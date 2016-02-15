В Ульяновской области прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении участкового полиции, который проигнорировал заявления об угрозах коллектора со стороны местного жителя, при поджоге дома которого пострадал ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Прокуратурой была организована проверка всех региональных микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Поводом для этого стал устроенный коллектором поджог дома неплательщика по второму переулку Сергея Лазо, из-за которого пострадал малолетний ребенок.Как выяснили прокуроры, задолго до трагедии хозяин дома неоднократно обращался в полицию с заявлениями о поступающих в его адрес угрозах. Однако участковый уполномоченный УМВД по Ульяновску отказывал в возбуждении дела. Бездействие своевременно не принявшего мер сотрудника полиции позволило так называемому "коллектору" совершить преступление, считают в прокуратуре.По итогам проверки прокурор Ленинского района Ульяновска направил материалы в следственные органы для возбуждения дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Отмечается, что уже отменено 165 незаконных постановлений сотрудников полиции, отказавших в возбуждении дел по жалобам на коллекторов. По четырем таким фактам начато уголовное производство.Кроме того, ряд нарушений выявлены и в работе ООО "Интайм-Финанс", заемщиком которой был дед пострадавшего из-за пожара ребенка. В частности, фирма выдавала займы, ставки по которым значительно превышали среднерыночное значение полной стоимости потребзайма, установленное Центробанком России (от 1380 до 1416 % годовых вместо 643). Сейчас перед Волго-Вятским отделом управления ЦБ РФ поставлен вопрос об исключении "Интайм-Финанса" из госреестра микрофинасовых организаций, возбужден ряд дел об административных правонарушениях.27 января в Ленинском районе Ульяновска местный житель бросил в окно частного дома бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, напоминает Газета.ru. От огня пострадали 56-летний мужчина и двухлетний ребенок. Выяснилось, что дом поджег коллектор, который требовал оплаты долга по микрокредиту в 4000 рублей, при этом проценты по нему составили в 10 раз большую сумму.