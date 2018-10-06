Торжество матриархата и спрос на жилье

На рынке жилья, как и в жизни, начинают доминировать женщины, хотя внешне это не всегда заметно. Официальная статистика утверждает, что покупателей мужчин и женщин примерно поровну, но не торопитесь – очень часто мужчины лишь формальные игроки. А за ними – стоят их жены. Женщины пока зарабатывают значительно меньше мужчин, но это не мешает им либо покупать самим, либо (если денег недостаточно) делать это руками мужчины. Кроме того, матриархат как явление, разрушает традиционную семью, сепарирует мужчин от женщин, вынуждая и тех и других активнее скупать недвижимость.



Я отнюдь не утверждаю, что мужчины не заинтересованы в покупке квартиры. Однако их мотивация, если они принимают решение независимо от мнения своих подруг, существенно иная. Им значительно менее интересна квартира как материальное благо; не нужна огромная площадь, так как они понимают, что это повышает расходы на обслуживание; они менее подвержены маркетинговым уловкам застройщиков. С другой стороны, мужчины все равно могут клюнуть на квартиру, если она позиционируется как «престижное благо», а также могут рассматривать квартиру как «инвестицию» (точнее, спекуляцию, для получения гипотетического заработка).



Очевидно, что ориентация лишь на мужской пол существенно сузила бы возможности застройщиков реализовать свой товар. Кроме того, на насыщенном рынке сложно продвигать обе идеи для мужчин – квартиру как редкий, престижный товар (это не так, когда квартир полно на рынке, и своя квартира есть почти у каждого) и квартиру как перспективную инвестицию (это тоже не так, когда цены вот-вот начнут снижаться). Мужчина более рационален и логичен и лучше понимает, когда его пытаются одурачить – «впаривая» ненужный товар по завышенным ценам.



С дамами все иначе. На насыщенном рынке ориентация на женский пол давно стала залогом успеха для продаж. Достаточно посмотреть на рекламу любого продукта и проанализировать, кому адресован основной месседж. Что кстати, касается любого рынка - от одежды и продуктов питания, до ювелирных украшений и турпоездок. Женщина – практически ненасытный потребитель. И не такой рациональный, особенно если за чужой счет.



В этом состоит концептуальная проблема для любой современной коммерческой отрасли. Зарабатывают в основном мужчины. А тратят деньги – в основном женщины!



Как быть?



Выход напрашивается – сделать женщину субъектом, принимающим решения, а мужчину – исполнителем этой воли. Это в случае, если они живут вместе.



Возможен и другой вариант – предоставить возможность женщине самостоятельно зарабатывать, либо легально грабить мужчину (вспомним, например, алиментную систему). Это если живут раздельно.



То, что в итоге разваливается не только патриархальная структура общества, но и семья как институт в ее традиционном смысле, а вместе с семьей и рождаемость – никого особенно не волнует. Побочный эффект. Главное, что продажи растут.



Особенность рынка жилья в том, что из-за высокого порога входа на рынок, сделать женщину прямым адресатом программы реализации жилья пока не получается, и формально реклама нацелена в основном на семьи. Однако фактически уже сейчас всем заправляют женщины, и они же являются главными бенефициарами покупок. Недаром, даже субсидия на покупку жилья называется материнским капиталом (не семейным и даже не детским).



Выделим три основных канала, через которые реализуется спрос на жилье в эпоху матриархата.



1. Получение женщиной независимого источника дохода.



Здесь все ясно – выходя на работу, женщины получают возможность самостоятельно тратить деньги, в том числе на жилье. В этом случае ей не приходится спрашивать даже формального мнения мужчины. Как минус – приходится оплачивать полную стоимость покупки, что весьма накладно и подходит обычно для одиноких женщин старше 30 лет, которые уже сделали какую-то карьеру и скопили немного средств. Именно поэтому государство заинтересовано, чтобы у женщин было как можно больше денег для покупок всего и вся. Логика массового выхода женщин на работу в XX веке в том числе в этом.



2. Продавливание покупки квартиры в семьях



Рассмотрим источники различий в поведении мужчин и женщин относительно покупок жилья. И боюсь, без этологического экскурса тут не обойтись (что, разумеется, будет ожесточенно оспариваться феминистками, и всеми сторонниками «гендерного равенства», но это и понятно).



У мужчины развит инстинкт охотника, а для охотника имеет значение территория, где он может разжиться добычей (рабочее место и деньги в современных терминах). Логово (квартира) ему нужно лишь как временное место обитания: там он может складировать добычу и отдыхать от трудов, но не будет находиться постоянно. Его задача – добывать ресурсы, а логово играет вспомогательную роль. Соответственно, и сегодня требования мужчины к квартире - чтобы было максимально удобно и функционально. То есть, в лучшем случае – небольшая квартирка. Если нет собственного жилья, не беда - можно переночевать у родителей, друзей, на съемной квартире. Одинокого мужчину это обычно не напрягает. Вот, например, как это описано на одном из форумов (стилистика немного изменена):



Где жить? - У родителей, в общаге, а может работодатель что предоставит. Если бабы нет, то смысл в отдельном жилье? Я раньше, в периоды, когда у меня не было бабы, свою квартиру на ключ закрывал и к родителям переселялся, скучно одному жить. Квартира это так, если только пригласить бабу на кино. Но опять же, если бабы нет, то вообще не понимаю, зачем она нужна, квартира.



Из приведенной цитаты ясно, что как только мужчина обзаводится женщиной, его потребительская модель относительно жилья резко меняется. Уже в период ухаживания ему приходится думать о жилье больше, чем ему бы самому хотелось. А когда устойчивая пара окончательно сформировалась, требования к жилищу еще больше возрастают, и женщина начинает мягко (или не очень мягко) подталкивать его к тому, чтобы обзавестись собственной площадью.



Ведь женщина, в отличие от мужчины, на охоту не ходила, а сидела в пещере. Которая была для нее тем же, чем и сейчас - местом постоянного проживания. Именно поэтому квартира для женщины более ценная вещь, чем для мужчины. Кроме того, самочный инстинкт (который условно можно назвать инстинктом гнездования) требует от нее обустройство места, где можно выращивать детей. У мужчины такого выраженного инстинкта нет.



Если работа инстинкта гнездования гармонирует с реальным желанием создать семью, вырастить детей и реальной потребностью молодой семьи в жилой площади – то конечно, это нормально и вполне разумно.



Проблема в том, что инстинкт будет работать в любом случае – соответствует это реальным условиям или нет.



Так у женщин лет за 30, у которых нет ни мужа, ни детей, внезапно появляется желание купить квартиру. Хотя с точки зрения здравого смысле, квартира ей не нужна и правильнее потратить деньги на другие цели.



Аналогичное желание появляется у замужних женщин без детей.



По этой же причине женщины подталкивают своих мужей к покупке квартиры в ипотеку – инстинкт не понимает, что такое выплата процентов, особенно если это в будущем, зато в настоящем появляется место, где можно жить.



По этой же причине женщине не нравится, когда муж снимает квартиру – ей кажется, что «пещера» не ее и логически убедить ее в обратном невозможно.



Примеры можно продолжать...



Суть в том, что женщине собственная квартира нужнее, чем мужчине. И если пара живет вместе, используется ряд психологических и демагогических уловок, чтобы заставить мужа ее купить. Высший пилотаж – когда удается сделать это так, чтобы он сам поверил, что решение его.



В сбалансированных социумах, где мужчина - глава семьи, обостренное желание женщины к покупке компенсируется опытом и логикой мужа, который в итоге если и купит, то лишь то, что действительно нужно ему и семье.



В матриархальном социуме, где реальным лидером в семье является женщина, баланс смещается в пользу нерациональных покупок.



Стоит упомянуть крайне неприятную, но, увы, признанную практику отжима квартир у мужчин после развода. В матриархальном обществе от 50 до 60% браков заканчивается разводами. Имущество, как известно, делится «пополам». На практике это означает то, что мужчина теряет в лучшем случае часть своих вложений в недвижимость (нередко теряет все). Поэтому инстинктивное желание женщины приобрести квартиру в браке может вполне гармонировать с ее рассудочным стремлением «заработать» на разводе.



3. Развал семей и сепарация



Матриархат позволил женщине получить финансовую независимость, усилил ее доминацию в семьях, но главное – развалил значительную часть этих семей. С экономический точки зрения долгосрочно брак стал невыгоден женщине, как, впрочем, и мужчине. Социокультурное окружение и рост лояльности общества к разводам лишь усилили этот тренд.



Если говорить в экономических терминах – то мы наблюдаем постоянно снижающийся средний размер домохозяйства, и рост их количества. А чем больше домохозяйств, тем больше людям нужно жилья для расселения. Очевидно, если супруги живут вместе – им требуется одна квартира, а если развод, то им нужно уже две. Различные новомодные тенденции, вроде гостевого брака, действуют схожим образом: необходимо все больше метров, чтобы каждый мог воспользоваться своей свободой.



ВЫВОДЫ



Давайте скажем честно: матриархат как явление выгоден экономике. По крайней мере, в краткосрочном и среднесрочном периоде.



И правительство, похоже, прекрасно это понимает, учитывая последние тренды в законодательстве.



То что, в социокультурном смысле это приближает конец цивилизации из-за краха института семьи – или не осознается или пренебрегается.



На примере рынка жилья мы разобрали, как матриархальные тенденции способствуют росту спроса на квартиры. Как напрямую, за счет роста доходов женщины, так и опосредованно – через давление на мужчин. Если семья уже развалилась, это также повышает продажи жилья, так как растет количество домохозяйств.