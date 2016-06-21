Вторая половина 11 века на Руси была временем феодальной раздробленности когда некогда единой Древнерусское государство распалось на десятки частей, правители которых приходясь друг другу близкими родственниками с азартом и огоньком резали друг друга, вытаптывая поля и сжигая посады княжеских крепостей. Несколько офигевшие от такого веселья кочевники, ранее боявшиеся показать нос из Дикого поля, после успешных походов Ярослава Мудрого подняли голову и быстро наверстали упущенное. Поляки еще не додумавшись до бизнес – проекта «Лжедмитрий» с радостью включились в разгоравшуюся гражданскую войну и в 1069 году захватили Киев посадив на престол изгнанного киевлянами князя Изяслава Ярославовича, которого все равно снова изгнали из Киева. Вообще традиции «майдана» имеют давние исторические корни…)))