Застройщики, банки и агентства недвижимости в один голос поют, что цены на квартиры растут и растут. Песня уже настолько старая и заезженная, что, кажется, ничего нового уже не услышишь, но все же «певцам» удается порой удивлять.Казалось, если все так замечательно в строительном царстве, то зачем постоянно об этом твердить? Деньги ведь любят тишину. А раз цены только и делают, что растут, а ипотечное кредитование бьет рекорд за рекордом, то банкам и застройщикам не о чем беспокоиться – только снимай сливки и прибыль считай. Но те отчего-то нынче пошли нервные, а может быть излишне добрые – им все кажется, что не все покупатели успели приобрести по низким ценам в преддверие будущего повышения и хотят осчастливить каждого, кто еще не купил квартирку в ипотеку.Трогательная забота о потребителях толкает их на весьма оригинальные ходы.Так, например, Сбербанк в честь своего «177-летия» прислал в личный кабинет такую феерическую открытку. (Любопытно, что Сбербанк ведет отсчет своей истории с 1841 года, но когда интересуешься у него, что стало с вкладами в 91 году, то выясняется, что это был другой банк…).Так. Что мы видим. Наш самый великий и могучий банк опустился до того, что разыгрывает ипотеку в лотерею. В лотерею, Карл! Расчет маркетологов ясен: каждая 177 заявка – это очевидно ничтожная доля, чтобы повлиять на итоговые затраты, но учитывая, что россияне падки на халяву, акция вызовет небывалый интерес, и народ ринется подавать заявки на ипотечные кредиты. Вы не чувствуете диссонанса в этой наигранной мелодии, где банк на фоне и без того рекордной выдачи ипотеки все равно отчаянно зазывает граждан как на последнюю пирушку? Какой смысл, если от «ипотечников» и так отбоя нет?Как тут не вспомнить другую великолепную новость – снижение нормативов со стороны ЦБ по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом.Вот что пишет РБК:ЦБ намерен ослабить ограничения по выдаче ипотеки для банков, оценивающих кредитные риски на основе внутренних рейтингов. Сейчас право на такую оценку рисков имеет только Сбербанк.В статье прямым текстом заявляется, что Сбербанк не откладывая намерен воспользоваться всеми поблажками. Что, дескать, уровень просрочки не зависит от первоначального взноса, уж сам-то Греф об этом знает, «промаявшись по съемным квартирам и общежитиям». Что учитывая подскочившую за последний год долю кредитов с низким первоначальным взносом наводит на мысль, что со спросом, даже кредитным, не все так гладко, как банки хотят нас уверить.Насчет первоначального взноса, не удивляйтесь: банки и застройщики спят и видят, как его вовсе ликвидировать. Мешает он им: сокращает спрос на жилье. Столько людей живет без квартир из-за этого мерзкого первоначального взноса, как им тут не помочь. Только остатки здравого смысла пока еще удерживают банки, чтобы не раздавать кредиты направо и налево. Но если на одной чаше весов здравый смысл, а на другой – бешеная прибыль, как вы полагаете, куда качнется стрелка?Иначе откуда появляются такие чудесные перлы.Понятно, что застройщик «компенсируя» первоначальный взнос, закладывает его стоимость в конечную цену. Но здесь самое страшное, что стимулируется спрос со стороны людей, у которых вообще нет денег. Понимаете, как в анекдоте, «денег нет вааще», но при этом покупается квартира за несколько миллионов. Чем это обычно заканчивается, все прекрасно понимают, но продолжают насвистывать свой фальшивый мотив.Кстати, население и без подсказки со стороны застройщиков давно научилось покупать квартиры без денег. Напомним самые «хитроумные» способы:- Пустить в качестве первоначального взноса маткапитал.- Взять на первоначальный взнос потребительский кредит (жесть, что и говорить).- Договориться с продавцом «вторички» о завышении цены на квартиру на сумму первоначального взноса и эти деньги виртуально представить банку как первоначальный внос.Почему же банки и застройщики наперебой впаривают всем ипотечное кредитование, зная, какие это несет риски?Ответ мы получаем из нашей балансовой модели жилья, показывающей, что сегодняшний спрос на рынке жилья формируется исключительно на заемные деньги.Этот рынок поддерживает кредит и только он, отсюда такие истерические попытки любой ценой продлить банкет.Что касается истинных причин нынешнего кредитного безумия, то власти нет-нет, а проговариваются. Ну а как интерпретировать такие новости:Получается, не нужно властям, чтобы было дешевое жилье, а банкам и застройщикам – и подавно. Вот и предлагают населению «навариться» на ипотеке. Будьте осторожны.