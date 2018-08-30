Казусы нерационального поведения: «Оставлю квартиру детям или себе на пенсию»

И вновь, как в случае с «дядей» (это персонаж, которому никто не хочет платить), идея к этой заметке возникла после того, как я в сотый раз услышал от кого-то трафаретную фразу: «Покупаю квартиру, чтобы оставить ее детям». Другой вариант этой фразы «куплю себе на пенсию».



Когда многие, совершенно незнакомые друг другу люди, начинают вести себя, ну скажем, странно и в оправдание своим нелогичным действиям приводить одни и те же обоснования, одними и теми же словами, это как минимум повод задуматься. А все ли здесь так просто?



Человеку свойственно поступать нерационально, но совершив такой поступок, он всегда пытается придать ему видимость смысла. Сначала совершается действие, а уже потом под него подводится аргументация. «Дети» и «пенсия» удобны тем, что, во-первых, думать о них – это социально одобряемое поведение, а во-вторых, совершенное как бы ради них действие (покупка квартиры) максимально отдалено по времени от момента, когда эффективность этого действия будет доказана (или опровергнута). То есть, покупатель квартиры ради детей (или ради пенсии) может не опасаться, что в обозримой перспективе кто-то будет критиковать его покупку или сомневаться в ее целесообразности.



Мне, разумеется, могут возразить: ну а что плохого, что человек думает о своем будущем и стремиться создать подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Мы все понимаем, в какой стране живем, и иметь страховку никогда не помешает, а квартира это надежно и доходно. И я отвечу: думать о завтрашнем дне - это хорошо, но неправильно, когда поступки оправдываются мотивами, которые не имеют отношения к совершенному действию.



И все бы ничего, если бы люди действительно просчитывали варианты событий, находили самый выгодный и надежный актив, вкладывались в него и через некоторое время (причем, весьма продолжительное!) получали результат.



Но многие из тех, от кого я слышал упомянутые выше клише, не были похожи на предусмотрительных и дальновидных людей. Это были молодые люди лет тридцати или младше и многие из них были бездетными. Откладывать деньги (хотя бы и на пенсию), они не хотели и не умели.



Не правда ли странно слышать от человека, что он покупает квартиру детям, если дети еще даже не родились? Не странно ли что о «пенсии» говорит тот, кто не умеет сберегать?



Ведь логично было бы тогда ожидать инвестиционной активности и на других фронтах – в конце концов, на квартирах свет клином не сошелся – можно воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов, вложить в фондовый рынок, положить деньги в банк (можно швейцарские, если российские банки битые), золото и т.д. Короче, масса вариантов, если у человека вдруг завелись лишние деньги. Но маниакальное желание покупать квартиры оказывается сильнее всего.



Теперь давай разберемся, насколько инвестиции в квартиры действительно выгодны и эффективны.



Если человек рациональный, то он должен быть уверен, что через, допустим, 30 лет стоимость его актива будет как минимум не ниже, чем сейчас. Иначе, зачем туда вкладывать?



Мы не можем предсказать, какова будет экономическая ситуация через 30 лет, это область догадок. Но что касается квартир, мы с большой долей уверенности можем предполагать следующее:



1. Через 30 лет купленная квартира станет на 30 лет более изношенной. Жилье амортизируется очень медленно, но амортизация существует. При наличии богатого выбора, никто не даст много денег за «гнилушку».



2. Через 30 лет квартир станет на 30 миллионов больше (ввод квартир в России превышает 1 млн. в год)



3. Населения станет значительно меньше, особенно большая недостача ожидается в возрастах 25-40 лет, которые собственно и покупают квартиры. Кому сбывать ваши метры, если людей станет меньше?



4. Не получилось продать, но можно сдать? Здесь проблема та же. Нет людей. У всех платежеспособных уже будут квартиры (не забываем про +30 миллионов), останутся одни неплатежеспособные и мигранты из сопредельных государств. Рентабельность арендного бизнеса будет болтаться в районе ноля.



5. Налоги и расходы на содержание квартир будут только расти.



Если кто-то считает, что это дело лишь очень отдаленного будущего, то это не так. В номинальных ценах жилье подорожало на 25% за последние 10 лет (данные Росстата), но в реальных подешевело почти вдвое. Налоги растут с каждым годом. Квартир все больше, а продать или сдать их все сложнее. И это не какие-то авторские фантазии. Квартиры как пенсионный актив выглядят несостоятельными. Детям также вряд ли они окажутся нужны.



К тому моменту, когда вырастут дети, или человек выйдет на пенсию, цена актива скорее всего серьезно упадет. Но он об этом не думает. А если думает, то не говорит. А если говорит, то другое. Ему нужно купить здесь и сейчас и придумать какое-то благовидное обоснование.