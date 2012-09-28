О виртуальных картах VISA от QIWI.

Некоторые знают, что некоторое время назад у компании QIWI (которую большинство знает по терминалам для мгновенных платежей) появилась возможность пользоваться т.н. виртуальными картами VISA. Можно, конечно, заказать и реальные, но там всякие комиссии за перевод денег, плата за обслуживание и т.д. и т.п.

В случае с виртуальной картой по сути платится разовая комиссия 2.5% за начисление денег на карту и всё.



По всему выходило, что картой очень удобно будет пользоваться для любых платежей через интернет (например Google Store, PSN Network, Steam - это то, чем я пользовался).



Всё было прекрасно до вчерашнего вечера, когда я решил проверить баланс по карте.

Он внезапно оказался отрицательным аж почти на тысячу рублей.



"Постойте-ка!" - подумал я - "Карта-то не кредитная, без овердрафта".

И полез проверять историю операций, в следствие чего обнаружил очень интересную операцию, которая выглядела примерно так:



21.09.2012 18:23:27 Резервирование средств 676,35 руб. GOOGLE



Что особенно интересно, так это название получателя платежа.

При оплате любых услуг, предоставляемых Google, будь то AdSense или приложения из Google Market, получатель перевода всегда выглядит примерно так:



GOOGLE *Petr Nalevka GOOGLE.COM/CH 00000 826



В связи с этой ситуацией я написал гневное письмо в поддержку QIWI с заголовком "Мошенничество", на которое сегодня получил следующий ответ:



"Добрый день. В течение нескольких часов средства будут зачислены на баланс Вашей карты. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства."



Я не пытаюсь представить QIWI как мошенников, но даже если это был технический сбой, доверие к сервису если не потеряно, то изрядно подпорчено.



Следите за своими картами. Даже виртуальными. Даже с балансом 1000 рублей.