Забавное судебное решение

Сужусь с ЗАО "Независимый строительный банк" у которого я якобы похитил 76 миллионов рублей. Конечно ересь полная, но начальник СБ банка господин Агошков Н.И. почему то в этом уверен. Толи обиделся, что взятку его подчиненные получили слишком маленькую (документы об это месть на руках) в свое время, то ли свою пятую точку прикрывает, а может это просто утверждает на почве личной неприязни. Но Бог ему судья, чужая душа потемки. Потратив 3 года на борьбу с родным МВД РФ получил на руки бумагу, что денег не похищал. Самое забавное, что сам заявитель все это время бегал от питерской полиции. Он и сейчас уклоняется от общения с полицейскими. Ну это лирика. Получил тут на руки определение Куйбышевского районного суда г. Санкт - Петербурга от 24 марта 2016 года за подписью судьи Любомирской Е.Е., как следует из документа филиал ЗАО "НС Банк" в г. Санкт - Петербурге не зарегистрирован... Таким образом мой горячо любимый банк осуществляет здесь на берегах Невы незаконную банковскую деятельность... )))Посмотрим, что скажут на это прокуратура и Центробанк. А всего то надо было Агошкову Н.И. или руководству банка просто извиниться...