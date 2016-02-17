Кировский районный суд Петербурга вынес приговор работнику ООО «Домашние деньги» Тарасу Ковалю. Он признан виновным в поджоге детских колясок, который устроил для устрашения должников. Как сообщает прокуратура города, мужчине вменяли ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Суд ограничился условным лишением свободы – полтора года с испытательным сроком в три года.Как удалось доказать в суде, в июне 2015 года Коваль совершил поджог двух детских колясок, оставленных в парадных. Ущерб получили не только владельцы колясок (которые стоили 16 500 рублей), но и жилищные организации (ущерб превысил 321 тысячу 129 рублей).«Целью поджога было запугивание граждан, не выплативших кредит, полученный в ООО «Домашние деньги». Однако злоумышленник допустил ошибку и уничтожил путем поджога имущество, не принадлежащее должникам», – считает следствие.