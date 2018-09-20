Соль материнского капитала

Материнский капитал - одна из форм государственного субсидирования рынка жилья. Бессмысленная с точки зрения декларируемых целей, неудобная и не особо выгодная для населения.



Какая декларируемая цель введения материнского капитала? – поощрение рождаемости, поддержка российских семей. Как обычно, вся ради народа и простого человека.



Помог ли материнский капитал (м.к). повысить рождаемость? – нет, как, впрочем, и любые другие «монетарные» способы. Мотивация заведения детей – очень сложная и принципиально неэкономическая. В лучшем случае программы помогают сдвинуть рождения на более ранние периоды. Рост количества рождений в 2010-е годы связан с благоприятной возрастной структурой населения.



Фактическая цель м.к. – поддержание застройщиков и первичного рынка жилья. Вопреки разговорам о многовариантном использовании м.к. (на образование детей, на накопительную пенсию и проч.), более 90% поступает на рынок жилья, в первую очередь, на первичный рынок. Правительство решило убить сразу двух зайцев – и электорату поведать красивые байки про рост рождаемости, и застройщиков поддержать на плаву. Интересно, что выплаты м.к. производятся из Пенсионного Фонда, что как бы намекает про источник ресурсов для данной кампании.



Чем на самом деле является материнский капитал? – это лишь одна из форм государственного субсидирования покупки жилья. Такая же как «льготные ставки», «субсидии», «программы помощи молодым семьям», «военная ипотека» и прямые закупки государством жилья - суть у них одна и та же. С точки зрения анализа влияния на рынок жилья нет разницы, в каком виде оформлена субсидия, в виде м.к. или в другой форме. Важно лишь, что это вливания госсредств на рынок жилья.



Отменят ли материнский капитал? – могут отменить формально, но будут вынуждены сразу же запустить другие программы под другими названиями, т.к. реального спроса на рынке жилья кроме госсубсидий и ипотеки сейчас нет. Пока есть лобби у строительных организаций, будут и государственные субсидии. Более того, исчерпание частного спроса на рынке недвижимости приведет к масштабированию жилищных программ, вплоть до бесплатной раздачи жилья некоторым социально близким категориям.



В чем подвох материнского капитала? – ряд обременений, который усложняет продажу жилья в дальнейшем. «Подарив» м.к. населению, государство сделало его использование максимально неудобным. Это далеко не «просто деньги» на покупку жилья – это обременения, которые сделают продажу в будущем крайне затруднительной. Билет в один конец. То есть купить с помощью м.к. можно. А продать нельзя (точнее можно, но с потерями времени и денег, сопоставимых с суммой м.к.). Квартиры, и без того неликвидные, превратятся в чемодан без ручки.



Как выгоднее всего использовать м.к.? – покупать как можно более дешевую квартиру с перспективой хотя бы небольшого пассивного дохода. Иначе смысла нет.



Для квартиры в 1 млн, м.к. означает скидку 45%, а для квартиры в 5 млн – скидку менее 10%. Поэтому м.к. – более-менее рабочий инструмент только в регионах с дешевым жильем. В Москве и других крупных городах он практически бесполезен. Знаю, кстати, немало примеров, когда москвичи брали жилищные сертификаты и клали в стол - не знали, что с ними делать.