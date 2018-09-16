В России не 146 миллионов человек, а на 7 млн. меньше?! Просто садимся и считаем

Признаться, я не любитель конспирологии и теорий заговора.Но когда цифры решительно не «бьются», приходится искать какие-то внятные и рациональные объяснения.В принципе, тема уже была затронута в публикациях.Чудеса демографии: в России «пропали» 7 миллионов человек.Кто-то обратил внимание, что количество зарегистрированных избирателей (109 млн. на январь 2018г), с поправкой на несовершеннолетних, даже близко не дает цифру в 146,8 миллионов, о которой отчитывается Росстат. И ладно если бы ошибка была незначительной – ее можно было списать на статистическую погрешность или еще какие-то факторы.Но где-то «в песках» потерялись около 7 млн. человек – а этого уже вполне достаточно, чтобы призадуматься.Конечно, прежде чем строить далеко идущие выводы об ущербности российской статистики, надо проверить более простые объяснения. Например, что в цифрах по избирателям не учитываются некоторые категории граждан:А) НедееспособныеБ) Находящиеся в местах лишения свободыНо, если бы разночтения были вызваны именно этими причинами, мы могли бы ожидать, что распределение ошибки легло бы равномерно на все субъекты РФ (действительно, вряд ли стоит полагать, что доля недееспособных граждан, например, в Мордовии будет принципиально выше или ниже, чем в Татарстане).Однако первая же проверка показала, что это далеко не так - достаточно сделать детальную разбивку по регионам. В таблице к данной статье показаны регионы, где расхождение между статистикой Росстата и данными по избирателям максимальное.При этом использовались официальные данные по количеству избирателейИ официальные данные Росстата по количеству населения регионов России (число жителей до 18 лет высчитывалось косвенным методом).В таблице с самыми большими расхождениями сразу обозначились два типа регионов (на топ-17 регионов пришлось более 90% суммарного несоответствия).А. Регионы, центры притяжения миграции, прежде всего Москва, на которую пришлась львиная доля расхождений (почти 3 млн. чел).Б. Северо-Кавказские республикиПричем, последняя группа обеспечила ошибку лишь около 1 млн. чел (из суммарных 7 млн.), хотя в относительных величинах расхождения огромны (16,1% в Дагестане, 14,4% в Чечне).Итак, версия о том, что причина расхождений в наличие недееспособных граждан не подтвердилась. Иначе пришлось бы признать, что больше самые недееспособные регионы – Дагестан и Москва.Кто-то явно «химичит» - либо Росстат, либо ЦИК. А может, и те и другие.К каким цифрам больше доверия? – здесь вопрос сложный.Понятно, что Росстат более склонен завышать показатели по населению, т.к. этими данными оперируют многие чиновники, рапортующие об удачах демографической политики государства.А вот ЦИКу эта «накрутка» населения совсем ни к чему. Наоборот, чем меньше избирателей, тем выше будут показатели по явке на выборах. Подтасовки и накрутки на выборах последних лет касались именно явки, а не результатов конкретных кандидатов.И эта многолетняя практика подгонки, одного ведомства в сторону увеличения, а другого ведомства – в сторону снижения и могла привести в итоге к такой кошмарной ошибке. 7 миллионов – население целого мегаполиса!Естественно, когда ошибка возрастает до таких размеров, простым пересчетом и коррекцией уже не обойтись. Придется признавать систематические косяки в учете. Не поймут. Полетят головы. Приходится делать вид, что все нормально, все по плану.И все-таки, данные ЦИК мне видятся более точными – т.к. основываются на реально зарегистрированных гражданах, тогда как Росстат учитывает (точнее, пытается учитывать) миграцию. Но с миграцией есть ряд методологических проблем, которые статистические органы едва ли способны решить:- Какой источник информации брать за основу (данные МВД, переписей или еще масса вариантов)- Непонятно, в какой момент считать мигранта «жителем» города, в который он прибыл (например, приехал в Москву, поработал месяц и уехал обратно)- Как защититься от двойного учета (прибыл в Москву из Тамбова; приплюсовали к «москвичам»; значит, одновременно надо вычесть из числа жителей Тамбова. Кто и как это будет делать?)- Считать ли граждан других стран, проще говоря, гастарбайтеров, «жителями России»?Внимательный анализ таблички (к статье) наводит на мысль, что основная причина расхождений – именно миграция. Если не брать Северо-Кавказские республики, где, скорее всего, либо кривая статистика, либо систематическая накрутка населения (в Чечне, Дагестане), то почти вся ошибка сформировалась в благополучных регионах (и безусловный лидер – Москва).Очевидно, что в Москве имеющих регистрацию жителей только 9,5 миллионов, а остальные 3 миллиона жителей – мигранты. Вероятно, примерно так и есть. В принципе, это не было бы проблемой, если бы добавочное население в Москве компенсировалось вычитанием населения в регионах-донорах (Тамбовской области и многих других регионов, откуда население бежит в Москву). Тогда бы баланс был где-то около нуля, цифры совпали, и я бы не сел писать эту статью. Однако на практике, никакой компенсации в других регионах нет, что наводит на мысль о двойном учете.Если эта гипотеза верна, то имеем следующее: когда регионал приезжает в Москву, его считают «москвичом» по месту пребывания. Но у себя на родине его продолжают считать «за своего» и с учета не снимают. В итоге одного человека считают дважды. При этом в избирательных списках он числится только один раз (по месту регистрации). Отсюда и возникает та самая злополучная ошибка.Есть и другой вариант. Но он, честно говоря, еще хуже. Помимо регионалов в Москву и другие богатые регионы приезжают гастарбайтеры (в основном из Средней Азии). Их, недолго думая, записывают в «россияне». Избирательных прав они, конечно, не имеют. Так что, когда в следующий раз нам будет рапортовать о росте населения, нужно четко отдавать себе отчет, что за этим стоит.Так или иначе, есть все основания полагать, что реальных жителей (=граждан) России не 146,8 млн., а на несколько миллионов меньше. Все накрученное население либо вовсе отсутствует, либо заполнено мигрантами из сопредельных государств.П.с. Граждан России, живущих за рубежом, мы не считали, т.к. на ход рассуждений их наличие не влияет (оно не учитывается ни в населении России, ни в списках избирателей из тех 109 млн., о которых шла речь)