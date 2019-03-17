Кризис в представлении россиян - время спасать деньги.
Как можно спасти деньги? - Как можно быстрее купить на них что-нибудь. Лучше всего недвижимость (если средства позволяют), если нет – то что-нибудь попроще, но все равно потратить быстрее.
Страх перед обесценением затмевает разум, и люди избавляются от фантиков, в пользу реальных активов. Тех, что, по их мнению, являются лучшей защитой от экономических неурядиц.
Подобное поведение масс я описал в статье Какой лучший защитный актив во время кризиса. Недвижимость? - а вот и не угадали!, где на реальных примерах показал, что такая тактика в финансовом отношении оказывается проигрышной.
Обычные деньги, те самые презренные фантики, почему-то переигрывают хваленую недвижимость, по крайней мере, во время кризисов фантики смотрятся намного лучше.
Теперь стоит объяснить, почему так. Для этого придется сделать некоторый неизбежный экскурс в теорию кризисов. Ведь чтобы зарабатывать во время экономических неурядиц, нужно понимать логику, по которой кризис формируется и эволюционирует. Здесь сразу необходимо сделать пояснение, что я не пытаюсь загнать вообще все кризисы под одну модель, да это и невозможно. Нас интересуют основные типичные черты современных финансовых кризисов; некоторые вариации возможны и даже вероятны, но они не должны отвлекать нас от главного.
Итак, с чего обычно начинается финансовый кризис.
А начинается он, как правило, с плохих долгов.
Важнейший актив в современной финансовой системе это чужой долг. Финансовые институты держат на балансе чужие долги, перепродают их, занимают деньги под залог этих долгов, выпускают ценные бумаги и т.д. В каком-то смысле, вся система держится «на честном слове»: пока долги считаются качественными, их охотно принимают в качестве платежного средства и проблем не возникает. Ставки снижаются, держать качественные, но низкодоходные активы становится невыгодным, и средства переводят в неликвидные формы (рискованные кредиты, деривативы, долговые бумаги, недвижимость и т.д.), что дает доходность выше, чем консервативные инструменты. Но однажды карточный домик рушится: небольшая паника на рынке (спровоцировать ее может что угодно) и от былой уверенности и взаимного доверия на рынке не остается и следа.
Вдруг выясняется, что долги, которые до этого считались качественными, вдруг стали плохими, невозвратными. Покупателей на них нет, в качестве платежного средства их больше никто не хочет принимать. Держащие эти бумаги на балансе неожиданно сталкиваются с острым кризисом ликвидности. Попросту на руках у них – одни неликвидные активы, которые к тому же потеряли в цене, а денег не хватает.
Дефолты
Кризис ликвидности закономерным образом перетекает в массовые дефолты (отказ от исполнения обязательств). Чужой долг не получается быстро конвертировать в деньги и платить по собственным долгам становится нечем. Пытаясь закрыть образовавшиеся дыры, банки стремятся привлечь больше ликвидных средств, поскольку в этом для них единственное спасенье: предлагают клиентам лучшие условия по депозитам, пытаются занять денег на межбанковском рынке. Ставки на денежном рынке взмывают.
Недоверие на рынке, задержки платежей
Ситуация взаимного недоверия на рынке приводит к тому, что даже те организации, у которых есть запас наличности, придерживают ее, оттягивая платежи. Во-первых, всегда есть опасность заплатить, а потом самому столкнуться с нехваткой ликвидных средств; во-вторых, задерживая платежи, можно больше заработать (благодаря высоким ставкам на рынке). В результате возникает тотальный кризис неплатежей, где никто никому вовремя не платит.
Кассовые разрывы
Кризис неплатежей из банковской сферы переходит в реальный сектор. Предприятия не получают вовремя оплату и сами начинают задерживать отправку денег контрагентам. Дебиторская задолженность резко подскакивает. Повсеместно в фирмах возникают кассовые разрывы – ситуации, когда нужно отправить деньги поставщикам, а покупатели еще не перевели средства за отгруженный товар. Фирмы пытаются занять денег на денежном рынке, что еще больше увеличивает спрос на деньги.
Задержки зарплат и увольнения
Кассовые разрывы в фирмах означают, что приходится экономить на всем. Предприятия «режут по живому» - в том числе задерживая зарплату сотрудникам или увольняя их.
Падение спроса
Сотрудники, столкнувшись с задержками, снижением зарплаты, увольнением или перспективой остаться без работы, резко сокращают потребление. В итоге помимо кассовых разрывов фирмы сталкиваются с падением спроса на свою продукцию и еще большими потерями. Оборотных средств катастрофически не хватает.
Мы перечислили типичные проявления кризиса, специально акцентируя внимание на роли наличных денег. Как видим, ключевая проблема, с которой сталкиваются абсолютно все, от банков до обычных граждан – это нехватка ликвидных средств, попросту говоря живых денег. Можно даже вывести главный кризисный принцип, который я называю ДД – принцип Дорогих Денег. Деньги действительно приобретают необыкновенную ценность в кризис, за ними начинается настоящая охота. Банки предлагают высокие ставки по депозитам. Предприятия, у которых скопились неликвидные активы на балансе и не хватает оборотных средств, предлагают щедрые скидки. Цены на прежде переоцененные активы заметно снижаются. Те немногие у кого остались деньги, внезапно обнаруживают, что они хозяева положения и могут скупать прежде недоступные активы по бросовым ценам.
Но это не сразу, а через некоторое время. А сначала на рынках паника и обычное «караул! все пропало!». Люди, вместо того, чтобы придержать деньги, которые им скоро понадобятся, наоборот предпочитают тратить последнее. Когда же деньги по-настоящему становятся нужны и на них можно купить как никогда много полезных активов, выясняется, что ни у кого их не осталось. Все потратили на бессмысленные покупки во время паники.
А как же девальвация? – спросит внимательный читатель. – Ты совсем не упомянул обесценение валюты как явление, сопутствующее кризису! О каких дорогих деньгах ты говоришь, если валюта обесценивается прямо на глазах!
Вообще, девальвация национальной валюты как раз не относится к типичным проявлениям финансового кризиса. Примеры – кризисы в развитых странах (США в 2008 году, Япония в начале 90-х и др.), где девальвации валюты не было.
Да, для России кризис и девальвация всегда идут в ногу, из-за того, то все проблемы начинаются из-за снижения цен на нефть, которое не только запускает цепочку плохих долгов, но и приводит к ухудшению платежного баланса и соответственно, падению рубля.
Как разгадать данное противоречие? Ответ довольно прост. Все дело в том, то не надо смешивать понятие качественные ликвидные активы (деньги) и российский рубль. Не во все времена уж точно.
Многие любят вспоминать кризис 91 года и обесценение рубля и то, как накопления сгорели. Но простите, советский рубль не был ликвидным активом. Полноценными деньгами его тоже нельзя было назвать. Автор сам застал времена, когда в качестве платежного средства принимались бутылки водки вместо советских рублей, на которые даже технически мало что можно было купить.
Что-то подобное наблюдалась и все 90-е годы, когда только сумасшедший мог хранить деньги в рублях. Правительство весьма увлекалось эмиссией, что делало рубль крайне ненадежным способом вложений, даже несмотря на высокие ставки. Ну, не был рубль в то время полноценной валютой.
К концу нулевых государство несколько ограничило свою эмиссионную активность, и наличный рубль уже можно было рассматривать как средство накопления (да и то с некоторыми оговорками).
Когнитивного диссонанса можно легко избежать, если считать, что «деньги» это доллары и евро или любая другая валюта с более-менее постоянной покупательской способностью. Тогда кажущееся противоречие между принципом ДД и другим Д – девальвацией исчезает. Ведь все прекрасно помнят, что долларовые накопления ни разу не сгорали и во все кризисы вложения в доллар оказывались наиболее выигрышными.
Если вы поняли статью как то, что автор предлагает скупать доллары и забыть про недвижимость, то поняли вы ее… совершенно неправильно!
Я действительно считаю кэш лучшим активом в кризис, но это не означает, что это лучший актив всегда. В периоды экономического роста он наоборот будет генерировать одни убытки.
Если принять предположение о цикличности экономического развития и периодически возникающих кризисах, то самой оптимальной выглядит стратегия покупки долларов перед кризисом (хороший вопрос, как узнать где находится этот «перед», но допустим, это удалось) и продажа долларов спустя некоторое время (1-2 года) по окончанию кризиса с покупкой менее ликвидных активов. Возможно, даже той же недвижимости.
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См. также
Какой лучший защитный актив во время кризиса. Недвижимость? - А вот и не угадали!
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