Внимание! В вашем браузере отключено выполнение JavaScript. Возможно неоптимальное отображения ряда элементов сайта и недоступность удобного функционала.
Вход
Банки
Продукты и услуги
Вклады
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
Микрозаймы
Специальные предложения
Мастер подбора кредитов
Кредиты для бизнеса
Лизинг
РКО
Курсы обмена валют
Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор ипотеки
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash back
Получите кредит или кредитную карту и выиграйте 4 000 !
Участвовать
Банки и компании
Банки Москвы
Банки России
Микрофинансовые организации
Национальная платёжная карта «Мир»
Банки на карте
Книга памяти
Бюро кредитных историй
Вакансии банков
Резюме специалистов
Новости
Все события дня
Лента новостей
Тема дня
Обзор прессы
Видео
Звезды в банке
Интервью
Пресс-релизы
Исследования
Мнение
Банковский словарь
Курсы ЦБ
Мероприятия
Партнёрские материалы
Рейтинги
Народный рейтинг
Финансовые показатели
Кредитные рейтинги
Служебный рейтинг
Общение
Форум
Отзывы о банках
Вопрос — ответ
Друзья банков
Блоги
Сервисы
Кредитные истории
Мастер подбора кредитов
Мои вклады
Перевод с карты на карту
Онлайн обмен валюты
Оплата кредита онлайн
Банк года
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Страхование
Инвестиции
Связь и интернет
Бонусный клуб
Главная
•
Блоги
•
Блог пользователя Юрий Максимов
•
Работа коллектора. Взгляд изнутри
Профиль
Блог
Лента
Активность
Работа коллектора. Взгляд изнутри
25.06.2016 16:12
630 просмотров
Загрузка плеера
В вашем браузере отключен JavaScript
Комментарии
0
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь
или
зарегистрируйтесь
.
Служба поддержки
На главную
Создать блог
Написать в блог
Настройки блога
Поиск по блогам
Топ авторов
Правила пользования блогом
Популярные сообщения
МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
29
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
11
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
10
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
7
2
Новые сообщения
Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Здесь собраны советы новичку, своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума Облигации федерального
Дебетовая карта Ренкредит ТП202 (карта не выпускается, в архиве)
Основные моменты по карте ТП202 Тарифы по предоставлению и обслуживанию банковских карт КБ «Ренессанс Кредит»: ТАРИФЫ и КОМИССИЯ Плата за оформление
Дебетовая карта Ренессанс Кредит
ТП 206 (выдается с 04.02.2019 года) Ссылка на сайт банка ветка на форуме Banki.ru последняя редакция текста 13.02.2019г. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ.
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
Сотовая связь ! моя связь с операторами !
Абонент: с 2000 г. - Билайн с 2010 г. - МТС с 2011 г. - Теле2 с 2013 г. - Мегафон ********************* - И вроде у всех - всё хорошо ! Но
Все сообщения
Комментарии 0