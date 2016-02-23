Вход
Профиль Блог Лента Активность

В Екатеринбурге заставили красить стены менеджера "Домашних денег"

23.02.2016 17:56 2 619 просмотров
«Домашние деньги» — ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания основана в 2007 году и уже 8 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к традиционным банковским кредитным продуктам. Является самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам.

Так позиционирует себя это компания в сфере микрофинансирования.

Жительница Екатеринбурга Ирина Кирилловна, проживающая по адресу улица Бабушкина, 12, считает совсем по-другому, сообщают «Ночные новости».

Взяв микрозайм, женщина исправно оплачивала его, но в один из месяцев по вине сотрудника «Домашних денег» произошла просрочка. К пожилому человеку всегда приходил личный менеджер и забирал деньги, расписываясь в договоре, но в один из месяцев менеджер по разным причинам начал игнорировать женщину. Ирина Кирилловна звонила не только менеджеру, но и в Москву, в головной офис, где ей обещали устранить проблему в ближайшее время.

Из-за месячной просрочки в работу сразу же включились коллекторы. Сотрудники компании начали перерезать провода, расклеивать листовки с фотографией, засовывали их в замочную скважину, а на стене появилась вандальная надпись, унижающая достоинство пожилой женщины.

«Мне позвонили и сказали: „Жаба, когда будешь платить…“, — рассказывает Ирина Кирилловна. — А до менеджера я никак не могла дозвониться».

Она обращалась к участковому, но пока никакого ответа не получила. Будучи не робкого десятка, пенсионерка решила взять коллекторов обманом. Все-таки дозвонившись до офиса, она сообщила, что готова погасить свой долг. На место к женщине сразу же отправили девушку-менеджера. Согласно договору, Ирина Кирилловна погасила месячный платеж и после того, как девушка расписалась ей в документах, вручила ей ведро с краской.

«Девушка, видимо, первый раз пришла, только начала работать, я ей ведро дала и сказала, чтобы она закрасила за своими коллекторами, ей деваться было некуда…», — объяснила Ирина Кирилловна.

Екатеринбурженка через «Ночные новости» обратилась ко всем людям с советом — не занимать, а жить на свои, «как в СССР».
http://www.uralweb.ru/news/crime/453763.html

Комментарии 2

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Согласно договору, Ирина Кирилловна погасила месячный платеж и после того, как девушка расписалась ей в документах, вручила ей ведро с краской.

Дилемма- сначала подпись,а потом деньги, а деньги могут и не дать,а уже расписался.
С другой стороны сначала деньги,а потом подпись,а можешь и не расписываться,деньги то уже получил smile:D
Юрий Максимов  (mcsimov)
#
я бы вообще не платил, а красить заставил... )))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения