Представьте, что вы государственный Деятель.И вдруг вам захотелось, чтобы цены на жилье росли как на дрожжах.Только не спрашивайте, зачем вам это нужно.Просто нужно и все. Все счастливы, когда цены на недвижимость растут. Население радуется, что его активы растут. Банки радуются, что залоги растут. Государство радуется, что налоги растут. Застройщики так вообще прыгают от счастья. Ну, а кто несчастлив, из-за того, что не может купить подорожавшие квартиры, те сами виноваты. Это лузеры и нищеброды, не стоит о них.И вот вам необходимо, чтобы стоимость недвижимости ушла в стратосферу.Есть правда одна небольшая проблема: цены уже и так давно кусаются и самостоятельно расти не хотят. Спроса нет. Все, кто хотел и мог, уже давно «затарился недвигой». Других желающих по таким ценам не наблюдается.Однако вы не были бы государственным Деятелем, если бы сдались так просто. Существует пять основных способов встряхнуть непокорный рынок и заставить идти его в нужную вам сторону.Как?Подсказываю!Способ №1. Внушить, что цены растутЕсли цены не растут, то вам нужно заявить, что они растут. Тогда это станет самосбывающимся прогнозом. Люди будут покупать, потому что цены растут, а цены вырастут, потому что люди покупают. Вечный двигатель!Пусть из каждого утюга несется «спешите, дорожает!»По-другому это называется «оральные интервенции». Как это работает, я подробно описываю в других своих статьях. Берите на вооружение!Способ №2. Накачать спрос кредитамиНе оригинально, но эффективно. Если у человека нет денег, ему нужно дать их взаймы, обложив его процентами и убедив, что так оно ему лучше. Кто может купить квартиру за 3 миллиона? Немногие. А за 20 тыс/мес (размер ипотечного платежа)? – практически любой желающий. Вот пусть впрягаются. Раздайте ипотеку всем кому можно и кому нельзя, и задача подъема цен будет решена!Способ №3. Заставить платить тех, кто этого не хочетНо если первых двух способов недостаточно, чтобы разогнать цены, используйте тех, кому вообще «фиолетово» на недвижимость. Не надо спрашивать, хотят ли они оплачивать банкет или нет. Пусть платят. Налогоплательщики! Это бездонная бочка, из которой можно черпать спрос практически бесконечно.Что для этого нужно:- Раздать субсидии из госбюджета. Например, заявить, что вы радеете о росте рождаемости в стране, и все матери могут рассчитывать на поддержку. Сказать, что новая программа называется «маткапитал» и ее можно использовать по-разному, но фактически, только на покупку квартир.- Предложить льготную ипотеку. Повод сами придумаете («помощь молодым семьям», «студентам», «инвалидам» и т.д.).- Раздать бесплатно за особые заслуги. Вы же чиновник и у вас есть социально близкие слои, которые поддерживают вас на вашем нелегком поприще (другие госслужащие, силовики). Раздайте жилье им. Все равно платить не вам – а податному населению. Вам что, жалко?Способ №4 Искусственно ограничить предложениеНо если и этот способ не помогает, нужно плотнее заняться застройщиками. Они, злодеи, слишком много строят и опускают цены. Не понимают собственной выгоды. Тогда нужно сделать так, чтобы они строили меньше или дороже. Создайте искусственный дефицит площадок, чтобы цены на землю выросли, обложите их поборами, заставьте больше тратится на инфраструктуру. Поднимите им процент по кредитам. Потом охладите пыл мечтателей тем, что «выросла себестоимость строительства» и дешевое жилье невозможно.Если даже это не помогло, и все равно остался профицит квартир, срочно берите вопрос в свои руки: выкупайте все без разбора, что осталось у застройщика. Все, подчистую. За счет бюджета, разумеется. Например, скажите, что квартиры требуется «под реновацию». Помните, что ваша цель – рост цен и тут нужно действовать решительно и смело.Способ №5. Заставить людей мигрировать в мегаполисы.На пути роста цен может возникнуть еще одно препятствие: однажды выяснится, что квартир у населения достаточно и больше ему вроде и не надо. Значит нужно сделать так, чтобы стало надо! А как? – лишите финансирования регионы, превратите их в зоны абсолютной депрессии. Народ побежит в Москву и другие крупные города, начнет скупать там недвижимость, и соответственно, возникнет ажиотаж и рост цен. А квартиры у себя на родине побросают (продать их все равно некому). Разве не гениально?Следуя всем этим мудрым советам, вы, несомненно, добьетесь огромного успеха.Впрочем… может быть мои советы не нужны? Ведь Деятель все уже сделал сам./////См. также