать на своих двоих. А название какое красивое – «Парад Планет»! Правда, в отличие от планет, Светило (то есть Солнце) во двор-колодец заглядывать будет нечасто, но это не беда. Ведь главное – что Мечты Сбываются и довольно задешево!