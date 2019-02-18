Кого в 2029 году станет меньше

О чем расскажет нам возрастная пирамида России?
По-видимому, о том, что экономический бум близок к завершению.
А также о том, что только наметившееся снижение в рождаемости означает скорое и неизбежное падение в пропасть.
И это не преувеличение.
Многие догадываются, что страну ждут нелегкие времена, но мало кто осознает масштабы бедствия.
Давайте посмотрим на диаграмму возрастной структуры. Что бросается в глаза прежде всего?
Волны!
Длина одной волны, если присмотреться, примерно 28 лет, что как раз соответствует среднему возрасту рождения детей матерью.
Гребни каждой следующей волны на 20-25% ниже предыдущей.
Это тоже ясно: рождаемость давно не дотягивает до уровня простого воспроизводства, что означает, что каждое следующее поколение (грубо говоря, +28 лет) будет менее людным.
Не могут (=не хотят) российские женщины рожать 2,1 ребенка среднем на каждую (именно столько необходимо для простого воспроизводства), поэтому, увы, это простая математика.
Конечно, Росстат, пытается запутать различными ухищрениями и натягиванием миграции, но природу (женщину) не обмануть.
Мы сильно не ошибемся, если примем прогнозное количество рождений за 0,75-0,8 от того, что было 28 лет назад.
Могут быть небольшие сдвиги, связанные с календарем рождений, но в целом картину это не поменяет.
На графике все прекрасно видно.
Никаких «рекордов» последних лет (якобы сработала демографическая политика повышения рождаемости) нет и в помине. В 2010-е родилось все те же 75-80% от того количества, которое увидело свет в 80-е.
Если мы продолжим логическую цепочку, то можно уверенно прогнозировать, что в 2020-е родится та же пропорция от количества, которое родилось в 90-е.
Другими словами, можно ожидать, что в ближайшие годы рождаемость упадет примерно до 1 миллиона человек в год (сейчас 1,6 млн.), то есть примерно на 40% меньше того, что есть сейчас.
Будущий обвал рождаемости – не единственное, о чем можно судить по возрастной пирамиде.
Интересные выводы можно получить, если наложить текущую структуру на ту, которая будет через 10 лет.
Для этого воспользуемся данными Росстата.
(Увы, за неимением других данных придется оперировать ими, просто имеем в виду, что «хвост слева» в 2029 году опустится гораздо ниже).
Кого в 2029 году будет больше
Сначала обратим внимание, каких возрастных групп станет больше.
1. Пенсионеров, особенно людей старше 70-ти лет.
Их станет больше на 6 миллионов!
В этой связи законотворческие инициативы нашего правительства совершенно очевидны: испугались наши лидеры… и решили подстелить соломку заранее.
Помимо этого увеличение количества пенсионеров в социально-экономическом смысле означает:
- Рост налогов (всю эту армию пенсионеров надо содержать).
- Рост сбережений и снижение потребления.
- Конформизм и консерватизм в обществе.
2. Больше людей «за сорок».
По сути, единственной большой группой в трудоспособном возрасте останутся рожденные в 80-е.
Они и сейчас двигают экономику, но через 10 лет эта группа останется в гордом одиночестве и нагрузка на нее значительно возрастет.
Проблема в том, что сорокалетние экономике дают значительно меньше, чем тридцатилетние. Жизненные приоритеты уже не те.
3. Больше школьников и студентов (от 12 лет до 21 года).
На социально-экономическую ситуацию в стране рост этой группы окажет разве что локальное влияние (можно ожидать рост спроса на репетиторов, высшее образование и съем квартир).
Кого в 2029 году станет меньше
Теперь посмотрим, кому повезет меньше.
4. Людям предпенсионного возраста (от 55 до 65 лет).
Это группа «уедет» в более старшие возраста (см. выше).
5. Молодежи (от 25 до 36 лет).
Наиболее невосполнимой станет убыль наиболее активной и креативной группы – в сумме потери превысят 10 миллионов. Конечно, большинство этих людей останутся живы и просто переползут в группу «за сорок». Но для экономики эта ротация не будет равноценной.
Человек, которому около тридцати достигает пика физических и творческих сил. Он ведет активную социально-экономическую жизнь, платит больше всего налогов, потребляет больше всего товаров. Он создает семью, заводит детей.
Несколько преувеличивая, можно утверждать, что рост экономики страны зависит от того, насколько многочисленна у вас группа молодежи. Не совсем юных – ведь до 25 лет человек только набирается знаний и опыта; и не совсем старых - после 40 люди склонны плыть по течению.
Поскольку тематика данного блога - недвижимость, мы не раз акцентировали внимание читателей, что именно группа «около тридцати» предъявляет основной спрос на рынке недвижимости. См. Хочешь сынков и дочек – ищи себе уголочек.
Это группа «больше всего хочет», эта группа «больше всего может» и этой группе «больше всех надо»!
Конечно, сокращение группы на 10 миллионов нанесет если не смертельный, то чувствительный удар по всем рынкам, включая рынок недвижимости.
6. Детей (до 10 лет)
Детей до 10 лет будет мало. На 5 миллионов меньше по данным Росстата (на самом деле, еще меньше).
На экономику, впрочем, это особого влияния сразу не окажет. Снизятся обороты детских магазинов, некоторых развлекательных центров.
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См. также
Демографическая яма, в которую сползает российская недвижимость
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