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Соль материнского капитала

20.09.2018 21:49 3 902 просмотра
Материнский капитал - одна из форм государственного субсидирования рынка жилья. Бессмысленная с точки зрения декларируемых целей, неудобная и не особо выгодная для населения.

Какая декларируемая цель введения материнского капитала? – поощрение рождаемости, поддержка российских семей. Как обычно, вся ради народа и простого человека.

Помог ли материнский капитал (м.к). повысить рождаемость? – нет, как, впрочем, и любые другие «монетарные» способы. Мотивация заведения детей – очень сложная и принципиально неэкономическая. В лучшем случае программы помогают сдвинуть рождения на более ранние периоды. Рост количества рождений в 2010-е годы связан с благоприятной возрастной структурой населения.

Фактическая цель м.к. – поддержание застройщиков и первичного рынка жилья. Вопреки разговорам о многовариантном использовании м.к. (на образование детей, на накопительную пенсию и проч.), более 90% поступает на рынок жилья, в первую очередь, на первичный рынок. Правительство решило убить сразу двух зайцев – и электорату поведать красивые байки про рост рождаемости, и застройщиков поддержать на плаву. Интересно, что выплаты м.к. производятся из Пенсионного Фонда, что как бы намекает про источник ресурсов для данной кампании.

Чем на самом деле является материнский капитал? – это лишь одна из форм государственного субсидирования покупки жилья. Такая же как «льготные ставки», «субсидии», «программы помощи молодым семьям», «военная ипотека» и прямые закупки государством жилья - суть у них одна и та же. С точки зрения анализа влияния на рынок жилья нет разницы, в каком виде оформлена субсидия, в виде м.к. или в другой форме. Важно лишь, что это вливания госсредств на рынок жилья.

Отменят ли материнский капитал? – могут отменить формально, но будут вынуждены сразу же запустить другие программы под другими названиями, т.к. реального спроса на рынке жилья кроме госсубсидий и ипотеки сейчас нет. Пока есть лобби у строительных организаций, будут и государственные субсидии. Более того, исчерпание частного спроса на рынке недвижимости приведет к масштабированию жилищных программ, вплоть до бесплатной раздачи жилья некоторым социально близким категориям.

В чем подвох материнского капитала? – ряд обременений, который усложняет продажу жилья в дальнейшем. «Подарив» м.к. населению, государство сделало его использование максимально неудобным. Это далеко не «просто деньги» на покупку жилья – это обременения, которые сделают продажу в будущем крайне затруднительной. Билет в один конец. То есть купить с помощью м.к. можно. А продать нельзя (точнее можно, но с потерями времени и денег, сопоставимых с суммой м.к.). Квартиры, и без того неликвидные, превратятся в чемодан без ручки.

Как выгоднее всего использовать м.к.? – покупать как можно более дешевую квартиру с перспективой хотя бы небольшого пассивного дохода. Иначе смысла нет.

Для квартиры в 1 млн, м.к. означает скидку 45%, а для квартиры в 5 млн – скидку менее 10%. Поэтому м.к. – более-менее рабочий инструмент только в регионах с дешевым жильем. В Москве и других крупных городах он практически бесполезен. Знаю, кстати, немало примеров, когда москвичи брали жилищные сертификаты и клали в стол - не знали, что с ними делать.

Комментарии 3

А  (openid.mail.ru/mail/chernyshovalexander_chernyshov)
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Основная проблема этого "капитала"что он
загоняет в нищету и без того небогатые слои населения.
Право на жилье это конституционое право гражданина!Жилье должно выдаваться бесплатно неимущим.
Маслов Дмитрий  (maslovdm)
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Цитата
А пишет:
Основная проблема этого "капитала"что он
загоняет в нищету и без того небогатые слои населения.
Право на жилье это конституционое право гражданина!Жилье должно выдаваться бесплатно неимущим.


Ну, я не так категоричен. Мне вот не нравится, что государство расходует деньги пенсионного фонда (а значит и мои тоже) на поддержание на плаву застройщиков.
Высокие цены на жилье подпитываются в том числе таким нехитрым стимулированием. Искусственно подогревается спрос со стороны малоимущих граждан, которые иначе бы ничего не купили. Их жалко - но цены из-за этого выше, чем могли бы быть
А вы предлагаете жилье и вовсе раздавать бесплатно - и кто это будет опять оплачивать? - Как раз платежеспособные покупатели.

К тому же критерии нуждаемости размытые. У нас в стране нуждающийся это тот, у кого есть документы, что он нуждающийся. Согласитесь, что это не одно и то же. Бесплатные квартиры получит кто угодно, но не тот, кто по-настоящему в них нуждается.

Единственное, в чем я соглашусь, это то, что нужно повышать доступность жилья. Но не стимулированием спроса, а увеличенным строительством.
И это должно дополняться правильной миграционной политикой. Сейчас как - все едут в Москву. Там цены завышенные, а в регионах жилье пустует (нет работы - сдавать некому).
Соответственно, решить проблему нехватки жилья можно очень просто - создавать рабочие места в регионах. Да и строить там намного дешевле, чем в Москве
А  (openid.mail.ru/mail/chernyshovalexander_chernyshov)
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А вы предлагаете жилье и вовсе раздавать бесплатно - и кто это будет опять оплачивать? -
Не раздавать,а социальный найм под контролем того же пенсионного фонда.
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