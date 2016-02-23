В Екатеринбурге заставили красить стены менеджера "Домашних денег"

«Домашние деньги» — ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания основана в 2007 году и уже 8 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к традиционным банковским кредитным продуктам. Является самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам.Так позиционирует себя это компания в сфере микрофинансирования.Жительница Екатеринбурга Ирина Кирилловна, проживающая по адресу улица Бабушкина, 12, считает совсем по-другому, сообщают «Ночные новости».Взяв микрозайм, женщина исправно оплачивала его, но в один из месяцев по вине сотрудника «Домашних денег» произошла просрочка. К пожилому человеку всегда приходил личный менеджер и забирал деньги, расписываясь в договоре, но в один из месяцев менеджер по разным причинам начал игнорировать женщину. Ирина Кирилловна звонила не только менеджеру, но и в Москву, в головной офис, где ей обещали устранить проблему в ближайшее время.Из-за месячной просрочки в работу сразу же включились коллекторы. Сотрудники компании начали перерезать провода, расклеивать листовки с фотографией, засовывали их в замочную скважину, а на стене появилась вандальная надпись, унижающая достоинство пожилой женщины.«Мне позвонили и сказали: „Жаба, когда будешь платить…“, — рассказывает Ирина Кирилловна. — А до менеджера я никак не могла дозвониться».Она обращалась к участковому, но пока никакого ответа не получила. Будучи не робкого десятка, пенсионерка решила взять коллекторов обманом. Все-таки дозвонившись до офиса, она сообщила, что готова погасить свой долг. На место к женщине сразу же отправили девушку-менеджера. Согласно договору, Ирина Кирилловна погасила месячный платеж и после того, как девушка расписалась ей в документах, вручила ей ведро с краской.«Девушка, видимо, первый раз пришла, только начала работать, я ей ведро дала и сказала, чтобы она закрасила за своими коллекторами, ей деваться было некуда…», — объяснила Ирина Кирилловна.Екатеринбурженка через «Ночные новости» обратилась ко всем людям с советом — не занимать, а жить на свои, «как в СССР».