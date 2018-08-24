КАЗУСЫ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: «ЛУЧШЕ БУДУ ПЛАТИТЬ ИПОТЕКУ, НО ЖИТЬ В СВОЕМ, ЧЕМ ПЛАТИТЬ «ДЯДЕ» ЗА ЧУЖУЮ»

Этот неизменный «дядя», пожалуй, главный герой обывательских рассуждений о жилой недвижимости, т.к. постоянно встречается у людей, не знакомых между собой. Нелюбовь к «дяде» перекрывает все разумные и рациональные доводы. Давайте разберемся, почему.



Безусловно, существует множество случаев, когда купить жилье выгоднее, чем снимать, однако это вопрос чисто математический. Свои расчеты я приводил в статье «что выгоднее: ипотека или аренда».



Как правило, на одной чаше весов выплаты арендодателю, на другой – выплаты банку процентов. Причем, зачастую, банку приходится платить больше. Почему выплаты процентов банку более предпочтительны, чем выплаты за съем, никто обычно внятно объяснить не может. Не хочу «платить дяде» и все. Хотя банк вроде тоже далеко не родственник, и не близкий.



Это и есть психология.



После того как математические аргументы показывают свою несостоятельность, люди пытаются обосновать свое нерациональное решение неэкономическими аргументами. Например, «я буду платить за свое», «я не буду зависеть от произвола арендодателя», «смогу сделать ремонт по своему вкусу».



Все эти доводы имеют право на жизнь. Но на любой нефинансовый плюс всегда найдется симметричный минус. Вот основные недостатки покупки в ипотеку:



- Риски, связанные с утратой заработка.



- Невозможность быстро и без потерь выйти в кэш, реализовав свою заложенную недвижимость.



- Отсутствие мобильности при смене работы. В среднем больше времени тратится на дорогу от работы до дома.



- Налоги, коммуналка, необходимость вкладываться в ремонт.



Как видим, минусов решения о покупке тоже достаточно. Если бы человек вел себя рационально, они бы взвесил все экономические и неэкономические аргументы, и принял решение. Вместо этого, в подавляющем большинстве случаев в России квартира покупается, как только для этого появляются хотя бы минимальные возможности. Чем кстати, беззастенчиво пользуются застройщики, умудряющиеся продавать «человейники» в полях без инфраструктуры по заоблачным ценам.



В России перед людьми не стоит альтернатива «снимать или покупать». Всегда однозначный ответ «покупать», а снимают только те, кто еще не накопил средства на первоначальный взнос. Понятно, что на практике сначала принимается эмоциональное (нерациональное) решение, а потому уже под него подстраиваются все псевдо-причины. В том числе на помощь приходит спасительный «дядя».



Что касается «платить за свое» - то это, мягко говоря, не совсем верно. Собственник фактически может претендовать только на ту часть квартиры, которую оплатил. А банк, соответственно, может «наложить лапы» на все остальное. Особенно неприятная ситуация возникает, когда цены на недвижимость начинают снижаться – в этом случае может получиться так, что после реализации квартиры, заемщик еще останется должен банку.



Почему людям свойственно вести себя нерационально, когда дело касается покупки в ипотеку?



Очевидно, что здесь присутствует подсознательное желание получить продукт в собственное владение, а застройщики и банки нагло эксплуатируют это желание, подогревая его всевозможной рекламой. И, по-видимому, на этом поле работают сразу несколько инстинктов:



- Иерархический (желание иметь престижное благо, что выливается в показное потребление)



- Территориальный (преимущество у того, кто владеет своей территорией)



- Инстинкт размножения (наличие места, где можно вскармливать детей)