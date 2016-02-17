Кировский районный суд Петербурга вынес предельно мягкий приговор коллектору, который поджигал детские коляски в парадных.Скандально известный коллектор Тарас Коваль так и не получил реального судебного наказания. Как сообщает "Фонтанка", Кировский районный суд приговорил его к лишению свободы на 1.5 года условно. И это за то, что по ночам негодяй поджигал детские коляски в парадных своих должников. Жертвами колелктора становились простые соседи неплатильщиков, а главное, от поджогов страдали их дети.Заметим, что Тарас Коваль работал в структуре ООО "Домашние деньги". Пока что он успел поджечь только две детские коляски, но теперь преступник снова оказался на свободе. Не исключено, что он захочет вернуться к этому ужасному роду деятельности.