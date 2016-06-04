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Забавное судебное решение

04.06.2016 12:28 2 739 просмотров
Сужусь с ЗАО "Независимый строительный банк" у которого я якобы похитил 76 миллионов рублей. Конечно ересь полная, но начальник СБ банка господин Агошков Н.И. почему то в этом уверен. Толи обиделся, что взятку его подчиненные получили слишком маленькую (документы об это месть на руках) в свое время, то ли свою пятую точку прикрывает, а может это просто утверждает на почве личной неприязни. Но Бог ему судья, чужая душа потемки. Потратив 3 года на борьбу с родным МВД РФ получил на руки бумагу, что денег не похищал. Самое забавное, что сам заявитель все это время бегал от питерской полиции. Он и сейчас уклоняется от общения с полицейскими. Ну это лирика. Получил тут на руки определение Куйбышевского районного суда г. Санкт - Петербурга от 24 марта 2016 года за подписью судьи Любомирской Е.Е., как следует из документа филиал ЗАО "НС Банк" в г. Санкт - Петербурге не зарегистрирован... Таким образом мой горячо любимый банк осуществляет здесь на берегах Невы незаконную банковскую деятельность... )))


Посмотрим, что скажут на это прокуратура и Центробанк. А всего то надо было Агошкову Н.И. или руководству банка просто извиниться...

Комментарии 2

Антон  (colorprint)
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Чтобы осуществлять деятельность - филиал не нужен. Или они договоры от имени несуществующего филиала заключали?
Юрий Максимов  (mcsimov)
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ну из решения суда следует что договора заключал несуществующий филиал банка, точнее действующий без лицензии, т.е. осуществляющий незаконную банковскую деятельность
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