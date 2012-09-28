Популярные сообщения

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Максим Родиков 28.09.2012 17:18 maxru
О виртуальных картах VISA от QIWI.
Некоторые знают, что некоторое время назад у компании QIWI (которую большинство знает по терминалам для мгновенных платежей) появилась возможность пользоваться т.н. виртуальными картами VISA. Можно, конечно, заказать и реальные, но там всякие комиссии за перевод денег, плата за обслуживание и т.д. и т.п. В случае с виртуальной картой по сути платится разовая комиссия 2.5% за начисление денег на карту и всё. По всему выходило, что картой очень удобно будет пользоваться для любых платежей через интернет (например Google Store, PSN Network, Steam - это то, чем я пользовался). Всё было прекрасно до вчерашнего вечера, когда я решил проверить баланс по карте. Он внезапно оказался отрицательным аж почти на тысячу рублей. "Постойте-ка!" - подумал я - "Карта-то не кредитная, без овердрафта". И полез проверять историю операций, в следствие чего обнаружил очень интересную операцию, которая выглядела примерно так: 21. Читать далее
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