Давно известно, что порок – двигатель экономики, а люди с пороками – самые желанные клиенты для любого бизнеса. И, в общем, всем они выгодны, только самим этим людям от того худо, что не могут контролировать свои темные стороны и обуздать свои соблазны.Я, конечно, понимаю, что рискую «обидеть» примерно 30 миллионов или больше российских граждан, которые имеют на балансе потребительский кредит, но придется посмотреть правде в глаза: брать кредит на потребление – очень глупая идея, для оправдания которой находится совсем мало доводов.Разберем, в общем-то, очевидные моменты:1. Потребительское кредитование увеличивает потребление в настоящий момент за счет потребления будущего. Ратующие за кредиты «забывают», что ради того, чтобы поднять свой доход, они жертвуют располагаемым доходом будущих периодов – ведь придется не только выплачивать долг, но еще и проценты с него. То есть, парадоксальным образом, имея желание потреблять больше, такие люди наоборот сокращают свое потребление! Что называется, живут одним днем. Что это как не глупость?2. Ставки и сроки кредитования таковы, что это "будущее" наступит не когда-нибудь, а очень скоро и окажется весьма болезненным. Например, взявший 100 тыс. рублей по ставке 24% на три года, уже менее чем через два года уйдет в минус – то есть выплатит больше, чем получил (для ипотеки срок ухода в минус происходит значительно позже, и заемщик хотя бы имеет теоретические шансы отыграть потери через инфляцию).3. Берут кредит, значит совсем нет оперативного запаса денег, даже на простые покупки. Недальновидно и разорительно. Что мешает создать хотя бы небольшой оперативный запас денег, из которого можно оплачивать небольшие расходы?Пускай кто-нибудь мне объяснит, зачем брать кредит на микроволновку или чайник, когда можно пару месяцев подождать и купить их без кредита? Аналогично телефон или компьютер. Также глупо бывает брать кредит на «отдых», «ремонты» и т.д.Какие могут быть исключения:1. Взять кредит на образование. В этом может быть смысл (при условии того, что вуз качественный), т.к. тем самым могут повыситься шансы на рост дохода в будущем, который перебьет затраты на проценты.2. Кредит на лечение (если есть угроза жизни и здоровью). Не на всякое лечение, т.к. не стоит забывать, что взяв кредит, уходишь в минус, что также может подорвать здоровье.3. Доплатить за квартиру вместо ипотеки. При условии нехватки небольшой (и только небольшой!) суммы может быть целесообразнее взять потребительский кредит, чтобы сэкономить на волоките и купить квартиру без обременения.Подписывайтесь на наш независимый блог о недвижимости!