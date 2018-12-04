Об одной очень надежной, сверхнадежной Ценной Бумаге

Предлагаю занятное мысленное упражнение. Представьте, Правительство предлагает вам приобрести некую очень надежную Ценную Бумагу стоимостью 10 миллионов рублей. Денег вы вкладываете 1 миллион, на оставшиеся 9 миллионов Правительство дает вам кредит под ставку 10% годовых на 20 лет.



Каждый год вам возвращается 6% с общей суммы в виде купонного дохода. Озвучиваются некие перспективы роста стоимости Ценной Бумаги, но никем это не гарантируется (последние десять лет стоимость не росла, а временами даже падала). При этом важное дополнение: если вы передумаете и захотите продать эту бумагу, вы сможете сделать это приблизительно только через полгода с потерями до 10% стоимости Ценной Бумаги (естественно, при этом вы обязаны погасить перед Правительством всю сумму оставшегося долга).



Согласитесь на такое заманчивое предложение? - Уверен, большинство скажет - нет-нет, конечно, мы ведь не сумасшедшие! – Ведь придется каждый месяц отдавать больше, чем возвращается обратно и все ради обладания активом с непонятной через двадцать лет стоимостью.



А теперь подставьте вместо "Ценной Бумаги" - "Квартиру" и получите потрясающий и совершенно противоположный результат! Миллионы влазят в кредиты примерно на тех условиях, которые выше вы прочитали. Миллионы тратят миллионы и натягивают на себя ипотечное ярмо, чтобы стать обладателем (через двадцать лет) самых надежных в мире бетонных стен.



Сравните два примера - ничего не изменилось, только наше восприятие недвижимости как сверхценной ценности, над которой не властны бури и штормы рыночной экономики, кризисы и «кидки» Правительства. А еще недвижимость – это физически осязаемая вещь, которую можно в буквальном смысле потрогать, а вот финансовые активы – чистый виртуал, который населению непонятен. Но насколько это оправдано?



Давайте разберем основные аргументы сторонников недвижимости:



- Недвижимость это очень надежно, в отличие от любого финансового актива, который легко потерять.



Однако реальность такова, что сегодня потерять можно любую собственность и недвижимость не исключение. Вообще право собственности на квартиру - такая же бумажка, как и право на владение любым другим активом. Что касается способов потери недвижимости, то их масса (оспаривание собственности прежними владельцами, квартирное рейдерство, отпиливание бывшими родственниками, например, после развода и т.д.) – но это тема отдельной статьи.



- Недвижимость растет в цене и является защитой от инфляции в отличие от «ценных бумаг».



Здесь тоже не все так гладко. Кризис 2014 года наглядно показал, что недвижимость не всегда способна отыгрывать инфляцию.



Кроме того, не стоит забывать про амортизацию (износ) жилья, который медленно, но верно будет откусывать от стоимости вашей недвижимости (если конечно, это не вкусные локации в центре крупных городов)



- Правила игры на рынке недвижимости неизменны, а вот с «ценными бумагами» Правительство может постоянно менять параметры и ухудшать условия.



Последовательность и честность наших властей хорошо известна, но, к сожалению, недвижимость тоже не панацея. Скорее всего, избежать неприятных сюрпризов владельцам недвижимости не удастся. Вот лишь один пример. В условиях задачи 6% - это арендный доход собственника жилья. Он складывается за счет поступлений с аренды за вычетом постоянных расходов (часть коммунальных платежей и налоги). Последнее – лакомый кусочек для Правительства, которое уже не первый год целенаправленно повышает налоги на недвижимость. И, разумеется, будет повышать дальше (если обычный финансовый актив еще можно спрятать от налогообложения, то недвижимость – никак). Постепенно арендная доходность будет снижаться – с 6% до 5% до 3% или ниже и собственники квартир ничего с этим поделать на смогут.



Как видим, преимущества владения квартирой оказываются если не совсем надуманными, то по крайней мере достаточно спорными. По сути, это вся та же «сверхнадежная бумага», о которой говорилось вначале, но обладающая особой ни с чем несравнимой прелестью для людей. Актив – мечта. И только ради этой мечты многие готовы брать на себя неподъемные кредиты.